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ДОЛГОЖДАННЫЙ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ: готовим чемоданы, друзья!?
14.04.2017 10:37
Наверняка, уже многие украинцы готовят свои чемоданы с мыслью о том, какую же из стран Европейского Союза посетить этим летом? Отмена визового режима для Украины теперь даёт возможность каждому украинцу «переступать» порог Шенгенской зоны.
Не рановато ли собирать чемоданы, покупать солнцезащитные очки и прочую туристическую дребедень? Или к чему на самом деле готовиться украинскому туристу, желающему беспрепятственно путешествовать по цивилизованной Европе?
К сожалению, эта загадка для нас останется неразгаданной до тех пор, пока не прочувствуем такие «привилегии» на своей «шкуре».
Несомненно, радует тот факт, что решение «длиною в жизнь» Европарламент все-таки принял 6 апреля текущего года. И в геополитической плоскости для Украины, – это историческая возможность со временем войти в семью Евросоюза.
Но что же нас ждёт при пересечении границы стран Европейского Союза? Думаю, в реалиях жизни не стоит обольщаться, что на границе каждого из нас будут ждать с распростёртыми объятиями, расстилать перед нами красные дорожки, и встречать с табличками типа: «Добро пожаловать в нашу страну!» На тёплые встречи со стороны служащих пограничных служб надеяться не стоит.
К тому же, в действительности возможностью пересекать страны Шенгенской зоны смогут воспользоваться далеко не все. А лишь небольшой класс платежеспособных путешественников, которые могут себе позволить потратить 100-200$ в сутки для пребывания в зоне Шенгена.
Вспомнился анекдот: Звонок в турагество:
- Я хотел бы отдохнуть.
- Какой суммой Вы располагаете?
- Ну, 8 тысяч гривен
- Отдыхайте!
Так что, если желаете пересечь границы стран Европейского Союза, свой кошелёк нужно будет хорошенько наполнить! И это еще не все.
Также будьте готовы к тому, что у Вас при себе должно быть бесчисленное количество разных документов: от биометрического паспорта, о цели поездки, наличия места проживания, достаточных финансовых средствах на планируемый период пребывания, полис медицинского страхования, а так же подтверждение намерения вернутся обратно туда, откуда приехал!
Кроме того, каждому из нас могут отказать во въезде на территорию соответствующей страны в случае невозможности предоставления информации о целях путешествия, недостаточных средствах для проживания в Вашем кошельке и мн.др.
Возникает вопрос, что будет, если у служащего пограничных служб окажется плохое настроение в момент проверки соответствующих документов на въезд? Или Вы просто ему не понравитесь, потому что причёска у Вас не соответствует его вкусу?
Кстати, никто от этого не застрахован! Но стоит надеяться на лучшее!
В заключении хочется отметить принятое решение, как очередную маленькую победу. Ведь Украина прошла почти все инстанции и долгий путь для того, чтобы получить возможность переступать порог Европейского союза.
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