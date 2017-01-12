Среднесрочный план Правительства

В последние дни уходящего 2016-го года, и в канун наступающих Новогодних праздников Кабинет министров Украины опубликовал довольно любопытный документ под названием «Среднесрочный План приоритетных действий Правительства до 2020 года (Проект)».

То ли очень торопились опубликовать его еще в прошлом году (30-го декабря), то ли, понимали, что на праздники никто читать не будет, но Проект плана действий Кабмина не получил широкого резонанса ни среди общественности, ни среди экспертов.

А зря. Ведь этот План не только определяет перспективы экономического и социального развития Украины на ближайшие 3-4 года, но и дает нам возможность понять, как, пусть не стратегически, но, хотя бы, тактически, мыслит нынешний Кабмин во главе с сегодняшним Премьером. Как оценивают текущее экономическое и социальное состояние, какие видят риски и угрозы, какие возможности и перспективы развития, и какие цели ставят перед собой и всеми нами.

Проект Плана получился довольно внушительным. Более 350-ти страниц убористым шрифтом. Изобилующий большим количеством очевидных, и вновь сгенерированных сентенций, и страдающий недостатком четких цифр – показателей, которые должны быть достигнуты в разных сферах жизни государства и общества, и которые должны стать индикаторами эффективности деятельности исполнительной власти.

Появление такого документа, с одной стороны, это действительно значительный шаг вперед на пути необходимых системных изменений в нашей стране. С другой стороны, прочитав внимательно предложенный План действий, осталось впечатление, что этот документ является, пусть структурированной, но простой компиляцией многочисленных публикаций экспертов и общественных деятелей. И не дает четкого алгоритма комплексных, взаимосвязанных и синхронных действий всех структур исполнительной власти и общества, направленных на системные изменения в государстве. И, уж тем более, нет ответа на вопрос, каким образом будет заменена, действующая в Украине, антисоциальная олигархическая система общественных отношений. Судя по изложенному, менять ее никто не собирается.

Безусловно, в рамках данной статьи, провести детальный анализ всего Плана действий не представляется возможным.

Попробуем проанализировать основополагающие формулировки Плана действий, которые стали базовыми для всех последующих, в документе, выводов.

«План приоритетных действий …» определил основную задачу Правительства: «Целью Кабинета Министров Украины является обеспечение роста уровня жизни граждан и повышение его качества в результате устойчивого экономического развития».

Отличная задача, и прекрасная цель. Об этом я писал многократно, и на протяжении длительного времени. (Читайте подробнее) В фокусе государства должен быть Человек. И в его здоровье, интеллектуальное, культурное и духовное развитие есть смысл вкладывать государственные инвестиции.

Однако, если уж быть последовательным, то я всегда писал, что рост экономики государства является необходимым, но, далеко не достаточным условием повышения уровня и качества жизни украинских граждан.

Для реального повышения уровня жизни людей, и степени развития окружающего общества, необходим не только рост экономики государства, но и внедрение механизма справедливого распределения произведенных в государстве экономических результатов между всеми субъектами экономики, включая всех украинских жителей. Без этого механизма, результаты возможного роста экономики будут перераспределены в пользу представителей крупного капитала и их ставленников во власти. Как это и происходит сегодня. Характеристикой чего является коэффициент отношения официальных доходов 10% самых обеспеченных украинских жителей к доходам 10% наименее обеспеченных. И составляющий сегодня в Украине уже порядка 15-ти. Что является одной из ярких характеристик олигархического общества.

В представленном проекте «Плана приоритетных действий …» механизм современного распределения экономических результатов не представлен. А, это означает, что существующую в Украине общественно-экономическую формацию никто трансформировать не собирается. И совокупные доходы украинских жителей будут регулироваться в ручном режиме, субъективно, а не объективно. Что, в свою очередь, означает, что развитие украинской экономики будет также происходить в ручном режиме. Именно это мы и наблюдаем в предложенных Правительством вариантах ежегодного роста экономики в 3-4%, в лучшем случае. Тогда, как мы реально можем расти, особенно на начальном этапе, по 8-10% в год.

Теперь о целях…

Целью №1 Правительство назвало «Экономический рост», и определяемое этим ростом благосостояние украинских жителей: «Формирование сильной и современной экономики является базовой предпосылкой для создания новых рабочих мест и повышение доходов граждан, а следовательно - для повышения качества жизни каждого украинского жителя».

Общепринято во всем мире, что мощность и активность государственной экономики измеряются объемом произведенного в государстве ВВП (Валовой Внутренний Продукт). А благосостояние граждан размером Располагаемого дохода – суммой всех средств, которые каждый житель страны получает в течение года на руки, и возможные для его трат.

Почему же в предлагаемом «Плане приоритетных действий …» не фигурируют плановые показатели роста ВВП и Располагаемого дохода среднестатистического украинца? Ведь это действительно важнейшие цифровые показатели оценки государственного экономического и социального роста, которые должны быть заданы, как важнейшие Цели, и, по достижению которых, мы, общество, сможем объективно оценить эффективность нанятой нами власти.

Каким будет объем ВВП Украины к 2020-му году, если по итогам 2016-го он составил мизерные 90 млрд долларов? (К примеру: ВВП Польши порядка 450 млрд долларов).

Каким будет Располагаемый доход среднестатистического украинца к 2020-му году, если в 2016-м году он составил смехотворные (если бы не было так грустно) 37 тысяч гривен в год?

Все остальные показатели, коэффициенты и индексы, приведенные в проекте Плана (глобальный индекс конкурентоспособности; рейтинг Doing Business; индекс цен производителей; объем промпроизводства и т.д.), являются производными и второстепенными от Главных государственных Целей.

Не получив ответа на указанные вопросы продолжать дальнейший анализ приведенных в «Плане приоритетных действий …» формулировок, пунктов и цифр не имеет никакого смысла. Все они повисают в воздухе, и становятся достаточно декларативными, не давая возможности определить, куда наше государство ведут, и оценить, куда мы, в итоге, попали.