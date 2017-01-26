Еще раз о Социальных стандартах

Тогда, когда я начинал писать о Социальных стандартах(Читайте подробнее ), об этом мало кто говорил и в обществе, и среди экспертов.

Сегодня эта формулировка стала достаточно расхожей в обиходе многих чиновников из нашей власти. Ее начал эксплуатировать Премьер-министр и, с его подачи, руководители подшефных министерств.

Но, как часто бывает с социальными определениями, не все понимают их смысл, и со временем общественное восприятие утрачивает их первоначальное значение.

Боюсь, что такая же судьба может ждать и термин «Социальные стандарты».

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил:

"На сегодняшний день философия правительства заключается в том, что социальные стандарты будут расти более высокими темпами, чем инфляция…».

Отличная философия! Беда только в том, что нигде, и никогда ранее, Кабмин не предлагал к обсуждению определение «социальные стандарты». Что именно будет расти быстрее инфляции?

Если следовать логике, то в соответствии с законом про «Бюджет 2017» и проектом «План действий Кабмина до 2020 года», речь идет об официальных прожиточном уровне, минимальной зарплате и пенсии.

Но, это только некоторые показатели, характеризующие Уровень жизни людей, и степень развития окружающего общества. На самом деле таких показателей в цивилизованных странах гораздо больше.

В соответствии с критериями ООН для развитых государств, количество показателей Качества жизни может доходить до нескольких сотен.

Конечно, это не актуально для нынешнего уровня социального и экономического развития Украины. Но и три показателя Качества жизни для украинских жителей – это насмешка.

Социальные стандарты – это набор показателей минимальных порогов индикаторов Уровня и Качества жизни людей в странах, где они живут.

Пусть у нас не будет 150-ти индикаторов Социальных стандартов, рекомендованных ООН. Но, несколько десятков показателей, характеризующих, и объективно оценивающих различные стороны нашей жизни, у нас должны быть. И, это безусловная ответственность власти, декларирующей свою приоритетную задачу социального и экономического развития Украины.

Показатели Качества жизни могут быть сведены в группы Социальных стандартов, каждая из которых состоит из большого количества различных индикаторов, выраженных в цифровом виде:

- Доходы населения

- среднедушевые номинальные и реальные доходы;

- показатели дифференциации доходов по различным социальным группам;

- минимальные размеры заработной платы и пенсии;

- номинальная и реальная средняя заработная плата;

- средний и реальный размер назначенной пенсии;

- величина прожиточного минимума;

- доля населения государства с доходами ниже прожиточного минимума;

- и т.д.

- Демографические тенденции

- ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин;

- показатели рождаемости;

- показатели смертности;

- и т.д.

- Качество здравоохранения

- Социальная и физическая безопасность

- Качество питания

- Качество образования

- Комфорт жилища

- Качество социальных услуг

- Качество окружающей среды

- Качество культуры

- Структура досуга

- Доступность современных средств коммуникации

- Обеспеченность транспортными средствами

- И.т.д.

Внедрения, хотя бы вот этого, минимального, набора показателей нашей жизни, мы должны добиться от власти в Плане Кабмина до 2020 года.