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Отпустить нельзя удержать – где ставить запятую?
22.05.2017 15:51
С 11 июня 2017 года украинские граждане получат право посещать практически все страны Западной Европы (за исключением Великобритании и Ирландии), не проходя процедуру предварительного получения виз. Речь идет о расширении прав граждан, которое в историческом аспекте означает событие возобновления порядка пересечения границ, существующего до Первой мировой войны. Для этого понадобилось чуть более столетия и, как в далекие времена, вопрос въезда наших сограждан в другую страну Западной Европы будет решаться одномоментно с проставлением въездного штампа в паспорте. На наших глазах происходят глобальные изменения, стираются физические и ментальные границы между украинским и западноевропейским обществом, и в этом смысле дату 11.06.2017 г. можно оценить как интеграционную точку отсчета. И если в культурном, мировоззренческом смысле ничего, кроме пользы украинскому обществу ожидать не приходится, есть аспекты, относительно которых отсутствует четкая государственная политика, что в свою очередь может создать дополнительные проблемы для бизнеса. Так, кроме победных реляций относительно принятия «безвиза», в публичном пространстве власти нет видения относительно последствий для украинской экономики, которые представлены, в частности, оттоком рабочей силы за рубеж. Долгие годы власть предпочитает не замечать проблемы трудовой миграции, и лишь в 2016 году вступил в силу закон о внешней трудовой миграции. Закон необходим для либерализации визового режима с ЕС, но, по сути, содержит формальные положения и некоторые дублирования прав, которые и так принадлежат украинским гражданам независимо от страны пребывания и места работы. Речь скорее идет о признании государством новой категории - «трудовые мигранты», - и это, возможно, будет иметь значение для государственных органов при различных видах учета граждан (Центр занятости, Пенсионный фонд и т.д). Однако не говорится о реальном урегулировании проблемы внешней трудовой миграции. Так, по данным Всемирного банка, уже более 6 млн. украинских граждан работают и учатся за рубежом, а страна выходит в мировые лидеры по количеству эмигрантов. Да, в стране существуют объективные причины массовой миграции: безработица, существенная разница в оплате труда, неблагоприятные условия для ведения бизнеса, военные действия и вынужденное переселение граждан, криминогенная ситуация и т.д. Но есть ли государственное видение для устранения данных проблем и создания благоприятной экономической среды, так чтобы украинские граждане смогли реализовать свои трудовые права или существовала возможность стимулирования предпринимательской инициативы? Ответ для тех, кто работает в сфере реальной экономики, очевиден, как и понимание того, что создание такой среды является далекой перспективой.
Поэтому, на мой взгляд, введение безвизового режима для Украины еще более увеличит отток рабочей силы, в том числе квалифицированных кадров, необходимых для развития украинской экономики. При этом, украинцы, кроме прочего, переедут в те страны, которые еще недавно были главными экспортерами рабочей силы в Европе, в частности, в Польшу, Италию, Испанию, Португалию и страны Прибалтики. Т.е. в свое время данные страны уже переживали процесс оттока рабочей силы в более развитые экономики Германии, Великобритании, Франции. Таким образом. мы вполне можем воспользоваться опытом данных стран и попытаться спрогнозировать последствия. Положительные моменты: в странах-экспортерах трудовой силы уменьшалась безработица, и снижалось социальное напряжение. За счет трудовых мигрантов увеличивался перевод валютных денежных средств в страну. Так, в последние годы трудовые мигранты переводят в Украину 6-8 млрд. долларов США ежегодно. Учитывая, что в стране-реципиенте трудовой силы оставалась лишь часть трудовых мигрантов, большое количество людей возвращалось на родину, приобретая недвижимость, вкладывая средства в предпринимательскую деятельность, приезжая с новыми знаниями, умениями, навыками. Все это положительно сказывалось на экономике данных стран, уменьшалась социальная нагрузка государства, в т.ч. ввиду роста численности людей, не зависящих от выплат государства. Неизбежным также была проблема нехватки квалифицированной рабочей силы, которая решалась двумя основными путями: постепенным улучшением условий труда и привлечением трудовых мигрантов из еще более бедных стран. В наших реалиях, улучшение условий труда и, соответственно, вопрос конкурентоспособности системы оплаты труда напрямую зависит от политической воли украинской власти уменьшить фискальный гнет, провести дерегуляцию экономики, стимулировать и защитить инвестиции, установить нулевой режим терпимости к коррупции и своеволию чиновников. Второй путь предоставляет ограниченную возможность привлекать трудовые ресурсы из Азии или Африки, что означает применение, в основном, рабочей силы невысокой квалификации и не решит вопрос дефицита кадров на высокотехнологичных производствах.
Учитывая зарубежный опыт, можно прогнозировать, что в ближайшее время оплата труда, разумеется, не сравнится с оплатой в ведущих странах ЕС, но будет повышена с учетом психологических факторов и рисков миграции. Т.е., по сути, перед работником встанет более сложный выбор: оставаться дома в привычной обстановке, в семье, коллективе, получая меньше денег, или получать за рубежом больше денег, но на чужбине, с большими затратами на питание, проживание, медицинское обслуживание, в неравноправном положении относительно резидентов, потерей рабочего места дома и т.д. Соответственно, повышение уровня оплаты труда в Украине, плюс поддерживающие моральные, психологические факторы, образовательные, карьерные перспективы могут снизить риски отъезда квалифицированных кадров и нивелировать материальные преимущества трудовой миграции. Поэтому украинским предприятиям, уже сейчас не стоит недооценивать социальные и профессиональные стимулы; необходимо способствовать системному образованию, как работников, так и членов их семей, создавать условия для карьерного роста работников, их профессиональной и творческой реализации. Для крупных предприятий актуально активное участие в социально-экономическом развитии жизни региона, поддержании инфраструктурных объектов, образовательных и культурных учреждений, назначение стипендий, поддержка детского спорта, самодеятельности, медицины. Показателями успешности выбранной стратегии можно считать низкую текучесть кадров, а также рост количества трудовых династий, когда за родителями на предприятие приходят дети и даже внуки. Ведь гораздо приятнее для гражданина жить и работать в знакомом, родном социуме, рядом с родными и близкими, имея возможность вырастить и дать образование следующим поколениям украинцев.
теги: безвиз, трудовая миграция
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