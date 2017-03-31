Хозяин - барин или решение Донбасса попрощаться с гривной

«Не смешивайте в кошельке деньги разных стран», - так гласит древняя житейская мудрость. Но очевидно, что в самопровозглашённых Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) такого мнения придерживаются далеко не все.

На оккупированных территориях Донбасса «поговаривают» о введении мультивалютной финансовой системы расчетов, которая предполагает возможность функционирования гривны, доллара, и российского рубля. Одним словом, возможность использовать ту валюту, которая будет более «удобной» жителям данных республик.

Такое решение лидеры ЛНР И ДНР объясняют желанием «перестроить все производственные процессы и сориентировать их на рынок России и других стран».

Я же считаю, что новая валюта не решит все существующие проблемы, она создаст только новые. Ведь такой ход со стороны лидеров самопровозглашённых республик, – это очередная попытка давления на Украину.





Так сказать, сомнительная инициатива. Такая же, как и инициатива с выдачей новых паспортов гражданам так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

В первую очередь, воплощение в жизнь такой инициативы станет очередным ударом по людям, которые и без этого уже пережили много боли, страданий и войны. Причем, как на той стороне, так и нашей.





Как бы там не было, многие наши родственники, друзья, знакомые остались жить по ту сторону «границы», на своей родине. И общение, денежные операции, помощь друг другу продолжается в независимости от сложившейся ситуации.



Не хочется верить в то, что введение новой валюты является инструментом окончательно прервать «связь» между Украиной и Луганском/Донецком. «Построить стену», которая безвозвратно лишит нас возможности вернуть оккупированные территории в состав Украины. Изолировать жителей на неподконтрольных правительству территориях Украины.

Что касается экономики, такое «нововведение» приведёт к большому количеству новых проблем. Ни в одной из стран мира не «признают» "национализации" предприятий и использовании российской валюты на временно оккупированных территориях.

