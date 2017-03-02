- Здесь нельзя курить, мисс Траммел.- Вы подадите на меня за это в суд

«Нельзя курить натощак. Впрочем, нельзя также много пить, слишком быстро водить машину, перетруждать сердце, транжирить деньги. Ничего нельзя…» Фраза из книги Француазы Саган «Сигнал к капитуляции», - вскоре станет коронной в жизни каждого предпринимателя.

Ведь всего лишь за несколько последних лет представителям малого и среднего бизнеса довелось пронести через свою «шкуру» немало законодательных инициатив, которые существенно подорвали их предпринимательскую деятельность.

Очередные законопроекты 4030-а и 4030а-1 о запрете на демонстрацию подакцизной продукции в розничной торговле, – еще один удар ножом в сердце предпринимателей, которые занимаются реализацией табачных изделий.

Ведь именно принятие таких инициатив может сделать товар бизнесменов невидимым потребителю, приведёт к масштабному падению доходов предпринимателей, неподъёмным дополнительным затратам на переоборудование витрин и мест продаж.

Воплощение такой инициативы в предпринимательскую жизнь может спровоцировать очередную волну массового закрытия частных предприятий. Ведь большинство представителей малого и среднего бизнеса считают такие инициативы дискриминационными, чрезмерными и «вредными» для бизнеса.

Если красный свет горит постоянно, - все становятся нарушителями. Предполагаю, инициатива о запрете выкладки табачных изделий на витринах найдёт своих «агрессоров». Ведь платить за лицензию на торговлю товара, который станет «невидимкой» согласно законопроекту, - бессмысленно и не выгодно предпринимателям. Многие из представителей бизнеса вынуждены будут уйти в тень, продавать свой товар из подполья.





«Формально мы не нарушаем его запреты. Он сказал, чтобы я не ступал на порог — я вошёл через окно» /вз. из кинофильма/. Думаю, данное высказывание найдёт свое применение в последующем в среде предпринимателей… Представьте ситуацию… Вы, к примеру, продаете джинсы в одном из бутиков города , которые есть в наличии. И Вы можете их купить. Но сам товар покупатель не видит!..

Где же логика в таких законопроектах?

Считаю, такая инициатива имеет смысл лишь в том случае, если закон предусматривает полный запрет продажи подакцизных товаров в розничных магазинах. Таким образом, есть запрет на продажу, - нет товара в наличии, а соответственно, и на витринах розничных магазинов.



Всю жизнь мы натыкались на таблички: "Вход воспрещён", "Вход строго воспрещён!", "Вход категорически воспрещён!!!", пока не натолкнулись на новую: "Выхода нет".



