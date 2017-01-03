Миколаївська митниця: підсумки 2016 року

Миколаївська митниця – стратегічні економічні ворота України в світ. Близькість до портів роблять цю ділянку митної мережі надзвичайно важливою в процесі зовнішньої торгівлі. Жвавий товаропотік потребує особливо пильної уваги держави. Неухильне дотримання норм митного законодавства дозволить не лише виконувати усі зовнішньоторгівельні зобов’язання України, але й наповнювати державний бюджет. А це, в свою чергу, допоможе державі спрямувати ці кошти на реалізацію соціальних та інфраструктурних проектів загальнодержавного й регіонального рівня.

2016 рік для Миколаївської митниці як і для всієї України став часом стабілізації, оновлення та відродження. Про це яскраво свідчать обсяги перевезення товарів через митну ділянку. Митники в поточному році оформили 44,2 тис. митних декларацій та 29,7 млн. тонн вантажів. Причому частка експортних вантажів склала майже 85% від загальної кількості перевезених товарів. Тобто Миколаївська митниця вкотре підтвердила репутацію ключового елементу зовнішньої торгівлі України. З 1,5 тис. учасників зовнішньоекономічної діяльності, 418 – були зареєстровані саме у Миколаївській області. В торгових операціях між Україною та Євросоюзом вона увійшла в ТОП-5 за видачою сертифікатів зразка EUR.1 при експорті вітчизняних товарів до ЄС. Таким чином, саме тут найкраще відчувається пульс нових торгівельних взаємин нашої держави з європейськими партнерами, які набули нового значення після підписання Угоди про асоціацію.

Внесок Миколаївської митниці в поповнення держбюджету надзвичайно вагомий. В 2016 році вона перерахувала до державної скарбниці платежів на суму 3,8 мільярдів гривень. Це на 519 мільйонів (15,5%) більше ніж аналогічний показник минулого року. Таких результатів вдалося досягти завдяки пожвавленню товарообігу на ділянці Миколаївської митниці, а також завдяки якісній ефективній роботі особового складу ДФС. Тобто планові показники були перевиконані майже на 8%. Це не рахуючи коштів від коригування митної вартості товарів, контролю за їх класифікацією, достовірністю декларування країни походження (загалом 104,2 мільйони гривень).

Рік що минає став часом запуску нових інноваційних митних практик. Одна з найважливіших – система «Єдине вікно». Вона передбачає створення єдиної електронної бази даних, що дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України та про результати його державного контролю. «Єдине вікно» заощаджує час та зусилля підприємців, мінімізує їх контакти з державними службовцями, що автоматично знижує корупційні ризики. Крім того, в рамках роботи нової системи вперше застосований принцип «мовчазної згоди». Його суть полягає в тому, що якщо протягом 4-х робочих годин митний чиновник не ухвалив рішення щодо результатів контролю, то інформаційна система автоматично дає змогу завершити митну процедуру. Тобто знімається вплив суб’єктивних факторів на діяльність митниці. Система «Єдиного вікна» запрацювала в серпні 2016 року і з того часу на Миколаївській митниці відбулось майже 750 митних оформлень із застосуванням цього принципу.

Друга технічна новинка року - Інформаційна система портового співтовариства (ІСПС), яка почала функціонувати в морських портах Миколаєва. За рахунок впровадження електронного документообігу в єдиній інформаційній системі вона дозволяє оптимізувати технологічні процеси митного, прикордонного та інших видів держконтролю. Така новація допоможе активізувати портову торгівлю й залучати більше транзитних вантажів.

Для подальшого обміну інноваційними ідеями митники активно співпрацювали з іноземними колегами. Зокрема, в рамках зустрічі з представниками експертного контролю та безпеки кордонів (EXBS) контактували з працівниками Митно-прикордонної служби США та міжнародними експертами. Вони високо оцінили роботу Миколаївської митниці, особливо щодо боротьби з контрабандою, контролю за передачами товарів військового призначення та подвійного використання. Таке спілкування було надзвичайно корисним для наших фахівців, оскільки допомогло порівняти митні практики України з міжнародним досвідом.

В рамках кращих світових практик особливе місце посідає захист інтелектуальної власності. Й в цьому контексті Миколаївська митниця в 2016 році призупинила митне оформлення 295 товарів, що порушували авторські права. Порівняно з минулим роком прогрес очевидний: на той час було зафіксовано лише 21 подібний випадок. Тобто наша митна справа крокує в унісон зі світовими тенденціями, де захист інтелектуальної власності є одним із пріоритетів.

Миколаївська митниця була й залишається принципово суворою до порушників законодавства. В 2016 році вона завела 190 справ про порушення митних правил на загальну суму 8,4 мільйони гривень. По низці резонансних судових справ, де стороною виступала митниця, поставлено крапку. Зокрема, щодо незаконного ввезення в Україну на буксирі «Юпітер» 96,6 тонн дизельного пального та бухти канату. Апеляційний суд Миколаївської області визнав правоту працівників ДФС й постановив, що штраф (1,3 мільйони гривень) та конфіскація контрабанди є правомірною. В інших численних судових спорах Миколаївська митниця також успішно захищає державні інтереси. Зокрема, по одній із таких справ в якості штрафу до держбюджету надійшло більше 8 мільйонів гривень.

Фахово виконуючи свої обов’язки, миколаївські митники працюють в рамках оптимізованого штату, чисельність якого складає всього 145 осіб. Таким чином, вони не обтяжують бюджет зайвими витратами, а, навпаки, сприяють його наповненню. Кадрові процеси на Миколаївській митниці відбуваються в чіткій відповідності до законодавчих норм з максимальним рівнем прозорості. Зокрема, в другій половині 2016 року митниця провела 4 кадрових конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б». Переможці, які оцінювались за критеріями професійності та некорупційності, призначені на вищі посади.

Отже 2016 рік для Миколаївської митниці ДФС став часом новацій, позитивних змін та досягнень. В основі нашої роботи – важливі державні завдання, виконання яких дозволить зміцнити позиції України на міжнародному торгівельному ринку. Щодня ми сприяємо простоті та швидкості митних процедур, виявляємо контрабандні потоки та надаємо додаткове джерело живлення державній фінансовій системі.