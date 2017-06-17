К вопросу об экономических реформах

С 1-го января 2017-го года официальный уровень минимальной заработной платы в Украине был поднят до 3200 грн в месяц.

Уже, пожалуй, нет особого смысла выяснять, что послужило причиной такого повышения: то ли жест отчаяния власти, не понимающей, как подтолкнуть экономический рост в стране; то ли социальный популизм; то ли (хочется в это верить) профессиональное экономическое моделирование. Но, факт остается фактом,- минималка была повышена.

Как у любой инициативы, особенно воплощенной, и у этой нашлись свои сторонники и противники. Одни другим, и наоборот, забыв зачастую предмет спора, доказывали свою правоту. Но, как известно, лучшую оценку результата дает время.

Что, на мой взгляд, сдвинулось в положительном направлении?

Средняя зарплата в Украине, за год, увеличилась на 37%, достигнув в апреле этого года уровня в 6650 грн в месяц. Общегосударственный фонд заработной платы вырастет, к концу года, с 650 до 790 млрд гривен. Рост средней заработной платы, наряду с некоторыми другими факторами, приводит к тому, что растут совокупные номинальные доходы и других категорий населения. Это приводит к росту покупательной способности украинцев, что должно было стимулировать рост внутриукраинского потребления, и соответственно, рост ВВП, т.е. всей украинской экономики.

Но, качественного роста экономики Украины не произошло, т.к. первоначальный драйвер роста экономики страны не был поддержан кардинальными изменениями в ее структуре. (Более подробно об этом я написал в статье: Еще раз о повышении минимальной заработной платы). И, это, частично, нивелировало ожидаемый эффект от повышения минималки.

На днях, Правительство, в своем варианте Бюджетной резолюции, предложило повысить с 1-го января 2018-го года минимальную заработную плату до 3723 грн в месяц. Т.е., на 500, с небольшим, гривен.

На мой взгляд, с учетом раскручивающейся инфляции этого года, это не даст ожидаемого эффекта.

Предлагаю Премьеру В.Гройсману быть последовательным в своих «решительных» действиях, и инициировать повышение минимальной заработной платы в следующем году до 5500 грн в месяц.

Подкрепив это полной реконструкцией монопольной, неконкурентной, самортизированной олигархической экономики.

Модель такой, новой экономики, мы готовы предоставить.