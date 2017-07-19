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Формула розвитку
19.07.2017 10:36
Ми живемо в матеріальному світі.
У світі виробництва матеріальних товарів та послуг, і їх
постійного споживання.
Життя кожного з нас, рівень розвитку держави і суспільства,
в якому ми живемо, залежить від ефективності виробництва матеріальних благ,
об'єктивності та справедливості їх розподілу, і структури їх споживання.
Ця формула - найважливіший об'єктивний закон, правильно застосувавши
який, ми можемо домогтися колосального економічного і соціального розвитку
нашої країни.
Причому, головним в цій формулі, є не виробництво матеріальних
благ, і, навіть, не їхній розподіл.
Ключовим фактором розвитку є структура споживання матеріальних
благ. Тобто те, що стимулює державу постійно покращувати ефективність
виробництва благ, і вдосконалювати механізм їх розподілу.
Структура споживання товарів і послуг, вироблених в державі
- це рівень розвитку суспільства, ступінь його зрілості.
Чим вище ступінь розвитку суспільства, чим вище рівень його
демократичності, тим ширше набір вимог, що висувається людьми в суспільстві до
тих умов їх життя, які формує саме ж суспільство в рамках законів і правил, що
створюються і контролюються державою.
Головною проблемою сьогоднішньої України є низький, в
середньому, рівень розвитку українського суспільства.
Ми мало хочемо від життя. Ми готові задовольнятися тим, що
дозволяє просто вижити сьогодні. Намагаючись не замислюватися про те, щО буде
завтра, не будуючи далекосяжні плани, і не змушуючи державу ці довгострокові
плани створювати і реалізовувати.
Це - ментальна спадщина радянської імперії, яка, всі роки
сучасної історії України, штучно підтримувалася і зміцнювалася представниками
української «псевдоеліти», які, шляхом різних маніпуляцій, приходили до
керівництва нашої держави.
Сьогодні, українське суспільство дезорієнтоване. У людей
немає спільних цінностей, єдиних цілей розвитку, і планів їх досягнення. У
суспільстві домінує патерналізм - очікування «месії», який скаже всім, що
потрібно робити, причому це повинно сподобатися кожному, візьме за руку, і
поведе в «світле майбутнє».
Але, досвід усіх попередніх керівників української держави
показав, що на хвилі штучно підігрітого народного очікування, до влади в
країні, під виглядом чергового «месії», приходили банальні хабарники, або
нероби. Чия манера поведінки, і реальні дії дуже швидко показували, що їх
особисті цілі і задачі кардинально відрізнялися від цілей і завдань розвитку
українського суспільства і держави.
І, з урахуванням низького рівня розвитку українського суспільства,
а, відповідно, низького порогу вимог до потенційного лідеру, складно очікувати,
що у нас, в найближчі роки, з'явиться людина, яка готова повести країну до
прогресу, і яка зуміє втриматися від спокус, пропонованих нинішньою системою.
Ні, ніхто не говорить, що таке неможливо, і в Україні не
з'явиться свій де Голль, як з'явився, свого часу, лідер в Англії, у Франції, в
Німеччині ...
Але, розраховувати на це, чекаючи його роками, ми собі
дозволити не можемо.
Будь-які зміни в суспільстві здійснюють, відносно, невеликі
соціальні групи. Таку групу необхідно створити.
Повинна сформуватися команда однодумців - людей, об'єднаних
спільними принципами розвитку держави і суспільства, лідерів, спроможних вести
маси за собою.
Сьогодні в Україні є досить велика кількість людей,
авторитетних у суспільстві, які не заплямували і не дискредитували себе,
готових йти у владу, реалізовувати спільну Програму розвитку України, і які мають
можливість згуртувати навколо себе велику кількість українців, готових
підтримувати нові ідеї та захищати їх здійснення.
Ви готові назвати таких людей? Ви готові змусити їх
об'єднатися в команду? Ви готові їх підтримувати?
Заради власного майбутнього.
теги: экономика Украины
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