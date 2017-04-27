«Да будет свет!»,- сказал электрик, и перерезал провода

В полночь 25 апреля 2017 года жители оккупированной части Луганской области остались без украинской электроэнергии. Украина все же решилась на достаточно серьёзный шаг, и приняла решение окончательно порвать энергетические связи с неподконтрольными ей территориями.

Чем вызвано такое решение? И какими последствиями обернётся для Украины такой поступок? С одной стороны, хорошего мало.

Однозначно, энергетическая блокада Донбасса – несвоевременный и необоснованный шаг, который сулит Украине окончательным разрывом взаимосвязей с оккупированными территориями. Это своего рода, еще один сожжённый мост, который экономически связывал Украину с неподвластными ей территориями.

Такие решение принимаются не впервые. Всем известна история с Крымом, когда мы отказались от подачи электроэнергии на территорию полуострова. Вслед за энергоблокадой оккупированной части Луганска, правительство Украины обещает принять аналогичные меры по отношению к оккупированным территориям Донецкой области.

Вызвано ли такое решение желанием сэкономить энергоресурсы Украины? Сомневаюсь.

По сути, отопительный сезон уже завершён, а период большого потребления энергоресурсов – закончен. Конечно, если бы такое решение украинских властей было принято зимой, такой поступок оправдывал бы желание правительства сэкономить за счёт временно оккупированных территорий.

С другой стороны, вероятно, власти Киева в обмен на «какую-то» евро перспективу, окончательно закроют АТО. И вскоре очередная минская встреча закончится договорённостью о полной передаче неподконтрольной украинской территории, в управление Луганской и Донецкой народным республикам.



Чего же ожидать Украине в ближайшем будущем? Время покажет. Но риск окончательно и безвозвратно остаться без части своих территорий, очень велик. И каждый гражданин по ту, или иную сторону границы, почувствует последствия этих изменений.