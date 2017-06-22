Псевдоэкономические реформы

Пока мы не поймем, что единственный путь становления Украины и улучшения жизни людей в стране – это путь динамичного развития государственной экономики, мы так и останемся второсортной страной с самыми бедными жителями в Европе, вечно ходящей по миру с протянутой рукой.

«Одним из первых» это понял наш Премьер: «Я очень четко убежден в том, что нам надо обеспечить устойчивый экономический рост в нашей стране».

И, начал искать возможные решения. Подсказка, как обычно, пришла извне, от наших западных партнеров. МВФ, ЕБРР, ВБ аккуратно предложили, где нужно искать в Украине источники экономического роста, которые позволят и по полученным кредитам рассчитаться, и интересы акционеров этих финансовых институций учесть.

Нужно отдать должное,- В.Гройсман быстро сориентировался, и сообщил: «Сегодня я хочу подчеркнуть, есть пять реформ, которые нам нужно сделать в этом году. Я гарантирую, что после внедрения этих пяти реформ качество жизни людей изменится в лучшую сторону. Макроэкономическая стабилизация будет иметь долговременный характер и устойчивость экономического роста будет совершенно очевидной».

О каких реформах идет речь? Они, в принципе, уже давно на слуху, и горячо обсуждаются в обществе.

Это: пенсионная и земельная реформы, продажа еще не распроданного госимущества, реформа здравоохранения, и усиление борьбы с коррупцией в Украине.

Актуально? Важно? Без сомнения.

Как и без сомнения то, что это давно назревшие инициативы в, возможно, социальной, политической, и, даже, в финансовой сфере нашего государства.

Но, эти реформы имеют весьма опосредованное отношение к экономическому развитию. Не с них оно (развитие) должно начинаться, и не они станут драйвером экономического роста в Украине.

Экономический рост – это ежегодно прирастающий объем товаров и услуг, произведенный всеми субъектами экономики нашего государства, и проданный на внутреннем и внешних рынках.

А, сегодня, при нынешней структуре украинской экономики, предпосылок ее роста, практически, нет. Продукция, выпускаемая нашей экономикой, слабо востребована, как внутриураинским, так и внешним покупателем.

И, по-другому, в условиях монополизированной, неконкурентной, сырьевой и низкотехнологичной, работающей на давно самортизированных производственных мощностях, олигархической экономики, быть не может.

Экономический рост возможен только с появлением инновационных, интеллектуало- и наукоемких, высокотехнологичных отраслей экономики, производящих конкурентную продукцию.

Вот над этим, над Новой Экономической Политикой, меняющей структуру действующей государственной экономики, я и предлагаю задуматься нашему Правительству, гарантирующему, нам с Вами, улучшение нашей жизни. За счет экономического роста в стране.

Более подробные предложения, я изложил здесь: Новая Экономика