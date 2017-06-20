Проблеми телекомунікаційної галузі: кримінал та диверсії

Тема пошкодження телекомунікаційних мереж соціальна та наболіла. Інтернет та інші сучасні види комунікацій стали засобом виробництва та складовою частиною багатьох секторів економіки, а пошкодження телекомунікаційних мереж має серйозні наслідки не тільки для телеком - операторів, а й для всіх підприємств, юридичних та фізичних осіб. Українські регіони періодично лишаються без зв'язку. Особливу загрозу це несе для територій Донецької та Луганської областей, в яких посилено ведеться проросійська пропаганда, а сепаратистські угрупування отримують завдання на виконання подібних диверсій. Таке системне явище в умовах неоголошеної гібридної війни зі сторони РФ, де інформаційна складова є принципово важливою, становить загрозу інформаційній безпеці України.

Сьогодні є цілі кримінальні центри, де кількість крадіжок та пошкоджень засобів телекомунікацій досягли критичної межі: Дніпро, Запоріжжя, Харків. В інших регіонах злочини постійно зростають, набувають системного і організованого характеру, спостерігається суттєве загострення криміногенної ситуації і структуризація кримінальних груп.

Минулого року збитки, що понесли компанії-постачальники телекомунікаційних послуг, склали більше 400 мільйонів гривень, щороку ця тенденція набуває зросту. Згідно даних членів Української асоціації операторів ТЕЛАС, минулого року зафіксовано понад 5000 випадків крадіжок. Встановлено, що крадіжки та пошкодження. як правило, здійснюються групами осіб та повторно. Кожний оператор нараховує за рік понад тисячу таких випадків, а завдана фінансова шкода складає сотні тисяч гривень.





Тож, держава у ролі регулятора має взяти на себе функцію посилення покарання за злочини, які передбачають пошкодження телекомунікаційних мереж. Це легко зробити шляхом внесення відповідних змін до Кримінального Кодексу та законодавства України. На розгляд Уряду наразі представлений законопроект № 4497 щодо посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж, розроблений галузевими експертами.

Проектом закону також вносяться певні зміни до Статті 360 Кримінального кодексу України.

· Понятійний апарат статті приведено у відповідність до термінології Закону України «Про телекомунікації», що є базовим у цій сфері.

· Збільшено покарання за руйнування технічних засобів та їх пошкодження.

· Додані положення про покарання за ті самі дії вчинені повторно, а також за попередньою змовою групою осіб.

· Посилене покарання за вищевказані злочини, якщо вони привели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Законопроектом вносяться також зміни в Статтю 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення, збільшується розмір штрафів за порушення правил охорони технічних засобів, споруд телекомунікаційних мереж.





Ефективність та дієвість законодавчих норм надасть правоохоронцям повноваження не тільки для затримання зловмисників, а й для їх подальшого покарання. Без оновлення статей ККУ та КУ про адміністративні правопорушення юридичне поле правоохоронних органів та судової системи максимально звужується, і в наслідку злочинці залишаються непокарані.





Злочини, пов'язані із розкраданням телекомунікаційних мереж - це не тільки українська проблема. Щоб побороти це явище, наприклад, у Великобританії, було впроваджено закон щодо дилерів металобрухту, згідно якого приймальники брухту повинні вимагати у постачальників документи на матеріал. Окрім того, вони нотують кожне надходження. Щодо розрахунків, рекомендується вести їх будь-яким засобом, окрім готівкового. Німецькі дилери металобрухту мають проводити анкетування своїх постачальників, а у разі будь-яких сумнівів щодо законності поставки, вони викликають поліцію. В Україні проект закону про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж повинен стати ефективним важелем для вирішення проблеми.