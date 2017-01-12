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Среднесрочный план Правительства
12.01.2017 20:28
В последние дни уходящего
2016-го года, и в канун наступающих Новогодних праздников Кабинет министров
Украины опубликовал довольно любопытный документ под названием «Среднесрочный
План приоритетных действий Правительства до 2020 года (Проект)».
То ли очень торопились
опубликовать его еще в прошлом году (30-го декабря), то ли, понимали, что на
праздники никто читать не будет, но Проект плана действий Кабмина не получил
широкого резонанса ни среди общественности, ни среди экспертов.
А зря. Ведь этот План не
только определяет перспективы экономического и социального развития Украины на
ближайшие 3-4 года, но и дает нам возможность понять, как, пусть не
стратегически, но, хотя бы, тактически, мыслит нынешний Кабмин во главе с
сегодняшним Премьером. Как оценивают текущее экономическое и социальное
состояние, какие видят риски и угрозы, какие возможности и перспективы
развития, и какие цели ставят перед собой и всеми нами.
Проект Плана получился
довольно внушительным. Более 350-ти страниц убористым шрифтом. Изобилующий
большим количеством очевидных, и вновь сгенерированных сентенций, и страдающий
недостатком четких цифр – показателей, которые должны быть достигнуты в разных
сферах жизни государства и общества, и которые должны стать индикаторами
эффективности деятельности исполнительной власти.
Появление такого
документа, с одной стороны, это действительно значительный шаг вперед на пути
необходимых системных изменений в нашей стране. С другой стороны, прочитав
внимательно предложенный План действий, осталось впечатление, что этот документ
является, пусть структурированной, но простой компиляцией многочисленных
публикаций экспертов и общественных деятелей. И не дает четкого алгоритма
комплексных, взаимосвязанных и синхронных действий всех структур исполнительной
власти и общества, направленных на системные изменения в государстве. И, уж тем
более, нет ответа на вопрос, каким образом будет заменена, действующая в
Украине, антисоциальная олигархическая система общественных отношений. Судя по
изложенному, менять ее никто не собирается.
Безусловно, в рамках
данной статьи, провести детальный анализ всего Плана действий не представляется
возможным.
Попробуем проанализировать
основополагающие формулировки Плана действий, которые стали базовыми для всех
последующих, в документе, выводов.
«План приоритетных
действий …» определил основную задачу Правительства: «Целью Кабинета Министров Украины является обеспечение роста уровня
жизни граждан и повышение его качества в результате устойчивого экономического
развития».
Отличная задача, и
прекрасная цель. Об этом я писал многократно, и на протяжении длительного времени. (Читайте подробнее) В фокусе государства должен быть Человек. И в его здоровье, интеллектуальное,
культурное и духовное развитие есть смысл вкладывать государственные
инвестиции.
Однако, если уж быть последовательным, то я
всегда писал, что рост экономики государства является необходимым, но, далеко
не достаточным условием повышения уровня и качества жизни украинских граждан.
Для реального повышения
уровня жизни людей, и степени развития окружающего общества, необходим не
только рост экономики государства, но и внедрение механизма справедливого
распределения произведенных в государстве экономических результатов между всеми
субъектами экономики, включая всех украинских жителей. Без этого механизма,
результаты возможного роста экономики будут перераспределены в пользу представителей
крупного капитала и их ставленников во власти. Как это и происходит сегодня.
Характеристикой чего является коэффициент отношения официальных доходов 10%
самых обеспеченных украинских жителей к доходам 10% наименее обеспеченных. И
составляющий сегодня в Украине уже порядка 15-ти. Что является одной из ярких
характеристик олигархического общества.
В представленном проекте
«Плана приоритетных действий …» механизм современного распределения
экономических результатов не представлен. А, это означает, что существующую в
Украине общественно-экономическую формацию никто трансформировать не собирается.
И совокупные доходы украинских жителей будут регулироваться в ручном режиме,
субъективно, а не объективно. Что, в свою очередь, означает, что развитие украинской
экономики будет также происходить в ручном режиме. Именно это мы и наблюдаем в
предложенных Правительством вариантах ежегодного роста экономики в 3-4%, в
лучшем случае. Тогда, как мы реально можем расти, особенно на начальном этапе,
по 8-10% в год.
Теперь о целях…
Целью №1 Правительство
назвало «Экономический рост», и определяемое этим ростом благосостояние
украинских жителей: «Формирование сильной и современной экономики является
базовой предпосылкой для создания новых рабочих мест и повышение доходов
граждан, а следовательно - для повышения качества жизни каждого украинского
жителя».
Общепринято во всем мире,
что мощность и активность государственной экономики измеряются объемом
произведенного в государстве ВВП (Валовой Внутренний Продукт). А благосостояние
граждан размером Располагаемого дохода – суммой всех средств, которые каждый
житель страны получает в течение года на руки, и возможные для его трат.
Почему же в предлагаемом «Плане
приоритетных действий …» не фигурируют плановые показатели роста ВВП и
Располагаемого дохода среднестатистического украинца? Ведь это действительно
важнейшие цифровые показатели оценки государственного экономического и
социального роста, которые должны быть заданы, как важнейшие Цели, и, по
достижению которых, мы, общество, сможем объективно оценить эффективность
нанятой нами власти.
Каким будет объем ВВП
Украины к 2020-му году, если по итогам 2016-го он составил мизерные 90 млрд
долларов? (К примеру: ВВП Польши порядка 450 млрд долларов).
Каким будет Располагаемый
доход среднестатистического украинца к 2020-му году, если в 2016-м году он
составил смехотворные (если бы не было так грустно) 37 тысяч гривен в год?
Все остальные показатели,
коэффициенты и индексы, приведенные в проекте Плана (глобальный индекс конкурентоспособности;
рейтинг Doing Business; индекс цен производителей; объем промпроизводства и
т.д.), являются производными и второстепенными от Главных государственных
Целей.
Не получив ответа на
указанные вопросы продолжать дальнейший анализ приведенных в «Плане
приоритетных действий …» формулировок, пунктов и цифр не имеет никакого смысла.
Все они повисают в воздухе, и становятся достаточно декларативными, не давая
возможности определить, куда наше государство ведут, и оценить, куда мы, в
итоге, попали.
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