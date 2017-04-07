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Применение РРО: очередной камень в огород МСБ?
07.04.2017 16:01
16 марта 2017 года Кабинет министров Украины метнул очередной камень в огород предпринимателей. Принятый законопроект, который предусматривает контроль мелких базарных покупок посредством кассовых аппаратов, станет для многих предпринимателей черной датой в истории бизнеса.
Теперь покупая очки, утюги, весы, мелкую бытовую технику и прочую «мелочь» на рынке, не удивляйтесь, если Вам выдадут чек! Ведь в законопроекте говорится о нескольких сотнях наименований товаров, продажа которых будет возможна только с применением кассовых аппаратов.
Насколько обременительным и тяжёлым окажется такой камень в «огороде» каждого предпринимателя? И что получат вместе с выданным чеком, потребители мелких бытовых и электронных товаров? Вопрос спорный.
Предприниматели.
ДА. Если брать учётную функцию применения кассовых аппаратов, для собственников бизнеса с наёмными сотрудниками, - это только на руку. Ведь это убережёт доходы от нечестных продавцов, которые могут долю заработка припрятать у себя в кармане. В данном случае, «наблюдатель», а именно - кассовый аппарат может стать надежным и верным помощником для внутреннего учёта продаж.
Одним словом, применение кассового аппарата – это и учетная система для предпринимателя, и контроль продавцов, контроль продаж и учётных денежных средств.
НЕТ. Далеко не все представители малого и среднего бизнеса смогут нести такую ношу на своих плечах. Ведь если разобраться, на момент внедрения такой инициативы каждому из них придётся раскошелиться примерно на 20 тыс. грн.
И это не предел! Покупка кассового аппарата, минимальная стоимость которого составляет около 5 тыс. грн. Регистрация расчётного регистратора в налоговой, где запросы тоже не маленькие.… И, конечно же, плата за ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ сервисное обслуживание кассовых аппаратов, которую каждый предприниматель должен достать со своей кассы. Согласитесь, для мелкого торговца, такие расходы станут очередным толчком к закрытию своего бизнеса.
В плане фискальной функции, продажа товаров с помощью кассовых аппаратов может обернуться сумасшедшими потерями для их владельцев. Фиксируемый акт сделки при продаже товара, и его возврат в случае неисправности, не предусматривает возврат налога, который предприниматель заплатил за его продажу.
Потребители.
ДА. Мы сможем получать товарный чек за приобретённый товар! Звучит заманчиво и правильно. Таким образом, каждый потребитель сможет защитить свои права в случае приобретения некачественной продукции.
Ведь именно чек, выданный кассовым аппаратом и сохранённый покупателем, является единственным доказательством того, что приобретение сделано в данном конкретном магазине, и что нести ответственность за продажу негодного товара должно именно это предприятие, а не какое-то другое.
НЕТ. В данном случае, воплощение такой инициативы в реалии нашей жизни обернутся повышением цен на 20% на группы товаров, которые предусматривают расчётно - кассовые операции. Здесь же, и нам придётся открыть пошире свой кошелёк...
Для одного стакан наполовину полный, для другого же он – наполовину пустой. Мне же хочется верить в то, что принятие такой инициативы представители малого и среднего бизнеса будут рассматривать с позитивной стороны, которая сможет уберечь их доходы от неприятных и непредвиденных ситуаций в «жизни» ихнего бизнеса.
теги: Руслан Соболь, предприниматели, бизнес, малый и средний бизнес, применение кассовых аппаратов, РРО
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