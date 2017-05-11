Земельная реформа

Месяц тому, премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что гарантирует устойчивый экономический рост в государстве, и изменение жизни украинцев в лучшую сторону, в случае проведения в стране 5-ти важных реформ: продажа неэффективного госимущества, пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса.

Вторил Премьеру представитель Всемирного банка: Украине необходимо срочно провести 4-е реформы: пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы.

МВФ также заявил, что для продолжения сотрудничества Украины с Фондом необходимо проведение 3-х реформ: «Эти три реформы - земельная, пенсионная и приватизация - будут лакмусовой бумажкой (для правительства Украины)».

Насколько, эти перечисленные реформы, будучи, безусловно, важными, являются главнейшими в проблеме экономического развития Украины – тема отдельного разговора.

Нет, безусловно, эти реформы нужны. Но, они должны быть следствием долгосрочной стратегической Программы социально-экономического развития Украины, которая определит принципы экономического и социального развития нашего государства, но, никак не причиной этого развития. Потому, что, разрабатывая каждую реформу отдельно, не имея единой платформы, скелета плановых изменений в стране, получим набор ситуативных решений, которые, рано или поздно, вступят между собой в конфликт.

Тем не менее. Эти реформы приняты правительством к исполнению. И, законодательные основания, для некоторых из них, должны быть форс-мажорно приняты в ближайший месяц – два. Можно лишь только предполагать о качестве этих законов.

Давайте, сегодня, поговорим об очень болезненной ЗЕМЕЛЬНОЙ реформе. Основной концепцией, которой, является создание открытого рынка купли – продажи земли.

Любое действие должно предполагать конечный результат.

Для чего проводить земельную реформу – делать землю предметом свободной купли – продажи? Должна быть конечная цель, которая идет во благо государству и обществу.

Вот варианты причин, которые заставляют нас открыть земельный рынок:

- Украина делает это под давлением внешних партнеров, которые преследуют какие-то цели, в том числе, собственные

- продажа земель, находящихся в собственности Государства, позволит выручить несколько миллиардов долларов

- продав земли Государства, мы дадим им эффективного собственника

Можно найти, по желанию, еще несколько причин, но, проанализируем эти, главные:

1. Если кто-то настойчиво заставляет нас продавать наши земли, и это, этому «кому-то» выгодно, то, по законам Мерфи, это точно не выгодно нам, украинцам

2. Продав ВСЕ свои госземли, Украина, действительно, может получить 15-20 млрд долларов (по комментариям некоторых чиновников). Но, во-первых, это гораздо меньше их реальной (даже среднеевропейской) стоимости. А, во-вторых, где гарантии, что при отсутствии стратегической Инвестиционной программы развития Украины, эти деньги не будут бесполезно РАСПОРОШЕНЫ по второстепенным экономическим и социальным проблемам, т.е. просто проедены, или банально сворованы, как при предыдущей власти? (Читайте: Предыдущая власть украла 40 млрд$) А, значит, первоначальная продажа земли может оказаться бесполезной

3. Откуда возник миф, что в стратегически важных государственных вопросах, вопросах национальных интересов, частный собственник эффективнее Государства? Кто эту легенду тиражирует? На самом деле, проблема не столько в передаче права собственности госпредприятий, сколько в постановке четких задач и целей их развития, и эффективного контроля их выполнения. Да, и продав земли каким-то приватным инвесторам, мы можем быть уверены, что это не банальные спекуляции? И, что, по этой причине, или причине отсутствия денег, или потери интереса, или еще что-то, сельскохозяйственная деятельность на этих землях не будет остановлена? Тогда, зачем мы планируем распродавать земли?

А, может быть, все наоборот? Вместо того, чтобы раздать госземли, их собрать? Сделать объективную инспекцию этих земель, сделать четкую кадастровую карту. Сделать оценку почвенно-климатических условий, определить приоритетные сельскохозяйственные культуры, разработать зональный севооборот, разработать стратегии инвестиционных политик, и раздать, под жесткие государственные гарантии, эти земли в долгосрочную аренду. Предложив продуманную преференционную политику для каждого земельного кластера. Как это уже начали делать многие развитые государства, прошедшие в своей истории, период первичного хаоса распродажи земли, и пришедшие к модели госрегулирования деятельности на своих землях – Национальном достоянии.

Китай тому пример. Государство, которое, не распродавая свои земли, раздало их в долгосрочную аренду фермерам, под жесткие инвестиционные обязательства, теперь не только перестает импортировать сельскохозяйственную продукцию (для обеспечения своих 1,4 млрд жителей), но и начинает ее экспортировать.

Так зачем нам повторять ошибки и негативный опыт, полученный другими, давайте этот опыт используем, и выстроим изначально правильную Стратегию использования Национального богатства Украины, и развития нашей страны.