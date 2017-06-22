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Псевдоэкономические реформы
22.06.2017 18:09
Пока мы не поймем, что
единственный путь становления Украины и улучшения жизни людей в стране – это путь
динамичного развития государственной экономики, мы так и останемся второсортной
страной с самыми бедными жителями в Европе, вечно ходящей по миру с протянутой
рукой.
«Одним из первых» это
понял наш Премьер: «Я очень четко убежден в том, что нам надо обеспечить
устойчивый экономический рост в нашей стране».
И, начал искать возможные
решения. Подсказка, как обычно, пришла извне, от наших западных партнеров. МВФ,
ЕБРР, ВБ аккуратно предложили, где нужно искать в Украине источники
экономического роста, которые позволят и по полученным кредитам рассчитаться, и
интересы акционеров этих финансовых институций учесть.
Нужно отдать должное,-
В.Гройсман быстро сориентировался, и сообщил: «Сегодня я хочу подчеркнуть, есть пять реформ,
которые нам нужно сделать в этом году. Я гарантирую, что после внедрения этих
пяти реформ качество жизни людей изменится в лучшую сторону. Макроэкономическая
стабилизация будет иметь долговременный характер и устойчивость экономического
роста будет совершенно очевидной».
О каких реформах идет речь?
Они, в принципе, уже давно на слуху, и горячо обсуждаются в обществе.
Это: пенсионная и
земельная реформы, продажа еще не распроданного госимущества, реформа
здравоохранения, и усиление борьбы с коррупцией в Украине.
Актуально? Важно? Без
сомнения.
Как и без сомнения то, что
это давно назревшие инициативы в, возможно, социальной, политической, и, даже,
в финансовой сфере нашего государства.
Но, эти реформы имеют
весьма опосредованное отношение к экономическому развитию. Не с них оно
(развитие) должно начинаться, и не они станут драйвером экономического роста в
Украине.
Экономический рост – это ежегодно
прирастающий объем товаров и услуг, произведенный всеми субъектами экономики
нашего государства, и проданный на внутреннем и внешних рынках.
А, сегодня, при нынешней
структуре украинской экономики, предпосылок ее роста, практически, нет.
Продукция, выпускаемая нашей экономикой, слабо востребована, как
внутриураинским, так и внешним покупателем.
И, по-другому, в условиях монополизированной,
неконкурентной, сырьевой и низкотехнологичной, работающей на давно
самортизированных производственных мощностях, олигархической экономики, быть не
может.
Экономический рост возможен
только с появлением инновационных, интеллектуало- и наукоемких,
высокотехнологичных отраслей экономики, производящих конкурентную продукцию.
Вот над этим, над Новой
Экономической Политикой, меняющей структуру действующей государственной
экономики, я и предлагаю задуматься нашему Правительству, гарантирующему, нам с
Вами, улучшение нашей жизни. За счет экономического роста в стране.
Более подробные
предложения, я изложил здесь: Новая Экономика
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