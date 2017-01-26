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Еще раз о Социальных стандартах
26.01.2017 21:12
Тогда, когда я начинал
писать о Социальных стандартах(Читайте подробнее ), об этом мало кто говорил и в обществе, и среди
экспертов.
Сегодня эта формулировка
стала достаточно расхожей в обиходе многих чиновников из нашей власти. Ее начал
эксплуатировать Премьер-министр и, с его подачи, руководители подшефных
министерств.
Но, как часто бывает с
социальными определениями, не все понимают их смысл, и со временем общественное
восприятие утрачивает их первоначальное значение.
Боюсь, что такая же судьба
может ждать и термин «Социальные стандарты».
Вице-премьер-министр
Украины Павел Розенко заявил:
"На сегодняшний день
философия правительства заключается в том, что социальные стандарты будут расти
более высокими темпами, чем инфляция…».
Отличная философия! Беда
только в том, что нигде, и никогда ранее, Кабмин не предлагал к обсуждению
определение «социальные стандарты». Что именно будет расти быстрее инфляции?
Если следовать логике, то
в соответствии с законом про «Бюджет 2017» и проектом «План действий Кабмина до
2020 года», речь идет об официальных прожиточном уровне, минимальной зарплате и
пенсии.
Но, это только некоторые
показатели, характеризующие Уровень жизни людей, и степень развития окружающего
общества. На самом деле таких показателей в цивилизованных странах гораздо
больше.
В соответствии с критериями
ООН для развитых государств, количество показателей Качества жизни может
доходить до нескольких сотен.
Конечно, это не актуально
для нынешнего уровня социального и экономического развития Украины. Но и три
показателя Качества жизни для украинских жителей – это насмешка.
Социальные стандарты – это
набор показателей минимальных порогов индикаторов Уровня и Качества жизни людей
в странах, где они живут.
Пусть у нас не будет
150-ти индикаторов Социальных стандартов, рекомендованных ООН. Но, несколько
десятков показателей, характеризующих, и объективно оценивающих различные
стороны нашей жизни, у нас должны быть. И, это безусловная ответственность
власти, декларирующей свою приоритетную задачу социального и экономического
развития Украины.
Показатели Качества жизни
могут быть сведены в группы Социальных стандартов, каждая из которых состоит из
большого количества различных индикаторов, выраженных в цифровом виде:
- Доходы населения
- среднедушевые номинальные и реальные доходы;
- показатели
дифференциации доходов по различным социальным группам;
- минимальные размеры
заработной платы и пенсии;
- номинальная и реальная
средняя заработная плата;
- средний и реальный
размер назначенной пенсии;
- величина прожиточного
минимума;
- доля населения
государства с доходами ниже прожиточного минимума;
- и т.д.
- Демографические тенденции
- ожидаемая
продолжительность жизни мужчин и женщин;
- показатели рождаемости;
- показатели смертности;
- и т.д.
- Качество здравоохранения
- Социальная и физическая безопасность
- Качество питания
- Качество образования
- Комфорт жилища
- Качество социальных услуг
- Качество окружающей среды
- Качество культуры
- Структура досуга
- Доступность современных средств коммуникации
- Обеспеченность транспортными средствами
- И.т.д.
Внедрения, хотя бы вот
этого, минимального, набора показателей нашей жизни, мы должны добиться от
власти в Плане Кабмина до 2020 года.
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