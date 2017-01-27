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Иллюзия обмана. Или бизнес – тренинги, которые ведут в «никуда»
27.01.2017 16:47
Сегодня достаточно много специалистов, которые рекомендует себя, как специализированные бизнес – тренера, и способны «изменить своими знаниями Ваш бизнес», поднять его с нуля», «дать только реальные практические навыки», «продать Вам рабочие инструменты, которые позволят зарабатывать больше».
И много - много других обещаний, которыми «пестрят» наши онлайн-ресурсы.
Мультимиллионеры, гуру бизнеса, именитые тренера в своих нишах, рассказывают о своих тернистых дорогах восхождения на вершину славы. Своей истории успеха…
Будучи человеком, который открыт ко всему новому, я посетил сотни тренингов и семинаров, которые обещали мне стать «супер – бизнесменом».
Мне обещали «дать новые практические инструменты, которые увеличат мой доход в N-ое количество раз…»
Мне обещали, «рабочую модель развития своего бизнеса…»
Признаюсь, я по началу даже немного в это поверил. Я пытался посещать всевозможные профильные мероприятия. Не упускать любую возможность послушать очередного гуру бизнеса с целью изучить мышление, действия, поведение успешных людей.
Я пытался где-то даже подражать и «дублировать» их действия, воплотить в жизнь то, о чем они на своих тренингах «вещали». И я был не один. Многие после таких тренингов, сломя голову, бежали сразу же буквально воплощать в жизнь то, что они услышали.
Со временем, я начал задаваться вопросом: «Каким образом, можно повторить успех другого человека?
И возможно ли, «проанализировав жизнь лектора» на очередном семинаре, добиться таких же результатов и высот?
Мой ответ - невозможно. А если быть точнее - незачем. Самый важный вывод, который я сделал, - у каждого человека свой путь. Каждый человек индивидуален, и способен создать свою историю успеха.
Да, безусловно. Ценность семинаров, тренингов все же есть. Это мотивация, которая заряжает на данных мероприятиях. Хочется бежать, думать, делать, творить, реализовывать.
По сути, это и есть на самом деле главнейшая цель большинства тренингов и семинаров. И если разобраться, первые страницы любой открытой Вами книги по саморазвитию или психологии, «расскажут» Вам об этом.
На вопрос: «Как правильно делать бизнес?», - ответ дают лишь бизнес – школы США и Европы. Но для этого Вам нужно хорошо «потрусить» свой кошелёк. Ведь стоимость таких тренингов довольно высока.
В Украине, к сожалению, есть всего несколько бизнес школ, где можно получить работающие модели, и освоить практические навыки от «А» до «Я» в той или иной отрасли. И те, - адаптированный вариант бизнес школ США.
Вот я подумал, а каким должен быть тренинг, чтобы отвечать ожиданиям людей, ищущих работающую модель?
Пришел к выводу, что это должен быть набор действенных, проверенных инструментов. Пошаговая, понятная инструкция, дающая практические результаты после прохождения собственно тренинга, или семинара.
Информация должна излагаться людьми, обладающими практическими знаниями, накопленные многолетним опытом.
Если это будет школа, где человек здесь и сейчас сможет получить действенные инструменты, с помощью которых сможет стать специалистом в конкретной отрасли, - это будет тот востребованный продукт, который ожидают многие соискатели в Украине.
Школа, где не станут рассказывать историю успеха, и не будут заимствовать популярные бизнес модели.
Где людям будут предоставлены инструменты, с помощью которых каждый сможет пройти свой путь. И построить свою собственную историю успеха.
Убежден, что это и есть будущее системы образования в мире.
теги: Руслан Соболь, образование, тренинги, семинары
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