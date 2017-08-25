Ми святкуємо День Незалежності України.

День державного свята реалізації волі українського народу, та його історичного прагнення до незалежності.

Ми святкуємо незалежність. Чудово! Але, від кого, чи від чого?

Ми стали більш незалежними? В якомусь сенсі – так. А, з іншого боку, стали ще більш залежними. Від Системи, яка вже багато років діє в незалежній Україні. Від Матриці соціально-економічних відносин в суспільстві, яку Система олігархічної влади нам, українцям, рік за роком, нав’язує.

Матриця, яка штучно розподіляє людей в суспільстві на багатих та бідних, на тих, хто повинен працювати заради «розвитку України», і тих, хто користується результатами цієї спільної праці, на тих, хто повинен обслуговувати, тих, кого обслуговують, та тих, хто покликаний захищати «особливу» касту тих, кого обслуговують. Захищати від тих, хто обслуговує.

Я не знаю, як Ви, а я не відчуваю своєї незалежності.

Я не знаю, як Ви, а мені огидно жити в Матриці, де мене постійно намагаються обдурити, створюючи псевдореальність, та розповідаючи, як ВЖЕ непогано ми живемо, і як класно буде в найближчому майбутньому. А я виходжу на вулицю, і бачу, як бідні стають ще бідніше, а багатії при владі не гребуючи ні чим, збагачуються за рахунок пограбування держави. А, особливо огидно дивитись на обслугу влади, які не відрізняючись ніякими особистими чеснотами, готові перегризти горлянку будь-кому, навіть один одному, заради того, щоб видертись вище, отримувати більшу пайку з рук хазяїв, та мати можливість знущатися над тими, хто стоїть нижче в «харчовому ланцюжку».

Штучно створений соціальний прошарок більшості чиновників, суддів, прокурорів, мєнтів покликаний в будь-який спосіб захистити недоторканість «хазяїв», та їх право безкарно доїти країну. І, тому, отримали можливість робити що завгодно з тими, хто не відноситься до касти привілейованих.

В сучасній Україні «хазяї» отримали незалежність від нас, а ми – незалежність від впливу на своє майбутнє, та можливості захистити себе, та своє життя.

Нам створил и ще одну незалежність. Незалежність економіки наших домогосподарств від економіки держави.

Наша економіка сама по собі, а державна економіка олігархів – окремо. Ми намагаємось в будь-який спосіб, навіть всупереч діям олігархічної влади, знайти можливість збільшення власних доходів, і, тому, в країні цвіте тіньова економіка. А, представники влади спокійно отримують «дивіденди» з економіки держави, вважаючи, що це їхнє безумовне право.

І, перетинаємось ми економіками тільки тоді, коли сплачуємо монопольні платежі – комунальні тарифи, послуги по перевезенню, документообіг…

Гроші, які йдуть не на розвиток України, а на збільшення статків олігархів, та їх представників у владі.

Ми святкуємо День Незалежності України.

З одного боку, це дійсно свято, свято перспектив розвитку, та майбутнього України.

З іншого – це присмак на губах, присмак втраченого часу, та незадоволеності своїм становищем, і станом країни, в якій ми живемо .