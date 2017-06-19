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Рынок земли - покупать или продавать?
19.06.2017 11:20
Украина всегда славилась своими плодородными чернозёмами. И именно земля всегда была одним из самых ценных активов нашего государства. Ведь это единственный товар, который невозможно произвести. И если ты являешься собственником небольшого земельного участка, - заочно становишься владельцем ценного товара, который всегда будет в цене.
К сожалению, в Украине на данный момент действует мораторий на продажу земельных участков, которые находятся в собственности. И на данный момент Украина – одна из немногих стран, где хозяин земли сельскохозяйственного назначения, не имеет права распоряжаться своей собственностью так, как он того пожелает. Единственными манипуляциями с этим активом до недавних пор, так и оставалась возможность сдавать землю в аренду, либо же самому закатать рукава и обрабатывать ее.
Парадокс заключается в том, что собственник гаража, квартиры, дачи, без всяких усилий и запретов, имеет право продать свой ценный актив. А вот для 7 млн. собственников земли с 2002 года её продажа оставалась под строгим запретом…. До недавних пор. Дело в том, что украинское правительство взяло на себя обязательство в рамках сотрудничества с Международным Валютным фондом, разрешить существующую болезненную проблему с оборотом земель сельскохозяйственного назначения.
Как предприниматель, и собственник недвижимости, придерживаюсь того мнения, что инициатива сформировать свободный рынок земли является необходимым этапом в жизни собственников ценного актива, которая наконец - то развяжет руки ее хозяевам.
Простые селяне, люди – собственники, получившие ранее земельный пай, смогут спокойно распорядиться своим активом так, как они посчитают нужным. Нюансом в данной ситуации является стоимость продажи земельного актива. Наверняка, многие собственники земли массово «поспешат» продавать свою собственность на первом же этапе формирования свободного рынка земли, где могут продешевить. В процессе начального этапа формирования свободного рынка, земля не достигнет своей реальной стоимости.
Кто будет покупать? В первую очередь, спекулянты. Так сказать, некие украинские компании под видом национальных земельных банков, под эгидой национальных аграрных фондов с предложениями продать земельные участки именно им, а не каким – то там «буржуям». В конечном итоге, именно тем «буржуям» и будут перепродаваться земельные активы, но уже совсем по другой цене.
Считаю правильным шагом не торопиться с продажей своей земли до тех пор, пока цена на неё не стабилизируется. Каждый из нас должен понимать, что земля – ресурс ограниченный, и цены в экономической парадигме снижаться не станут.
Главная проблема заключается в том, что мы недооцениваем активы, которые имеем. Украинские земли – это наше богатство. Не советую спешить продавать своё богатство за те копейки, которые Вам предложат изначально.
В целом, формирование свободного рынка земли, - правильное решение со стороны правительства. Ведь если у каждого из нас есть возможность покупать то, что выросло на украинской земле. Тогда должна быть и возможность приобрести то, на чём оно выросло…
теги: Руслан Соболь, земля, земельная реформа, МВФ
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