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«Да будет свет!»,- сказал электрик, и перерезал провода
27.04.2017 15:30
В полночь 25 апреля 2017 года жители оккупированной части Луганской области остались без украинской электроэнергии. Украина все же решилась на достаточно серьёзный шаг, и приняла решение окончательно порвать энергетические связи с неподконтрольными ей территориями.
Чем вызвано такое решение? И какими последствиями обернётся для Украины такой поступок? С одной стороны, хорошего мало.
Однозначно, энергетическая блокада Донбасса – несвоевременный и необоснованный шаг, который сулит Украине окончательным разрывом взаимосвязей с оккупированными территориями. Это своего рода, еще один сожжённый мост, который экономически связывал Украину с неподвластными ей территориями.
Такие решение принимаются не впервые. Всем известна история с Крымом, когда мы отказались от подачи электроэнергии на территорию полуострова. Вслед за энергоблокадой оккупированной части Луганска, правительство Украины обещает принять аналогичные меры по отношению к оккупированным территориям Донецкой области.
Вызвано ли такое решение желанием сэкономить энергоресурсы Украины? Сомневаюсь.
По сути, отопительный сезон уже завершён, а период большого потребления энергоресурсов – закончен. Конечно, если бы такое решение украинских властей было принято зимой, такой поступок оправдывал бы желание правительства сэкономить за счёт временно оккупированных территорий.
С другой стороны, вероятно, власти Киева в обмен на «какую-то» евро перспективу, окончательно закроют АТО. И вскоре очередная минская встреча закончится договорённостью о полной передаче неподконтрольной украинской территории, в управление Луганской и Донецкой народным республикам.
Чего же ожидать Украине в ближайшем будущем? Время покажет. Но риск окончательно и безвозвратно остаться без части своих территорий, очень велик. И каждый гражданин по ту, или иную сторону границы, почувствует последствия этих изменений.
теги: Руслан Соболь, экономика, ЛНР, энергетическая блокада
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