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Возможно ли обойтись бизнесу без юриста в Украине?
16.05.2017 16:42
Создание компании.
Что делает юрист? Иногда может показаться, что и
без юриста можно легко создать компанию. Если вы единственный учредитель, у вас
нет партнеров, и вы сами будете директором – возможно. Тогда вы можете
обратиться к любому частному практикующему бухгалтеру или менеджеру, который
почитав интернет, на 5 раз все же зарегистрирует вам компанию. Но если у вас
есть партнер, кто пропишет в уставных документах порядок вашего взаимодействия
согласно требованиям законодательства? Кто подготовит документы за 1 день,
договорится о встречах у нотариуса, и самостоятельно обратиться к регистратору
и за 1 день ваша компания будет зарегистрирована? Если вы не будете работать
директором, кто юридически оформит ограничения полномочий директора? Кто
подготовит трудовой договор с будущим директором и проведет длительные
переговоры по согласованию его положений? Если вы иностранный гражданин, кто
предпримет меры для возврата вам ваших
вложенных инвестиций?
Начало работы.
Хороший менеджер может найти хорошего контрагента,
качественный товар и рынок сбыта, но ни одна поставка товаров не обходится без
документов. Каждое уважающее себя крупное предприятие имеет целый штат юристов,
адвокатов, а может и даже на него работает целое адвокатское объединение,
которое всегда прописывает в договорах условия, выгодные именно их клиенту.
Если у вас нет адвоката, кто проанализирует ваш договор? В коммерческих спорах
слова «я не успел прочитать договор» не сработают. Бизнес должен сам себя
защищать, и это может сделать только адвокат. Проблемы легче предотвратить, чем
потом пытаться закрыть бизнес с многотысячными долгами, и начинать все заново.
Проще потратится на качественную юридическую защиту, и быть спокойным, что в
случае чего, правда будет на вашей стороне и вам не придется платить «проценты
на штрафы и штрафы на долги».
Решение проблем.
Если все же ваш контрагент оказался
недобросовестным, вы можете начать с ним претензионную переписку, но если он не
поймет, что за вами стоят высококвалифицированные адвокаты, он будет
чувствовать себя довольно свободно и непринужденно. Бывали случаи, когда
грамотно составленная претензия влияла на контрагента и он начинал говорить
совсем в другой, более покладистой манере и конфликт сразу же оказался
исчерпан.
Если ваши контрагенты знают, что за вами стоят
адвокаты, они не будут своевольничать и нарушать ваши права, ведь вы о своих
правах хорошо проинформированы.
Нужен ли бизнесу адвокат? Решает сам бизнес. Защита ваших интересов в ваших
руках.
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