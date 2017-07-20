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«Пенсійна реформа» - 2017. Питань більше, ніж відповідей
20.07.2017 10:33
Ми проводимо «декомунізацію», але забуваємо, що окрім скульптурних композицій маємо демонтувати й системні речі. Наша система пенсійного забезпечення дісталася нам у спадок від радянського союзу. Безальтернативна солідарна пенсійна система давно перетворилася на пастку та суцільну безвихідь для поколінь українців. Втім, хочеться вірити, що саме ця каденція Ради проведе "декомунізацію" пенсійної системи: проведе аудит Пенсійного фонду, запровадить єдиний реєстр отримувачів усіх соціальних виплат і найголовніше - впровадить другий накопичувальний рівень.
Дивна річ - урядову ініціативу як ЗМІ і більшість експертів, так і сам пан Гройсман вперто називають "пенсійною реформою". І хоча законопроект називається «Щодо підвищення пенсійного забезпечення», суть його полягає в прямо протилежному, а саме – в зниженні стандартів пенсійного забезпечення.
Ось за що проголосували депутати у пленарний четвер 13 липня в першому читанні:
1. В результаті осучаснення підвищення пенсій отримають з 12.5 млн пенсіонерів близько 5.5 млн пенсіонерів. Увага - не 8.5 млн як обіцяв початково Гройсман, а лише 5.5.
2. Поетапно упродовж десяти років збільшується необхідний страховий стаж, що очевидно є збільшенням пенсійного віку для окремих категорій людей. Складно це буде пояснити людям: пенсійний вік 65 років при середній тривалості життя чоловіків в 64 роки.
3. З 1-го січня 2018-го року пенсії для нових пенсіонерів суттєво зменшаться. Коефіцієнт оцінки страхового стажу (ключовий показник для розрахунку пенсій) стає 1 замість існуючого 1.35 . Інакше як збільшення пенсій теперішнім пенсіонерам за рахунок нових це не назвеш.
4. Уряд виконав своє домашнє завдання і скасовує дискримінацію щодо працюючих пенсіонерів у вигляді коефіціента 0.85. Яценюк публічно обіцяв цей захід вийнятково як тимчасовий на 2015-й рік. Нині середина 2017-го.
5. Уряд заклав неймовірно великі повноваження осучаснювати на власний розсуд пенсії людям протягом 2018-2019 року в розмірі близько 45 млрд грн. Вбачаю в цьому величезний ризик, що влада вдасться до масового підкупу людей на наступних президентських та парламентських виборах.
6.Зберігається в більшості порядок нарахування спецпенсій, зокрема для силовиків.
7. Зберігається дефіцит Пенсійного фонду на відмітці 141 млрд грн щонайменш на три роки. Про це чітко сказано в бюджетній резолюції Уряду. Більш тривалих розрахунків Уряд не надав, і це симтоматично. Адже якби 2021 рік показував зменшення дефіциту ПФУ, його б парламенту неодмінно продемонстрували.
Й зверніть увагу: жодної згадки про впровадження другого накопичувального рівня!!
Фракції «Самопоміч» вдалося переконати Уряд піти на мізерний компроміс: до постанови було включено забов’язання проведення аудиту ПФУ, створення реєстру отримувачів усіх соціальних виплат та не підвищувати ЄСВ для підприємств.
Сьогодні діючий прем'єр-міністр повторює долю попередніх своїх колег, не впроваджуючи найважливішу структурну реформу.
Що за цим стоїть? Страх і небажання мати вільних людей, звільнених від пастки у вигляді солідарної братської могили?
Парламент знов проголосував за чергову дозу популізму. Мені дуже прикро, що я не зміг переконати колег по сесійній залі не голосувати за слова та обіцянки.
Характерно і прикро, що атмосфера під час голосування за пенсійні закони нагадувала настрій в сесійній залі, коли парламент голосував за продовження мораторію на продаж землі.
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