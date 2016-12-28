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Предновогоднее
28.12.2016 16:13
В канун наступающего
Нового года настроение постепенно поднимается до праздничного, и хочется
верить, что пережитые проблемы и невзгоды останутся в прошлом, а впереди нас
ждут радостные события и счастливая жизнь.
Но, наивно полагать, что
эта счастливая жизнь наступит сама по себе. Как и наивно полагать, что в нашей
стране счастливая жизнь может быть у отдельного взятого человека или семьи.
Мы, современные люди,
слишком глубоко интегрированы в окружающее нас общество, чтобы надеяться, что
проблемы этого общества не затронут нашу с вами жизнь. А они, эти проблемы,
стали для нас уже хроническими: ежегодно снижающийся уровень здравоохранения и
образования, ухудшающаяся экология, разрушающаяся инфраструктура транспортных
коммуникаций, и коммуникаций ЖКХ, падающий уровень духовности в обществе, и
растущий уровень бескультурности… Ежедневный контакт с этими проблемами
способен разрушить жизнь даже самому счастливому человеку.
Без развития социального
общества, в котором мы живем, рост Качества жизни отдельного человека
невозможен. А развитие социального общества напрямую зависит от экономических
возможностей государства, в котором это общество живет. От тех ресурсов,
которые государство готово вкладывать в общество, и наполняющих его людей. Ведь
передовые страны давным-давно поняли, что основной ценностью любого развитого
общества, любой развитой экономики, являются люди. Именно они, с помощью
необходимых технологий и производственных факторов, генерируют добавленную
стоимость продукции. Именно они же, наряду с постоянным ростом доходов,
являются потребителями этой продукции. В их воспитание, образование, производственные
навыки, здоровье, культурное и духовное самочувствие имеет смысл вкладывать
деньги и усилия, потому, что именно они являются основным источником
экономического роста своих стран.
В последнее время
украинская власть озаботилась, по крайней мере на словах, повышением уровня
жизни украинцев и экономическим развитием нашего государства (Читай: Драйверы экономического роста ).
Появляются различные инициативы: имитация децентрализации, повышение
минимальной заработной платы, изменения в налоговую политику Украины,
предложения по осуществлению пенсионной реформы и т.д. Даже начали появляться
стратегии развития отдельных отраслей украинской экономики:
оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, транспортной
инфраструктуры, и др. Но все это носит бессистемный, взаимонесвязанный
характер. Все эти инициативы изолированы, и не учитывают особенности и
потребности смежных направлений.
Как можно создать
стратегию энергетического сектора, если отсутствует стратегия развития
добывающей и перерабатывающей промышленности, являющейся одним из основных
потребителей энергоресурсов? Какие объемы электроэнергии потребуются в
ближайшие 10-ть лет? А газа?
Как можно развивать
транспортную инфраструктуру Украины, если не существует планов развития, как
минимум, жилищного строительства (региональные потребности металла,
стройматериалов), планов восстановления ЖКХ, внутреннее и экспортное
перемещение продукции сельского хозяйства? Что приоритетнее: железнодорожный
транспорт, или автомобильный? А, может быть, водное сообщение?
Как можно проводить
Налоговую реформу, когда не определен тип и структура украинской экономики,
которую собрались модернизировать?
Пока в Украине не будет разработана
долгосрочная комплексная Программа социально-экономического развития
государства, определяющая цели и стратегии развития приоритетных отраслей
экономики, создавать стратегии развития отдельных существующих отраслей,
бессмысленно. Без увязки друг с другом их планы развития, рано или поздно,
вступят в конфликт.
Такая Программа должна стать единой системой координат
для всех ветвей и уровней государственной и региональной власти, и все решения,
законодательные и исполнительные, должны приниматься внутри этой системы
синхронизировано и согласовано.
Написать такую Программу
несложно. Нужны только соответствующие ресурсы, которые в нашей стране есть.
Но, для того, чтобы начать
создавать такую Программу, нужно ответить на ряд основополагающих вопросов, на
которые действующая власть отвечать не хочет.
Какой тип общества мы
собираемся строить: доиндустриальное, индустриальное, или, может, замахнемся на
постиндустриальное?
Какой тип
общественно-экономических отношений создаем? Какой принцип распределения
результатов общегосударственного Национального дохода закладываем?
Какую экономику строим:
закрытого, или открытого типа? Монополизированную олигархическую, или,
все-таки, конкурентную?
Какие Цели социального и
экономического развития ставим на долгосрочный период? Какую Стратегию их
достижения выбираем?
Без четких ответов на эти
базовые, и другие вопросы, цивилизованного развития Украины не произойдет. Так
и останемся серой зоной, управляемой внешними кураторами, и руководимой, в
ручном режиме, случайными людьми, добравшимися до власти.
И, не стоит ждать, что
ответы на эти вопросы даст действующая власть. У них другие приоритеты.
Ответы на эти вопросы
должно дать украинское Гражданское общество.
Именно поэтому, я хочу пожелать нам всем, в наступающем
Новом году, мудрости, готовности слушать друг друга и умения объединяться, с
тем, чтобы вместе ответить на жизненноважные для нас вопросы, и уже со
следующего года начинать влиять на свою жизнь самим, а не ждать подачек от
кого-то!
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