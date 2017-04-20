Пенсионная реформа: Старость - не радость, или старость - на радость Поделиться: Украинские пенсионеры уже в который раз готовятся к реформированию пенсионной реформы. Согласно требованиям Международного Валютного Фонда с 1 января 2018 года правительство нашей страны должно внедрить комплексную пенсионную реформу. Надеяться ли людям на светлую старость, или ожидать очередной плевок от правительства? Остаётся надеяться на лучшее. Ведь за 25 лет независимости Украины, обсуждение пенсионной реформы остается лишь «обсуждениями» в правительстве. И не один чиновник не лишил себя удовольствия поучаствовать в разговорах о реформах в этой сфере. Много разговоров, мало дел. К сожалению, все потуги предыдущих правительств, с треском провалились. На сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет около половины бюджета нашей страны. Очевиден тот факт, что вскоре пенсионеры, которые выживают на свои копейки, и их перестанут получать. Ведь в пустых карманах страны, финансовых средств для выплаты пенсий людям преклонного возраста, просто нет. Именно поэтому правительство всеми возможными методами уклоняется от обязательства их выплачивать. А именно, всяческие «игры» в повышение пенсионного возраста, уклонение от повышения пенсий согласно тарифной сетке к увеличению минимальных зарплат. На какой еще креатив способно наше правительство, чтобы уклониться от ответственности перед пенсионерами? Предполагаю, некие запасы таких идей еще остались. И таких уклонений будет все больше, пока в Украине не будет проведена комплексная пенсионная реформа. Существующую пенсионную реформу могу охарактеризовать в пару словах: «Раньше жизнь начиналась с выходом на пенсию. А сейчас до пенсии еще нужно дожить!». И это факт. Многие эксперты предлагают свои варианты реформирования пенсионной системы, но я глубоко убеждён, что и здесь без болезненной шокотерапии не обойтись. Мы нуждаемся в переходе на частные пенсионные программы, накопительные фонды. То, как это сделала Япония. В Японии государство не выплачивает пенсии. Там существует культура сбережения денежных средств, и умение откладывать их с целью обеспечить себе достойную старость. Кроме этого, в этой стране существуют чёткие механизмы приумножения этих средств. Почему бы и нам не последовать их примеру?.. Ведь никакие переходные периоды, о которых говорят «специалисты», нам уже не помогут. И до тех пор, пока мы не перейдём на частные программы и систему частного накопления финансовых средств, ничего не поменяется. Все реформы, которые предлагает нам правительство, так и останутся очередным мыльным пузырём. Что же нам нужно для того, чтобы привить такую культуру? Однозначно, впустить в Украину европейские и американские частные пенсионные фонды и финансовые институты, которые умеют работать, и, по сути, формируют культуру накопления, и сбережения. Рынок ценных бумаг, фондовый рынок. Привлечь иностранный капитал в нашу страну. Будет ли такая «прививка» слишком болючей для отечественного капитала? Очень. И для многих она будет смертельной. Но для развития и прививания культуры сбережения финансовых средств, она окажется действенной и сможет вылечить нас от существующей «болезни». Европейские и американские финансовые институты смогут принести нам нечто ценное – культуру, которую мы сможем принять и в нашей стране. И пока мы не способны сами эту культуру внедрить, должны заимствовать её у операторов продвинутых стран. Я думаю, со временем, для Украины и каждого из нас это станет нормальной практикой. Усвоив рабочий инструмент развитых стран, мы научимся откладывать деньги, дабы обеспечить свою старость. Мы сможем научиться быть финансово грамотными, и финансово рассудительными. К сожалению, если наше правительство примет решение все делать самостоятельно, для внедрения здоровой пенсионной реформы нам понадобится около 50 лет. В случае если нам эту культуру помогут привить европейские и американские институты, этот срок может составить не более 5-10 лет.

Частные пенсионные программы, частные пенсионные фонды, финансовые институты, инвестирование и культура сбережения финансовых средств, - вот столбы реальной пенсионной реформы. теги: Руслан Соболь, пенсионная реформа, экономика, МВФ Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя