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Демагогия, это наше все…
10.02.2017 18:57
На фоне очередных
потрясений в нашей стране, достаточно незамеченной осталась поездка, на этой
неделе, в рамках рабочего визита, нашего Премьер-министра в Брюссель. Где он
провел ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками, поучаствовал
в конференции высокого уровня "Поощрение и направление: Перезагрузка
украинских реформ", и сделал ряд громких заявлений.
Начиная с заявления о том,
что «Через десять лет Украина сможет соответствовать критериям вступления в
Евросоюз», а для этого «… дружественные мировые, европейские партнеры помогут
создать четкий «План Маршалла» по восстановлению Украины». И продолжая тем, что
он абсолютно уверен «Я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и
ускорить экономический рост, и каждый украинский гражданин почувствует, что
происходило и какими образом начинает меняться его жизнь».
Вот на этом, оптимистичном
лозунге, хотелось бы остановиться поподробнее. Потому, что от его реализации,
без преувеличения, зависит будущее нашей страны, и жизнь каждого из нас, ее
жителей.
«Мы сейчас в дороге, очень
нелегкой, но в этой дороге есть очень четкое направление и определенные
достижения»
«Мы действительно верим в
то, что делаем. Мы действительно делаем оперативные шаги и выстраиваем
стратегию средне- и долгосрочного развития нашей страны».
Простите, о какой средне-,
и тем более, долгосрочной стратегии идет речь? О которой так громко
рассказываем партнерам-донорам. О стратегии Президента «2020»? Набор очевидных
лозунгов.
О переходе на 3-х летнее планирование Бюджета
Украины. Так Бюджет,- это только часть, да и то, небольшая, всей экономики
государства.
О том, что через два-три
года рост украинской экономики составит 3-4% в год? Так это позволит Украине
себя, образца 2012-го года, нагнать лет, этак, через 15-ть.
О каком очень «четком
направлении» развития экономики Украины идет речь?
Можно озвучить: какое
государство мы строим, какой тип общества развиваем, какую экономику
конструируем, какой принцип распределения общегосударственных экономических
результатов закладываем?
Без ответа на эти,
фундаментальные, вопросы говорить о четком направлении развития – популистская
демагогия.
Без превращения украинской
экономики в «открытую», экономику инвестиций, без изменения структуры
бюджетообразующих отраслей нашей экономики, существующие из которых просто
задешево вымывают Национальные богатства Украины, без демонополизации
олигархического влияния на экономику, и превращения ее в конкурентную,
инновационную, и интеллектуальную, говорить о цивилизованном развитии нашей
страны – оксюморон.
Где структурные изменения
в экономике? Где ее реальная демонополизация, и развитие малого и среднего
бизнеса? Где развитие Человеческого потенциала, как единственной основы
современного государства?
У нас происходит борьба с
олигархией?
У нас происходит ее,
олигархии, перманентное усиление.
Если, еще несколько лет
назад, монополизированными были энергетика, добывающая промышленность, сельское
хозяйство.
То, сегодня, под завесой
происходящего в стране, уже монополизируется банковская система,
оборонно-промышленный комплекс, транспортная инфраструктура Украины.
Экономика государства
ползуче становится приватной.
Если об этом «четком
направлении развития и определенных достижениях» шла речь в заявлениях
Премьер-министра, то мы с ним, и его командой, судя по всему, по-разному
понимаем смысл фразы «Украина экономически встает с колен».
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