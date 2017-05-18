Что не запрет, - то горе. 1С, и что делать дальше?

Забота об излишнем, часто путается с потерей необходимого. Ситуация с запретом бухгалтерской учётной программы 1С в Украине станет действительно масштабной потерей для полмиллиона украинских предприятий, и 750 тысяч предпринимателей, аналогов которой в Украине пока нет.

Такое решение было официально подписано президентом 16 мая 2017 года, согласно которому всем известная бухгалтерская программа становится очередным запретным плодом для 70% бизнеса в Украине.

Как «жить» украинским компаниям далее? И какими последствиями обернётся такое решение властей для бизнеса, ритейла, производств, где данный ресурс является одним из троих китов, на которых держатся предприятия?

Очевиден тот факт, что запрет использования данной программы, вернёт бизнес в каменный век, который итак находится далеко не в лучшем состоянии. Ведь в действительности, 1С является одним из самых эффективных, и доступных инструментов ведения бизнеса, бухучёта на сегодняшний день.

Программа учитывает особенности рынка, и менталитет (понимание бизнес-процессов по- славянски). И масштабы глобальных последствий от запрета её использования, к сожалению, на данный момент, правительство недооценивает.

Многие производства, малые и средние предприятия, ритейлы, вынуждены будут приостановить свой бизнес до тех пор, пока не найдётся достойной альтернативы российской версии 1С, или уйти в тень (что более вероятно).





Альтернатива же Украине может обойтись в несколько миллионов долларов, и потраченного времени в 2 года для ее интеграции. Кроме того, каждому из собственников бизнеса придётся заплатить немалую сумму для того, чтобы обучить своих сотрудников новой программе! А это излишние затраты, к которым многие предприятия финансово не готовы.

Что делать собственникам бизнеса всё это время? Остаётся под вопросом. Но я глубоко убеждён, что принятое решение в большей степени – политический манёвр, который к практической плоскости не имеет никакого отношения.

Надеюсь, правительство пересмотрит такую инициативу в ближайшее время, и внесёт разумные коррективы, или альтернативу российской версии бухгалтерской учётной программе. Ведь рушить, - это не строить. И сможем ли мы создать достойный продукт, который обеспечит бизнесу комфортную бесперебойную работу быстро?