|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Что не запрет, - то горе. 1С, и что делать дальше?
19.05.2017 10:26
Забота об излишнем, часто путается с потерей необходимого. Ситуация с запретом бухгалтерской учётной программы 1С в Украине станет действительно масштабной потерей для полмиллиона украинских предприятий, и 750 тысяч предпринимателей, аналогов которой в Украине пока нет.
Такое решение было официально подписано президентом 16 мая 2017 года, согласно которому всем известная бухгалтерская программа становится очередным запретным плодом для 70% бизнеса в Украине.
Как «жить» украинским компаниям далее? И какими последствиями обернётся такое решение властей для бизнеса, ритейла, производств, где данный ресурс является одним из троих китов, на которых держатся предприятия?
Очевиден тот факт, что запрет использования данной программы, вернёт бизнес в каменный век, который итак находится далеко не в лучшем состоянии. Ведь в действительности, 1С является одним из самых эффективных, и доступных инструментов ведения бизнеса, бухучёта на сегодняшний день.
Программа учитывает особенности рынка, и менталитет (понимание бизнес-процессов по- славянски). И масштабы глобальных последствий от запрета её использования, к сожалению, на данный момент, правительство недооценивает.
Многие производства, малые и средние предприятия, ритейлы, вынуждены будут приостановить свой бизнес до тех пор, пока не найдётся достойной альтернативы российской версии 1С, или уйти в тень (что более вероятно).
Альтернатива же Украине может обойтись в несколько миллионов долларов, и потраченного времени в 2 года для ее интеграции. Кроме того, каждому из собственников бизнеса придётся заплатить немалую сумму для того, чтобы обучить своих сотрудников новой программе! А это излишние затраты, к которым многие предприятия финансово не готовы.
Что делать собственникам бизнеса всё это время? Остаётся под вопросом. Но я глубоко убеждён, что принятое решение в большей степени – политический манёвр, который к практической плоскости не имеет никакого отношения.
Надеюсь, правительство пересмотрит такую инициативу в ближайшее время, и внесёт разумные коррективы, или альтернативу российской версии бухгалтерской учётной программе. Ведь рушить, - это не строить. И сможем ли мы создать достойный продукт, который обеспечит бизнесу комфортную бесперебойную работу быстро?
Хочется верить, что наше правительство одумается, и не станет препятствовать работе бизнеса в Украине. Ведь отказ от использования ресурсов, которые существенно улучшают ведение бизнеса в Украине, - это путь к его вымиранию. И пройти такой сложный и тернистый путь сможет не каждый.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.