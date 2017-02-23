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Корпоративные детские сады: будущее наших детей в наших руках
23.02.2017 14:32
Легендарный педагог Антон Макаренко как-то сказал: «Наши дети - это наша старость.Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной».
И я не могу не согласиться с ним. Ведь именно от нас, и того, как мы воспитаем наших детей, какое образование они получат, - зависит их будущее, и, надо сказать, наша старость.
Поэтому так важно еще с дошкольного возраста обеспечить ребёнку полноценный разносторонний процесс его развития в соответствии с его задатками, наклонностями, способностями, индивидуальными особенностями. И мы просто обязаны построить своим детям тот мост, по которому они смогут пройти от одного этапа своего развития к другому.
Этим «мостом» может стать принятый правительством 14 февраля 2017 года законопроект «О дошкольном образовании», который предполагает работу детских садиков на основе государственно – частного партнёрства. Кроме того, такие учреждения смогут иметь разные формы собственности, и смогут обеспечить конституционное право детей с индивидуальными потребностями на получение дошкольного образования.
Звучит многообещающе. Ведь такая инициатива может найти свою «нишу» - это 85 тыс. детей!..
Но как такая инициатива будет работать на практике? И будет ли выгодно украинским компаниям предоставлять такую услугу своим сотрудникам? Это уже другой вопрос.
Ведь организация специальных корпоративных детсадов в реальной жизни может оказаться слишком затратной и невыгодной бизнесу. Особенно сейчас. В условиях экономического кризиса в Украине.
Бесспорно, образование – это огромнейший рынок в Украине. А любой рынок для бизнеса, конечно же, интересен. Другое дело, какие условия будут продиктованы представителям бизнеса для участия в таких инициативах?
Думаю, если обучение ребёнка в таком корпоративном детском садике станет платной и КАЧЕСТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ УСЛУГОЙ, - данная инициатива станет инвестицией для будущего наших детей, и нашей страны. Ведь каждый родитель сейчас сталкивается с проблематикой выбора хорошего дошкольного учреждения, где атмосфера для его ребенка будет соответствовать «домашним» условиям, сопутствовать его формированию и развитию.
Конечно же, принятие такой инициативы может стать маленьким «плюсом» для каждого из нас: государства, бизнеса, а главное – детей и их родителей.
Бизнес предоставляет качественную услугу, и получает за это соответствующую прибыль.
Родители получают уверенность в том, что отправляют своих детей в надлежащее дошкольное учреждение.
Государство же таким образом снимает с себя социальную нагрузку.
Хочется верить в то, что принятый законопроект будет существенным шагом в усовершенствовании дошкольного образовательного процесса в нашей стране. И наши дети смогут получить качественное дошкольное обучение в надлежащих тому условиях.
Надеюсь, что данный законопроект будет исключением из сложившихся в нашей стране правил, и будет нацелен на формирование цивилизованного рынка, а не формирования очередной монополии.
Вернусь к словам Антона Макаренко: «Каким будет человек, главным образом зависит от того, каким вы его сделаете к пятому году жизни, если вы его до пяти лет не воспитываете как нужно, потом придется перевоспитывать».
теги: Руслан Соболь, корпоративные детские сады, законопроект о корпоративных детских садиках, дошкольное образование
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