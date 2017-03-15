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MEEST У МАЙБУТНЄ СПИРАЄТЬСЯ НА ПРАВА ТА ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ
15.03.2017 09:40
Сьогодні – Всесвітній день захисту прав споживачів. Вважають, що на найвищому рівні цінність цього поняття обґрунтував президент США Джон Кеннеді у своєму виступі в конгресі 1961 року. Тоді йшлося про Право на інформацію, Право на безпеку, Право на вибір, Право бути почутим. Так право стало законом і керівництвом до дії для Meest Group і підприємців усього світу.
Світ змінюється. Він ніколи не буде таким, як був колись. Кілька років тому ніхто й уявити не міг собі, що до влади у США прийде публічний бізнесмен Дональд Трамп, внаслідок цього Каліфорнія захоче «подати на розлучення» з рештою штатів – за прикладом Великої Британії, яка теж вирішила відокремити своє майбутнє від «сполучених штатів Європи». Такі політичні потрясіння сусідять з зсувами в економіці: криза 2008 року підірвала ринки, банки і довіру: нині найбільший банк Німеччини лихоманить через сумнівні махінації задля збереження доброго виразу обличчя за поганої ситуації. Колишні авторитети та уявлення про світ так стають колишніми, а нові ще не кристалізувалися.
Мене іноді питають, як я працюю за умов такої відносності орієнтирів і зміни правил гри у світі? Я швидко знаходжу відповідь: так, як і майже 30 останніх років.
На зламі 80 і 90 років минулого століття світ також лихоманило і цілі народи з непевністю вдивлялися в імлу незвіданої прийдешності. З відстані цей період я тепер з певністю можу назвати часом фантастичних можливостей. Той, хто їх першим тоді для себе відкрив, той і опинявся на коні.
Так сталося зі мною. Відмінник зі села, син інтелігентних батьків, комсомолець-активіст з дипломом інженера у певний момент перестав бути сірим продуктом радянської системи. Одна подорож до Канади – до дядька з хистом підприємця змінила мої уявлення про увесь світоустрій. Демократія замість комунізму, національна ідея замість тоталітарного тиску, духовні цінності як принаймні рівноцінне доповнення матеріального світу.
Усі ці переживання у моєму внутрішньому світі наклалися на малопомітні для інших прогалини у тогочасній індустрії послуг. Точніше, тоді її майже не було на теренах колишнього СРСР. А його мешканцям так тоді була потрібна допомога і турбота заокеанських родичів та друзів. І побудований мною міст на батьківщину відкрив доступ для забезпечення органічних людських потреб і, цілком закономірно, зробив мене мільйонером.
Звісно, не одразу – з роками, крок за кроком. Шляхом проб та помилок. Перше спільне підприємство, партнери в бізнесі, пошук інвестицій. Тоді мені надзвичайно допомогли конкуренти: я аналізував їх слабкі місця і перетворював їх на свої переваги. Швидкість, надійність та широкий вибір в реакції на потреби людей змусило їх ставати моїми клієнтами. Також спрацювала ставка на широку мережу партнерів, які стали агентами-опорами для нашого мосту в цілому світі.
Нині навіть у Фейсбуці можна побачити поради бізнесменам-початківцям на кшталт: «хочете стати лідером – спілкуйтеся в колі лідерів, прагнете успіху – тягніться до успішних цього світу». Тоді я цього ніде не читав, а інтуїтивно відчував, розбудовуючи мережу агентських осередків під керівництвом поважаних та авторитетних людей.
Тоді ж я вчився рухатися уперед одразу кількома шляхами: допомагаючи українцям по обидва боки океану, постійно розширював інфраструктуру своїх бізнесі та працював над інвестиціями в Україну. Таким чином турбота про розвиток української справи через Канаду повернулася до України, а Батьківщина, її сучасна культура завдяки нам також перебуває завжди на відстані простягнутої роки.
Як бачимо, у фокусі уваги всіх моїх починань завжди були люди: їх потреби, проблеми, бажання та сподівання. І саме цей факт дає мені підстави для віри в те, що, попри нинішню економічну невизначеність, рецепт для успіху кожного бізнесу є сталим. Уважне ставлення до людей: не лише клієнтів, партнерів, працівників, а й до сусідів та інших співгромадян. Саме їхнє задоволення спів мірне з задоволенням від власних досягнень у бізнесі. Саме людський потенціал і його ненастанний розвиток – це фундамент для розвитку будь-яких проектів.
Лише той власник бізнесу може розраховувати на успіх, який оточує себе працівниками-однодумцями, котрі до роботи ставляться, як до власної справи. Емоції, амбіції і матеріальна складова тут мають бути фактором постійного зростання кожного спеціаліста у своїй галузі та підприємства як цілісності.
Сам власник бізнесу також має постійно рости, розумітися на всіх процесах та розбиратися у технологіях і сервісах. Ілюзій про те, що все буде легко та безхмарно, теж не повинно бути. Рішення треба приймати швидко і діяти агресивно. Тоді шлях між досягненням кожної наступної мети буде коротшим. Сповнених мрій буде більше. Але про жоден егоїзм я тут не кажу. Саме турбота про потреби інших приносить більше, аніж турбота лише про себе: благодійність, спонсорство і просто чітке виконання взятих на себе зобов’язань приносять визнання та багатство.
Але жодні номінації чи премії не зможуть за силою свого впливу перевершити довіру людей. Її важко завоювати. Особливо, коли працюєш з великою кількістю людей у своєму підпорядкуванні для ще більшого числа людей. Саме так виглядає робота нині Meest Group. А майбутнє відкриває перед нами ще більші перспективи. Завдяки фантастичному за своїм потенціалом онлайну та нашим напрацюванням станом на цей день. Реєстрація у Всесвітньому поштовому союзі, присутність на всіх континентах, впізнаваність серед споживачів, ненастанне зростання і розробка нових напрямків діяльності – відповідно до актуальних запитів споживачів: усе це повільно провадить нас до розмивання штучних кордонів поміж людьми. І немає значення, якими є наші страхи сьогодні перед обличчям майбутнього. Минулого боятися не варто, бо його вже нема, а майбутнього – бо його ще немає. Є можливість добре робити свою справу тут і зараз. Малими кроками, рухаючись вперед – посуваючи межу невідомості і роблячи її світлішою. Саме для цього, здається, існують у світі мости. Включно з нашим.
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