Царское Евровидение или как мы иностранных друзей встречали Поделиться: Гостеприимность, открытость и радушие всегда были одними из главных особенностей украинской нации. Испокон веков в каждой украинской семье традицией было «устраивать пир на весь мир» для человека, который пожаловал в наш дом. Все самое лучшее, вкусное, качественное хозяева выкладывали на стол с целью угодить своему званому гостю. Видимо, и на этот раз эти главные черты характера украинского народа проявились при подготовке к главному событию в жизни нашей страны – Евровидению 2017. И надо сказать, что Украина решила встретить своих званых гостей со всеми почестями и привилегиями, не смотря на нынешнюю экономическую ситуацию. Красные дорожки стоимостью в полмиллиона гривен, сцена в 24 миллиона гривен, брендовые костюмы ведущих за 900 тысяч гривен, перформанс украинских звёзд на главной сцене страны, открытие светомузыкальных фонтанов за 33 миллиона гривен для наших иностранных гостей... Кроме этого, в небо улетело 80 тысяч гривен, - такая стоимость гелевых шариков, которые конкурсанты Евровидения с радостью выпускали из своих рук в честь торжества! И это далеко не все «радости», за которые Украине пришлось достать НЕМАЛЫЙ «чемодан» евро со своего сейфа. Судя по подготовке Украины к приёму гостей, и выделенному заоблачному бюджету, - мы не совсем то и бедная страна.… Ведь по сравнению с другими развитыми странами, где уже проводился песенный конкурс, наше украинское правительство всё-таки умудрилось «потратить» намного больше. И это всё в период ведения военных действий, когда боевые части укомплектованы на 60 процентов, не хватает грузового и современного военного автотранспорта, запчастей, элементарных бытовых условий для жизни солдат, которые ежедневно теряют жизни, защищая нашу родину. Почему же так происходит? Печально осознавать тот факт, что мы как страна не избавились от ментальности – «нести» всё в свой дом. И это в прямом смысле этого слова. Ведь именно такие масштабные мероприятия становятся очередным соблазном для нашего украинского правительства положить в свой карман парочку "заработанных" миллионов. Дело в том, что в развитых странах воровство давно не в моде. У нас же в Украине эта мода не проходит. В независимости от сезона, погоды, ситуации в стране, других сопутствующих факторов. Мы следим за высокой модой на фэшн – рынке других стран, рынке индустрии, недвижимости и мн.др. И следим за ее сумасшедшими темпами развития, воплощаем самые креативные идеи у себя в стране. Так почему бы нам не перенять моду развитых стран в других аспектах нашей жизни? Почему бы нам не прекратить набивать свои карманы за счёт других людей? Почему бы нам не воплотить в реалии принципы честной и порядочной жизни, по которым живут другие?.. Праздник праздником. Веселье весельем. Но печально то, что за все это расплачиваться будем мы с Вами. И вскоре увидим последствия такого транжирства в очередных платёжках за коммунальные услуги, завышенными ценниками в супермаркетах, а так же низким уровнем нашей жизни. теги: Руслан Соболь, экономика, Евровидение в Украине, Евровидение Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя