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К вопросу об экономических реформах
17.06.2017 16:18
С 1-го января 2017-го года
официальный уровень минимальной заработной платы в Украине был поднят до 3200
грн в месяц.
Уже, пожалуй, нет особого
смысла выяснять, что послужило причиной такого повышения: то ли жест отчаяния
власти, не понимающей, как подтолкнуть экономический рост в стране; то ли
социальный популизм; то ли (хочется в это верить) профессиональное
экономическое моделирование. Но, факт остается фактом,- минималка была
повышена.
Как у любой инициативы,
особенно воплощенной, и у этой нашлись свои сторонники и противники. Одни
другим, и наоборот, забыв зачастую предмет спора, доказывали свою правоту. Но,
как известно, лучшую оценку результата дает время.
Что, на мой взгляд,
сдвинулось в положительном направлении?
Средняя зарплата в
Украине, за год, увеличилась на 37%, достигнув в апреле этого года уровня в
6650 грн в месяц. Общегосударственный фонд заработной платы вырастет, к концу
года, с 650 до 790 млрд гривен. Рост средней заработной платы, наряду с некоторыми
другими факторами, приводит к тому, что растут совокупные номинальные доходы и
других категорий населения. Это приводит к росту покупательной способности
украинцев, что должно было стимулировать рост внутриукраинского потребления, и
соответственно, рост ВВП, т.е. всей украинской экономики.
Но, качественного роста
экономики Украины не произошло, т.к. первоначальный драйвер роста экономики
страны не был поддержан кардинальными изменениями в ее структуре. (Более
подробно об этом я написал в статье: Еще раз о повышении минимальной заработной платы). И, это, частично, нивелировало
ожидаемый эффект от повышения минималки.
На днях, Правительство, в
своем варианте Бюджетной резолюции, предложило повысить с 1-го января 2018-го
года минимальную заработную плату до 3723 грн в месяц. Т.е., на 500, с
небольшим, гривен.
На мой взгляд, с учетом
раскручивающейся инфляции этого года, это не даст ожидаемого эффекта.
Предлагаю Премьеру
В.Гройсману быть последовательным в своих «решительных» действиях, и
инициировать повышение минимальной заработной платы в следующем году до 5500
грн в месяц.
Подкрепив это полной
реконструкцией монопольной, неконкурентной, самортизированной олигархической
экономики.
Модель такой, новой
экономики, мы готовы предоставить.
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