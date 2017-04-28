Борцам с коррупцией

Вот Вам пример того, как, при желании, и стимулах, можно бороться с коррупцией и олигархией в Украине.

Антимонопольный комитет Украины, под давлением ГПУ, наложил штраф в 300 млн грн на табачного монополиста. Причем, не только наложил штраф, но и быстренько добился его оплаты.

Да, это не характерный пример для нынешнего АМКУ. (Читайте: Роль Антимонопольного комитета)

Да, это, наверняка, разборки между претендентами на табачную монополию.

Но, представьте себе, если к руководству АМКУ придут порядочные и ответственные представители нашего общества.

Какой олигархический Клондайк можно окучить… Ведь, у нас куда ни ткнешь,- сплошные монополии.

Давайте заставим АМКУ работать,- соберем с олигархов, и с государственных коррупционеров, такие многомиллиардные штрафы, что нам не то, что у МВФ кредиты брать будет не нужно, мы еще и старые вернем. А, освободившиеся деньги пустим на развитие конкурентной украинской экономики, и повышение социальных стандартов.

Да, и землю - национальное богатство, не нужно будет, срочно, за бесценок распродавать.

Была бы готовность действовать, а не проводить шумные антикоррупционные форумы.