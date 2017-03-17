Как Украину превращают в свалку дешевых импортных товаров

Уже не первый год в обществе идет дискуссия по поводу некачественных товаров на прилавках магазинов. В 90-х годах, ввиду массового дефицита, этим вопросом обычно не задавались. Сейчас же, когда, кажется, есть с чего выбирать, эта тенденция вновь приобрела пугающие масштабы.

Недобросовестные производители во всю «напичкивают» украинский рынок второсортным товаром, пользуясь неспособностью покупателей приобретать дорогой. При этом грубо нарушая Госстандарты, где правильно описано, какими характеристиками должен владеть готовый продукт, который допускается к продаже.

Все это свидетельствует, в первую очередь, о том, что контролирующие органы, а именно Госпотребстандарт, Госпродпотребслужба, Общество защиты прав потребителей, Генеральная Прокуратура Украины (на Прокуратуру Украины полагается функция надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, соблюдение законов по этих вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами), таможенные органы и другие не то, что не справляются с функциями, возложенными на них, а попросту их не выполняют.

Кроме этой причины, существует ряд и других факторов, а именно:

- выросшая конкуренция на рынке: большое количество иностранных производителей, которые предлагают дешевый товар, по сути, просто пользуются доверием к себе, выработанным у украинцев еще с 90-хМол, если товар сделали где-либо в Европе или другом, «цивилизованном» регионе, то он точно будет качественным. Уловка стара, как мир, но она работает; . Кроме того, этот товар ввозится в Украину незаконным путем.

- многие не чистые на руку украинские предприниматели не производят товар у нас, а просто покупают его в Китае или другой стране за бесценок, перемаркировывают его, и потом, под брендом «вироблено в Україні», продают нам. Причем придерживался ли производитель из-за границы государственных стандартов или рецептуры, указанной на упаковке - узнать невозможно ...

То есть, кроме неработающих госслужб мы имеем еще одну проблему – неспособность украинцев платить за качественный продукт из-за того, что рынок, в буквальном смысле, кишит некачественной продукцией с маленькой стоимостью. Соответственно, если вы с чистой совестью хотите вести бизнес в Украине, продавая качественный товар, то вам априори придётся требовать за него большую сумму, чем ваши конкуренты. Ведь за 25 лет Независимости украинский покупатель так и не привык дотошно докапываться до деталей и думать на перспективу: покупая, например, водопроводные трубы, можно купить более дешевую трубу, ведь она, на первый взгляд, такая же, как и та, что подороже. Но вот только о том, сколько прослужит приобретенная нами труба, 3 года или 20 лет, мы вспоминаем только тогда, когда через условных лет пять поедем покупать новую, ибо старую прорвало (и это происходит с товарами, при производстве которых должны придерживаться жестких правил государственно технической стандартизации).

Известно, что наиболее распространенными категориями нарушений в сфере недобросовестной конкуренции были действия, связанные с неправомерным использованием знаков качества для товаров и услуг и других обозначений, фирменных наименований, то есть действия, направленные на неправомерное использование деловой репутации. Здоровая, правомерная конкуренция является наиболее важным элементом рыночной экономики, без нее не могут развиваться рыночные отношения. Ее деятельность регулирует Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Кроме того, существуют правила профессиональной этики в конкуренции в сфере хозяйственной деятельности, соблюдение которых должно быть обязательным. Они устанавливают общие принципы профессиональной этики, морально-этические стандарты, правила и общие договоренности, на основе которых предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность. Контролировать эти процессы должен Антимонопольный комитет Украины.

Еще одной огромной проблемой является контрабанда, или серый импорт, которая позволяет проникнуть на внутренний рынок не прошедшему проверку товару. Мало того, что деньги на растаможку идут не в казну, а, в лучшем случае, кому-то в карман, так, ввиду присутствия этого же низкопробного и дешевого товара на рынке, честный отечественный производитель, чтобы не работать в убыток себе, вынужден производить или такой же низкопробный товар, или качественный товар, но на порядок дороже. Контрабанда является едва ли не самой большой проблемой в экономическом пространстве Украины. Таможенная зона уже давно стала «золотой жилой», через которую идут многомиллиардные потоки, которые контролируют заинтересованные политики и предприниматели. Размах торговли контрабандным товаром впечатляет. Контрабандные действия имеют повышенную общественную опасность, наносят ущерб экономическим интересам государства, поскольку в бюджет не поступают пошлины и сборы, которые приводят к расширению теневого сектора экономики. Через границу Украины массово нелегально перевозят продукты питания, обувь, овощи, сигареты ... .и это создает огромную дыру в бюджете, которую латать придется нам с вами. А это, в свою очередь, способствует низкой покупательной способности из-за высоких налогов, высоких цен ... и снова покупатель вынужден покупать дешевый, некачественный товар. Именно таможенные органы должны реализовать такую важную функцию, как: контроль за соблюдением и исполнением правовых норм соответствующих правовых актов. Хотя Уголовный Кодекс дает нам хорошую санкцию в статье 201 «Контрабанда, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.» А на самом деле до сих пор ни одно должностное лицо не было наказано за указанные действия. Новые инвесторы не могут и не хотят инвестировать в страну с таким нездоровым экономическим климатом. Аналогично – не открываются новые рабочие места.

Сосредоточиться именно на этой проблеме - является одной из приоритетных задач. Такой шаг должен замедлить распространение некачественных товаров, защитить покупателя в случае нарушения их прав, а также обеспечить всем игрокам этого рынка честные и конкурентные условия.

Но вернемся к контролирующим органам. Во многих странах, в том числе и в Турции, аналогичные Госпотребстандарту, не то, что не допускают до потребителей некачественный товар, кроме того, они на постоянной основе производят контроль качества продукции в тех же супермаркетах с последующим обличением недобропорядочного производителя. Если вспомним, в Украине такой практикой занимаются разве что журналисты и гражданские организации. Очень важно, чтобы общественность поддерживала эти процессы контроля за качеством продукции. А если государство не выполняет свою функцию перед гражданами своей страны – то гражданин находит пути, как решить эту проблему самостоятельно, и такая тенденция разрушает целую систему.

Имеется уйма причин того, что наш внутренний рынок докатился до такого состояния. Хотелось бы верить, что анализ подобных вещей поможет «снять розовые очки» и вдохновит людей исправлять эту ситуацию. Но народ тут во многом ограничен, так как не имеет такого сильного влияния на процесс, как, собственно, надзирательные и контролирующие органы Украины. Эти государственные аппараты должны работать на полную мощность, не боясь сказать, что тот или тот предприниматель не есть честным и должен понести за свою деятельность соответствующее наказание.

Чиновники должны понимать, что на их совести - здоровье всех граждан, которые, по неимению средств вынуждены покупать колбасу без мяса, которую эти же чиновники разрешили продавать. И когда придёт понимание этой ответственности, тогда и начнутся изменения, к которым мы уже давно стремимся и которых мы так ждем. И это не видение ситуации в темном свете - это наши с вами реалии.