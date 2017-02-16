Жалобы предпринимателей: надежда умирает последней... Поделиться: «Если бы все люди знали об исходе своих предприятий, они бы их никогда не открывали». Когда-то сказанное изречение поэта и драматурга - Готхольд Эфраим Лессинга, сегодня как никогда характеризует настроение в предпринимательской среде Украины. Многие возникшие, и, к сожалению, не решённые проблемы предпринимателей, препятствующие ведению бизнеса, набили оскомину до боли. И как результат привели к тому, что украинский бизнес подал рекордное число жалоб на государственные проверяющие структуры в новейшей истории нашей страны. 900 жалоб! И это только за 2016 год! Давление на бизнес происходит со всех сторон: налоговых органов, государственных регуляторов, силовых структур, органов местного самоуправления и множества других. Печальным является и тот факт, что все «сигналы» предпринимателей остаются всего лишь бумагой для их получателей. И, в конечном итоге, станут «мусором» в корзине адресата. Почему? Ответ прост - наше несовершенное законодательство, в части персонального наказания представителей контролирующих органов за их неправомерные действия, откровенные нарушения закона, порой. Часто - густо проверки проводятся по своему усмотрению, или хуже, - по заказу «доброжелателей». Часто нарушая действующее законодательство… Боюсь, с такими темпами Украина может попасть в книгу рекордов Гиннесса, как страна - лидер по невозможности ведения бизнеса. Ведь те регулирующие законодательные акты, которые ежедневно принимаются, и переписываются, и часто противоречат друг другу, - провоцируют «неквалификацию» представителей контролирующих органов. Последние не успевают сориентироваться в изменениях, зачастую путаются в законодательных актах, и не имеют представления, как правильно в рамках действующего законодательства выполнить свою работу. Если провести целевой опрос на тему: «Какую помощь Вы ожидаете от государства?», - в подавляющем большинстве, ответом будет - «невмешательство» в жизнь предпринимателя, и его бизнес. Разве это не должно свидетельствовать о тотальном недоверии между бизнесом и государством? Да, по сути, и о дружбе речь то не идет. Но уважение быть должно. А оно строится исключительно на основе прозрачных, понятных правил, и их соблюдении. Уверен, мы увидим расцвет предпринимательства в Украине, и пропасть непонимания сойдёт на «нет» в ближайшем будущем. Тем более что светлые идеи все-таки прорываются, время от времени. Многие решения проблем лежат на поверхности. Я прописывал их в программе «Business UP». Для предпринимателей же, действенным в это время станет не «писанина» бесчисленных жалоб на проверяющее органы, которые в большинстве случаев станут «мусором». Хотя это тоже нужно, наверное. А юридическая подкованность и осведомлённость в действующем законодательстве для защиты своего бизнеса от неправомерных действий со стороны проверяющих органов. И не только. Это на тот случай, если кто-то решит все-таки постучать в дверь Вашего предприятия с проверкой… теги: Руслан Соболь, бизнес, малый и средний бизнес, жалобы предпринимателей, экономика, предприниматели Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя