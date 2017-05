Альтернатива санкциям Поделиться: Непродуманное решение о санкциях против некоторых украинских компаний, разрабатывающих и поставляющих на украинский рынок программную продукцию, которой пользуются сотни тысяч малых и средних предприятий, может иметь долгосрочный негативный эффект на рост экономики Украины не только в этом, но и в последующие годы. Ведь, как никак, а удельный вес этих предприятий доходит до 20-25% в структуре украинского ВВП. И неизбежный, вызванный возможной блокировкой распространенного ПО, паралич их деятельности, точно эту долю не увеличит. А, может, перед тем, как запрещать, продумать, и предложить разумную альтернативу программным продуктам с российскими корнями. Свою собственную, украинскую альтернативу, разговор о которой идет уже много лет. И власть, вместо банальных запретов, могла бы предложить свой системный подход к решению этой, безусловно назревшей проблемы. Если бы я был действующим Премьер-министром, я бы сделал следующее: вышел перед народом, и сказал: «Я постоянно говорю о необходимости обеспечить в Украине значительный экономический рост. Который, является основой для повышения уровня жизни украинцев, роста нашего благосостояния, и повышения степени развития общества, в котором мы живем. Я понимаю, что добиться динамичного роста экономики Украины, при нынешней ее структуре, и при преобладании в этой структуре сырьевых, низкотехнологичных, а, соответственно, и низкодоходных отраслей экономики, монополизированных несколькими представителями крупного капитала, невозможно. Структуру украинской экономики нужно менять. Мы, государство, должны инициировать создание и развитие новых, инновационных отраслей экономики, с высокой составляющей интеллектуального труда, и, с гораздо более высокой, чем у сегодняшних, доходностью. Я, Премьер-министр Украины, инициирую создание современной IT -отрасли, которая может стать локомотивом экономического развития нашего государства. И, которая имеет очень серьезные предпосылки развития: многотысячную армию украинских информационных специалистов, пользующихся заслуженным признанием во всем мире, их наработки в крупнейших мировых IT -проектах, и огромное количество информационно-цифровых задач в нашей стране, решение которых может вывести Украину в ранг высокоразвитых мировых государств. Катализатором создания IT -отрасли может стать назревшая необходимость создания украинской ERP -системы,- программного продукта, позволяющего вести учет, планирование и анализ эффективности использования ресурсов, как в масштабах всего государства, так и в рамках отдельных предприятий государственного и приватного сектора. Эта разработка нужна не только для стимула экономического роста Украины, но и является важным элементом Национальной безопасности. Для разработки, внедрения и отладки такой интегрированной системы понадобятся десятки тысяч человеко-часов специалистов, работающих в десятках IT -компаний, и значительные финансовые ресурсы. Общая работа этих компаний, и этих специалистов должна стать фундаментом развития новой отрасли, которая может обладать высоким удельным весом в структуре ВВП Украины. Мы, представители исполнительной государственной власти, готовы инициировать разработку Стратегии развития новой IT -отрасли, и готовы стать заказчиком и основным инвестором создания украинской ERP -системы, с тем, чтобы впоследствии привлечь к разработке Стратегии отрасли и созданию программного продукта частный капитал. Мы берем инициативу создания новых отраслей экономики Украины в свои руки». Вот так бы я сказал. Будь я, Премьер-министром Украины. А, что скажет и сделает действующий, увидим. теги: экономика Украины, Программа социально-экономического развития Украины Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя