Предновогоднее

В канун наступающего Нового года настроение постепенно поднимается до праздничного, и хочется верить, что пережитые проблемы и невзгоды останутся в прошлом, а впереди нас ждут радостные события и счастливая жизнь.

Но, наивно полагать, что эта счастливая жизнь наступит сама по себе. Как и наивно полагать, что в нашей стране счастливая жизнь может быть у отдельного взятого человека или семьи.

Мы, современные люди, слишком глубоко интегрированы в окружающее нас общество, чтобы надеяться, что проблемы этого общества не затронут нашу с вами жизнь. А они, эти проблемы, стали для нас уже хроническими: ежегодно снижающийся уровень здравоохранения и образования, ухудшающаяся экология, разрушающаяся инфраструктура транспортных коммуникаций, и коммуникаций ЖКХ, падающий уровень духовности в обществе, и растущий уровень бескультурности… Ежедневный контакт с этими проблемами способен разрушить жизнь даже самому счастливому человеку.

Без развития социального общества, в котором мы живем, рост Качества жизни отдельного человека невозможен. А развитие социального общества напрямую зависит от экономических возможностей государства, в котором это общество живет. От тех ресурсов, которые государство готово вкладывать в общество, и наполняющих его людей. Ведь передовые страны давным-давно поняли, что основной ценностью любого развитого общества, любой развитой экономики, являются люди. Именно они, с помощью необходимых технологий и производственных факторов, генерируют добавленную стоимость продукции. Именно они же, наряду с постоянным ростом доходов, являются потребителями этой продукции. В их воспитание, образование, производственные навыки, здоровье, культурное и духовное самочувствие имеет смысл вкладывать деньги и усилия, потому, что именно они являются основным источником экономического роста своих стран.

В последнее время украинская власть озаботилась, по крайней мере на словах, повышением уровня жизни украинцев и экономическим развитием нашего государства (Читай: Драйверы экономического роста ). Появляются различные инициативы: имитация децентрализации, повышение минимальной заработной платы, изменения в налоговую политику Украины, предложения по осуществлению пенсионной реформы и т.д. Даже начали появляться стратегии развития отдельных отраслей украинской экономики: оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, транспортной инфраструктуры, и др. Но все это носит бессистемный, взаимонесвязанный характер. Все эти инициативы изолированы, и не учитывают особенности и потребности смежных направлений.

Как можно создать стратегию энергетического сектора, если отсутствует стратегия развития добывающей и перерабатывающей промышленности, являющейся одним из основных потребителей энергоресурсов? Какие объемы электроэнергии потребуются в ближайшие 10-ть лет? А газа?

Как можно развивать транспортную инфраструктуру Украины, если не существует планов развития, как минимум, жилищного строительства (региональные потребности металла, стройматериалов), планов восстановления ЖКХ, внутреннее и экспортное перемещение продукции сельского хозяйства? Что приоритетнее: железнодорожный транспорт, или автомобильный? А, может быть, водное сообщение?

Как можно проводить Налоговую реформу, когда не определен тип и структура украинской экономики, которую собрались модернизировать?

Пока в Украине не будет разработана долгосрочная комплексная Программа социально-экономического развития государства, определяющая цели и стратегии развития приоритетных отраслей экономики, создавать стратегии развития отдельных существующих отраслей, бессмысленно. Без увязки друг с другом их планы развития, рано или поздно, вступят в конфликт.

Такая Программа должна стать единой системой координат для всех ветвей и уровней государственной и региональной власти, и все решения, законодательные и исполнительные, должны приниматься внутри этой системы синхронизировано и согласовано.

Написать такую Программу несложно. Нужны только соответствующие ресурсы, которые в нашей стране есть.

Но, для того, чтобы начать создавать такую Программу, нужно ответить на ряд основополагающих вопросов, на которые действующая власть отвечать не хочет.

Какой тип общества мы собираемся строить: доиндустриальное, индустриальное, или, может, замахнемся на постиндустриальное?

Какой тип общественно-экономических отношений создаем? Какой принцип распределения результатов общегосударственного Национального дохода закладываем?

Какую экономику строим: закрытого, или открытого типа? Монополизированную олигархическую, или, все-таки, конкурентную?

Какие Цели социального и экономического развития ставим на долгосрочный период? Какую Стратегию их достижения выбираем?

Без четких ответов на эти базовые, и другие вопросы, цивилизованного развития Украины не произойдет. Так и останемся серой зоной, управляемой внешними кураторами, и руководимой, в ручном режиме, случайными людьми, добравшимися до власти.

И, не стоит ждать, что ответы на эти вопросы даст действующая власть. У них другие приоритеты.

Ответы на эти вопросы должно дать украинское Гражданское общество.

Именно поэтому, я хочу пожелать нам всем, в наступающем Новом году, мудрости, готовности слушать друг друга и умения объединяться, с тем, чтобы вместе ответить на жизненноважные для нас вопросы, и уже со следующего года начинать влиять на свою жизнь самим, а не ждать подачек от кого-то!



