Возможно ли обойтись бизнесу без юриста в Украине?

Создание компании.

Что делает юрист? Иногда может показаться, что и без юриста можно легко создать компанию. Если вы единственный учредитель, у вас нет партнеров, и вы сами будете директором – возможно. Тогда вы можете обратиться к любому частному практикующему бухгалтеру или менеджеру, который почитав интернет, на 5 раз все же зарегистрирует вам компанию. Но если у вас есть партнер, кто пропишет в уставных документах порядок вашего взаимодействия согласно требованиям законодательства? Кто подготовит документы за 1 день, договорится о встречах у нотариуса, и самостоятельно обратиться к регистратору и за 1 день ваша компания будет зарегистрирована? Если вы не будете работать директором, кто юридически оформит ограничения полномочий директора? Кто подготовит трудовой договор с будущим директором и проведет длительные переговоры по согласованию его положений? Если вы иностранный гражданин, кто предпримет меры для возврата вам ваших вложенных инвестиций?

Начало работы.

Хороший менеджер может найти хорошего контрагента, качественный товар и рынок сбыта, но ни одна поставка товаров не обходится без документов. Каждое уважающее себя крупное предприятие имеет целый штат юристов, адвокатов, а может и даже на него работает целое адвокатское объединение, которое всегда прописывает в договорах условия, выгодные именно их клиенту. Если у вас нет адвоката, кто проанализирует ваш договор? В коммерческих спорах слова «я не успел прочитать договор» не сработают. Бизнес должен сам себя защищать, и это может сделать только адвокат. Проблемы легче предотвратить, чем потом пытаться закрыть бизнес с многотысячными долгами, и начинать все заново. Проще потратится на качественную юридическую защиту, и быть спокойным, что в случае чего, правда будет на вашей стороне и вам не придется платить «проценты на штрафы и штрафы на долги».

Решение проблем.

Если все же ваш контрагент оказался недобросовестным, вы можете начать с ним претензионную переписку, но если он не поймет, что за вами стоят высококвалифицированные адвокаты, он будет чувствовать себя довольно свободно и непринужденно. Бывали случаи, когда грамотно составленная претензия влияла на контрагента и он начинал говорить совсем в другой, более покладистой манере и конфликт сразу же оказался исчерпан.

Если ваши контрагенты знают, что за вами стоят адвокаты, они не будут своевольничать и нарушать ваши права, ведь вы о своих правах хорошо проинформированы.

Нужен ли бизнесу адвокат? Решает сам бизнес. Защита ваших интересов в ваших руках.