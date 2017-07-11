Уявне зростання Поделиться: У 2013-му році ВВП України досяг 1 трлн 465 млрд гривень. Це, приблизно, склало 182 млрд доларів. Пов'язаний з ВВП, розмір наявного сукупного доходу середньостатистичного українця був, відповідно – 25 000 гривень на рік. Це, приблизно, було 3200 $ на рік. У 2016-му році ВВП України досяг 2 трлн 385 млрд гривень. У доларову еквіваленті це склало 95 млрд доларів. Розмір наявного доходу українця виріс до 37 000 гривень на рік. Це, приблизно, 1450 $ на рік. От і порівняйте,- наявні доходи середньостатистичного українця в 2013-му і в 2016-му році: 3200 $ , та 1450 $ на рік, відповідно. І, якщо врахувати, що в цьому році економіка, та, відповідно, сукупний наявний дохід, виростуть на 1-1,5% (можливо), то зрозуміло, що доходи українців не зростають, особливо, якщо їх порівнювати, навіть, з 2013-м роком. А, нас же постійно намагаються переконати в іншому,- економіка зростає, і доходи населення збільшуються. Де зростає? Де збільшуються? Це мантри. Як кажуть: нічого особистого, тільки факти… В мене питання до Президента, та Прем’єра: коли, в якому році, економіка України, її ВВП, зросте в доларовому еквіваленті до рівня, хоча б, 2013-го року? Хоча б до 180 млрд доларів? А в якому році ми зростемо до 200 млрд доларів? А до 300-т? Бо, від цього залежить рівень доходів українців різних соціальних категорій: зарплати, пенсії, стипендії, соціальні субсидії Ви знаєте, як досягти оцього цільового зростання економіки? Бо, якщо ви не знаєте, навіщо ми вас тримаємо? теги: Розвиток економіки України Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя