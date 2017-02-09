Блокада Донбасса: Торговые операции на крови украинцев Поделиться: Бытует мнение: «Агрессия порождает агрессию. Война порождает войну». Тогда почему же Украина продолжает «кормить» своего врага? Ведь множество наших соотечественников отдали свою жизнь за Украину. А недобросовестные политики в своих креслах так и продолжают наживаться на крови украинцев. К сожалению, для властей на 3 году войны торговые операции с врагом Украины стали нормой, и способом побольше набить свой кошелёк. Для одних людей - война. Для других - выгодный бизнес. И этому есть подтверждение. А именно, поставка грузов контрафактной продукции, которую боевики отправляют на подконтрольные Украине территории. К несчастью, такие торговые действия продолжаются по сегодняшний день. И объёмы их перевозок достигают уровня 2013 года. Такая ситуация не могла долго оставаться в тени, и пройти мимо ветеранов добровольческих батальонов, небезразличных людей, которые начали блокаду торговли с неподконтрольными украинской власти, территориями на востоке страны. И это неудивительно. Ведь вместо того, чтобы совместными усилиями «сломать» своего врага, мы «подкармливаем» его. Если брать тот факт, что временно – оккупированные территории не находятся в наших «владениях», считаю правильным прекращение такого «сотрудничества» до тех времён, когда вернём их себе. Мы ничего не теряем. И громкие заявления некоторых представителей власти о нанесении ущерба экономике нашей страны, - всего лишь провокация, и откровенная ложь. Многие предприятия – патриоты, которые действительно желали вести свою деятельности на территории Украины, перевели свою деятельность сюда. И люди, которые хотели переехать в Украину, - это сделали. Но те, кто все-таки решили зарабатывать в мутной воде, продолжают обогащаться на горе Украины. Рыба гниёт с головы. И каждый должен отдавать отчёт за свои действия. Воровство, коррупция, беззаконие, контрабанда и контрафактная торговля, которая главенствует в нашей стране, - и являются следствием того, что многим высоким чинам эту войну не выгодно прекращать. На мой взгляд, ситуация с торговой блокадой поднимает много неудобных вопросов со стороны украинского общества. Тем самым, приближая момент настоящих положительных изменений в Украине... теги: Руслан Соболь, блокада, Донбасс, война, экономика, страна, Украина, торговая блокада Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя