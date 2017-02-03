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Закрытие ФОП: Трагедия не для правительства. Трагедия для Украины
03.02.2017 10:40
Недавнее заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что массовое закрытие ФОПов не является трагедией для государства, вызывает откровенное разочарование.
Руководитель правительства, идею закрытия физлиц-предпринимателей поддержал, и, конечно же «обосновал». В бюджет страны от «спящих» ФОПов ничего не поступает. Отсюда, и ущерба как такого для страны, нет!
Интересно, думал ли кто-нибудь из его окружения, или сам Премьер о тех репутационных потерях, которые несет Украина? Считал ли хоть один из его консультантов, сколько десятилетий придётся расплачиваться нашей стране за такие решения? Не уверен.
Думают предприниматели, которые в данном случае должны пройти те "9 кругов ада", чтобы закрыть своё предпринимательское дело.
Часто задаюсь вопросом: «Посетит ли когда-нибудь их детей мысль стать предпринимателями в Украине? Наблюдая с чем сталкиваются их близкие, закрывая «книгу» своей предпринимательской истории».
Возникнет ли у них желание рискнуть, как когда-то рискнули их родственники, которые остались в последствии у «разбитого корыта»? Не думаю.
Очень жаль, что в большей степени мы потерям, и как страна, и как нация тот золотой фонд, который способен здесь и сейчас генерировать добавочную стоимость. И мы их не удержим. Потому что, нечем удерживать! Они отправятся в другие страны: Польшу, Германию, Соединённые Штаты Америки, Китай и т.д. Где смогут генерировать свои идеи, реализовать свой потенциал, зарабатывать деньги. И как следствие, развивать другие страны. Но не свою.
Задаюсь вопросом, где же находится тот принципиальный вопрос, который держит пропасть между бизнесом и правительством в Украине? Что ему позволяет так прочно укорениться? Не позволяет построить мост через эту пропасть?
Это доверие, которого нет.
Я думаю, никто не станете отрицать, что любые отношения, как в семье, так и в бизнесе, начинаются с элементарного доверия. Доверие друг к другу, веры в эффективность того или иного проекта, уверенность в успешности его завершения, последующей жизнеспособности…
К сожалению, бизнес сообщество и правительство такими отношениями «похвастаться» не могут. Ведь те законодательные инициативы, которые на данный момент обсуждаются и регистрируются в нашем Верховном совете, усугубляют и без того тяжелую ситуацию в этом вопросе.
Можно пофантазировать, что существует некая международная программа, направленная на уничтожение бизнеса в Украине. И целью её является погубить производство, предпринимательство в целом, с целью засыпать рынок товарами с более развитых стран Европы.
В стране с 37 млн. населения, это очень удобно делать.
Потребители есть, а конкуренции нет…
Не хочется верить в такие мысли. Но почему же прослеживается такое целенаправленное вредительство золотому фонду? И людям, которые способны генерировать добавочную стоимость?..
Ярким примером такого вредительства, являются недавние обыски IT-компаниях.
Что же IT- ники будут делать далее? Ну, изъяли компьютера, к примеру! Не думаю, что это страшно! Купят новую технику.
Страшно то, что работать они станут уже совсем в другой стране. А Украина, в свою очередь, потеряет намного больше – людей, деньги, покупательскую способность, внутренний валовой продукт и мн.др.
Подумайте, что происходит, если хоть немного беспокоит будущее нашей страны ?
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