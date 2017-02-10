Демагогия, это наше все…

На фоне очередных потрясений в нашей стране, достаточно незамеченной осталась поездка, на этой неделе, в рамках рабочего визита, нашего Премьер-министра в Брюссель. Где он провел ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками, поучаствовал в конференции высокого уровня "Поощрение и направление: Перезагрузка украинских реформ", и сделал ряд громких заявлений.

Начиная с заявления о том, что «Через десять лет Украина сможет соответствовать критериям вступления в Евросоюз», а для этого «… дружественные мировые, европейские партнеры помогут создать четкий «План Маршалла» по восстановлению Украины». И продолжая тем, что он абсолютно уверен «Я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост, и каждый украинский гражданин почувствует, что происходило и какими образом начинает меняться его жизнь».

Вот на этом, оптимистичном лозунге, хотелось бы остановиться поподробнее. Потому, что от его реализации, без преувеличения, зависит будущее нашей страны, и жизнь каждого из нас, ее жителей.

«Мы сейчас в дороге, очень нелегкой, но в этой дороге есть очень четкое направление и определенные достижения»

«Мы действительно верим в то, что делаем. Мы действительно делаем оперативные шаги и выстраиваем стратегию средне- и долгосрочного развития нашей страны».

Простите, о какой средне-, и тем более, долгосрочной стратегии идет речь? О которой так громко рассказываем партнерам-донорам. О стратегии Президента «2020»? Набор очевидных лозунгов.

О переходе на 3-х летнее планирование Бюджета Украины. Так Бюджет,- это только часть, да и то, небольшая, всей экономики государства.

О том, что через два-три года рост украинской экономики составит 3-4% в год? Так это позволит Украине себя, образца 2012-го года, нагнать лет, этак, через 15-ть.

О каком очень «четком направлении» развития экономики Украины идет речь?

Можно озвучить: какое государство мы строим, какой тип общества развиваем, какую экономику конструируем, какой принцип распределения общегосударственных экономических результатов закладываем?

Без ответа на эти, фундаментальные, вопросы говорить о четком направлении развития – популистская демагогия.

Без превращения украинской экономики в «открытую», экономику инвестиций, без изменения структуры бюджетообразующих отраслей нашей экономики, существующие из которых просто задешево вымывают Национальные богатства Украины, без демонополизации олигархического влияния на экономику, и превращения ее в конкурентную, инновационную, и интеллектуальную, говорить о цивилизованном развитии нашей страны – оксюморон.

Где структурные изменения в экономике? Где ее реальная демонополизация, и развитие малого и среднего бизнеса? Где развитие Человеческого потенциала, как единственной основы современного государства?

У нас происходит борьба с олигархией?

У нас происходит ее, олигархии, перманентное усиление.

Если, еще несколько лет назад, монополизированными были энергетика, добывающая промышленность, сельское хозяйство.

То, сегодня, под завесой происходящего в стране, уже монополизируется банковская система, оборонно-промышленный комплекс, транспортная инфраструктура Украины.

Экономика государства ползуче становится приватной.

Если об этом «четком направлении развития и определенных достижениях» шла речь в заявлениях Премьер-министра, то мы с ним, и его командой, судя по всему, по-разному понимаем смысл фразы «Украина экономически встает с колен».