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Евросоюз - а может это не наш путь?
23.03.2017 14:45
Слова из песни Басты: «Хорошо там, где нас нет. Там ведь вечное лето, а дома ненастье…» наверняка, напевал каждый рядовой украинец.
Ведь сама идея о существовании некоего прекрасного и недостижимого места формируется у нас еще с самого детства. И усиливается причем тогда, когда человек переживает сложную жизнь.
Мы уверенны: где-то и кому-то всегда живётся лучше, чем нам – здесь и сейчас.
Яблоки из соседнего огорода лучше, трава на газоне соседа зеленее, соседняя очередь движется быстрее, а кусок торта в чужих руках всегда больше. В действительности, не осознавая того, что мы лишь идеализируем то, чего нет у нас. И идеализируем то, где нас нет.
Откуда такие мысли и надо ли украинцам отправляться в Европу на поиски счастья? Уже не уверен, что это именно наш путь. Путь Украины.
Я нахожусь в Европе уже как неделю. И сознательно веду "community" с совершенно разными людьми, из разных стран, где русский язык для большинства звучит очень странно. Здесь слышу разговорный английский, немецкий, французский и другие языки.
Чужая страна... Да, здесь «вечное лето» - стабильность, спокойствие, социальные гарантии, и совсем другой уровень жизни. В отличие от того, что «дома ненастье» - неустойчивость, беспокойство, постоянная борьба за своё место под солнцем.
Но что стоит за тем счастьем в чужой стране, за которым мы так все усердно гонимся? Ничего. Пустота только. И «сонные» люди.
Беседуя с украинскими эмигрантами, которые перебрались с родины в чужой край, заметно, как поменялась их «украинская душа». Они перестали быть украинцами, их «корни» стали совсем иными.
Будучи здесь, я начал понимать, что переступить через порог Евросоюза и стать частью «чужой» семьи, – значит потерять свою особенность, свою «украинственность». А здесь, к моему сожалению, или счастью кого-то другого, теряют свою национальность, ментальность и уникальность.
Мы, украинцы, всегда славились своим гостеприимством, и особой хлебосольностью. Нас отличает особая черта – мы народ самобытный, щедрый и открытый. Мы любим жизнь, у нас есть огромное желание и умение выживать при любых обстоятельствах.
Народ наш энергетически заряжен, и передаёт эту позитивную энергетику из поколения в поколение. Потому что мы - нация.
Давайте сделаем так, чтоб в нашем «огороде» были лучшие яблоки. Давайте вырастим самую зелёную траву здесь, в Украине. А давайте-ка вместе создадим такие условия в нашей стране, чтоб не хотелось переступать чужой порог!
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