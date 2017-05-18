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Альтернатива санкциям
18.05.2017 19:20
Непродуманное решение о
санкциях против некоторых украинских компаний, разрабатывающих и поставляющих
на украинский рынок программную продукцию, которой пользуются сотни тысяч малых
и средних предприятий, может иметь долгосрочный негативный эффект на рост
экономики Украины не только в этом, но и в последующие годы. Ведь, как никак, а
удельный вес этих предприятий доходит до 20-25% в структуре украинского ВВП. И
неизбежный, вызванный возможной блокировкой распространенного ПО, паралич их
деятельности, точно эту долю не увеличит.
А, может, перед тем, как
запрещать, продумать, и предложить разумную альтернативу программным продуктам
с российскими корнями. Свою собственную, украинскую альтернативу, разговор о
которой идет уже много лет.
И власть, вместо банальных
запретов, могла бы предложить свой системный подход к решению этой, безусловно
назревшей проблемы.
Если бы я был действующим Премьер-министром,
я бы сделал следующее: вышел перед народом, и сказал:
«Я постоянно говорю о
необходимости обеспечить в Украине значительный экономический рост. Который,
является основой для повышения уровня жизни украинцев, роста нашего
благосостояния, и повышения степени развития общества, в котором мы живем.
Я понимаю, что добиться
динамичного роста экономики Украины, при нынешней ее структуре, и при
преобладании в этой структуре сырьевых, низкотехнологичных, а, соответственно,
и низкодоходных отраслей экономики, монополизированных несколькими
представителями крупного капитала, невозможно.
Структуру украинской
экономики нужно менять. Мы, государство, должны инициировать создание и
развитие новых, инновационных отраслей экономики, с высокой составляющей
интеллектуального труда, и, с гораздо более высокой, чем у сегодняшних,
доходностью.
Я, Премьер-министр
Украины, инициирую создание современной
IT
-отрасли,
которая может стать локомотивом экономического развития нашего государства. И,
которая имеет очень серьезные предпосылки развития: многотысячную армию
украинских информационных специалистов, пользующихся заслуженным признанием во
всем мире, их наработки в крупнейших мировых
IT
-проектах,
и огромное количество информационно-цифровых задач в нашей стране, решение
которых может вывести Украину в ранг высокоразвитых мировых государств.
Катализатором создания
IT
-отрасли
может стать назревшая необходимость создания украинской
ERP
-системы,-
программного продукта, позволяющего вести учет, планирование и анализ
эффективности использования ресурсов, как в масштабах всего государства, так и
в рамках отдельных предприятий государственного и приватного сектора. Эта
разработка нужна не только для стимула экономического роста Украины, но и
является важным элементом Национальной безопасности.
Для разработки, внедрения
и отладки такой интегрированной системы понадобятся десятки тысяч
человеко-часов специалистов, работающих в десятках
IT
-компаний,
и значительные финансовые ресурсы. Общая работа этих компаний, и этих
специалистов должна стать фундаментом развития новой отрасли, которая может
обладать высоким удельным весом в структуре ВВП Украины.
Мы, представители
исполнительной государственной власти, готовы инициировать разработку Стратегии
развития новой
IT
-отрасли, и готовы стать заказчиком и основным инвестором
создания украинской
ERP
-системы, с тем, чтобы впоследствии привлечь к разработке
Стратегии отрасли и созданию программного продукта частный капитал.
Мы берем инициативу
создания новых отраслей экономики Украины в свои руки».
Вот так бы я сказал. Будь
я, Премьер-министром Украины.
А, что скажет и сделает
действующий, увидим.
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