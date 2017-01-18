Пенсионная реформа и покупка стажа – плохая сделка

В рамках планируемой пенсионной реформы одним из новшеств, озвученных социальными министрами, была покупка пенсионного стажа – 15 лет за 130 тысяч гривен. Но есть ли смысл в такой покупке для украинского гражданина, имеющего эти деньги и задумывающегося о пенсии?

На данный момент минимальная пенсия составляет порядка 46$. Оснований считать, что пенсия в Украине вырастет в долларовом эквиваленте, учитывая долгосрочные экономические тенденции, нет.

Что еще украинец может сделать со 130 тысячами гривен, чтобы как-то поддержать себя в старости? Например, перевести их в доллары и вложить в какой-нибудь солидный инвестиционный фонд с минимальными рисками. Конечно, вопрос вложений за рубежом для украинца это отдельная проблема, не у всех есть оффшоры – что позволено Юпитеру, не позволено быку. Поэтому, основываясь на тезисе «идиотизм законов компенсируется необязательностью их исполнения» предполагаем, что обычный украинец не воюет с бюрократами НБУ в попытке получить разрешение на открытие счета в иностранном банке, а просто его открывает в какой-нибудь европейской стране, например той же Польше, выехав туда автобусным туром. Дальше уже появляются возможности полноценного распоряжения своими деньгами, а не только в рамках, установленных Нацбанком.

Вынеся институциональные препоны, возникающие при инвестировании украинцем за рубеж, за скобки, получаем: 130 тысяч гривен на данный момент это примерно 4 814 долларов (курс 27). Американские консервативные инвестиционные фонды, распределяющие яйца по множеству корзин, например, основываясь на S&P 500, без проблем имеют среднегодовую доходность на уровне 15%. Таким образом, вложив свои 130 тысяч гривен в такой фонд, украинец будет иметь 722 доллара прибыли в год. Или 60 долларов в месяц, что даже больше украинской пенсии. Но при этом у него остается еще остается тело капитала, в отличие от варианта с покупкой стажа. А также вероятность обмана и кидалова со стороны американского инвестиционного фонда гораздо ниже, чем от череды наших папередников с наступныками.

Более того, 130 тысяч гривен – это минимальная пенсия за 8,5 лет. А средняя продолжительность жизни украинца – 68 лет (согласно данным Минздрава за 2014 год). Напомню, что выход на пенсию для мужчин предусмотрен в 60 лет.

Поэтому то, что «реформаторы» предлагают украинцам – в любом случае плохая сделка, на которую не стоит соглашаться, если есть хоть какая-то воля к обустройству своей жизни.