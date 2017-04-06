"Громадська синергія"-осередок корупції чи громадянського суспільства?

Непрозорість дій Експертної ради, закритість її роботи, відсутність публічності проведення конкурсу, кидає "корупційну тінь" на «Громадську синергію».

В Україні підбито підсумки конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» в рамках Європейської програмної Ініціативи, що фінансується ЄС через фонд «Відродження».

У рамках конкурсу було розглянуто 62 проектні пропозиції, які були належним чином оформлені для реєстрації та подані у встановлений конкурсом термін.

Розгляд проектних пропозицій було здійснено Експертною радою Європейської програмної ініціативи, яка вирішила підтримати наступні 15 проектних пропозицій.

Складається враження, що підтримані проектні пропозиції більше спрямовані не на розвиток та формування громадянського суспільства в Україні чи підвищення його ролі і значимості в здійсненні моніторингу, громадського контролю чи аналізу євроінтеграційних процесів, а направлені, здебільшого, на реалізацію вузько-професійних питань, які більше нагадують теми наукових дисертацій ніж грантових проектів на тему громадянського суспільства.

Серед «переможних» проектних пропозицій, що викликають сумнів з боку громадянського суспільства, є такі теми:

1 «Розвиток гідроенергетики України - громадський аналіз в контексті євроінтеграційних процесів», Національний екологічний центр України, керівник проекту – Руслан Гаврилюк, 498 090 грн.

2. «Сприяння розбудові можливостей України гарантувати безпеку суспільства в умовах гібридних загроз», Громадська організація "Центр глобалістики "Стратегія XXI", керівник проекту - Віталій Мартинюк, 519 330 грн.

3. «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької Декларації, що cтосуються екологічного врядування», Всеукраїнська екологічна громадська організація "МАМА-86", керівник проекту - Володимир Білоконь, 400 000 грн.

4. «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні - вікно можливостей для прикордонних областей», Чернігівська міська молодіжна громадська організація "Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень", керівник проекту - Олеся Донцова, 649 250 грн.

5. «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня захисту цих прав згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС», Всеукраїнська федерація споживачів "Пульс", керівник проекту - Наталія Бородачова, 450 000 грн.

6. «Сприяння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату в Україні», Громадська організація "Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", керівник проекту - Наталія Андрусевич, 520 392 грн.

7. «Вплив "машини пропаганди" Кремля на український медіа-простір», Громадська організація "Інтерньюз - Україна", керівник проекту - Андрій Кулаков, 420 950 грн.

Цільові теми, як то щодо залучення організацій громадянського суспільства регіонів до процесів моніторингу, аналізу виконання євроінтеграційних положень, публічного діалогу, що мало б дати поштов на створення безпечного соціального середовища і привести до більш активної участі громадскості в процесах імплементації Угоди про асоціацію не отримали жодної позитивної оцінки Експертної ради.

Але як би там не було, а Експертна рада зробила свій вибір. Та те, що цей вибір є дещо упередженим, говорить той факт, що один із грантів виділено «Бюро соціальних і політичних розробок» (керівник Р.Дзундза), який нещодавно вже мав грант по темі "Соцдіалог" Stronger Together, в рамках ре-грантингу РГ5 ФГС СхП. Цій ж організації знову виділяється грант, але вже по темі «Практики роботи МСП із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в контексті імплементації директив ЄС», керівник проекту - Марфа Скорик, 275 000 грн. Оскільки, ще загодя пан Дзундза відкрито заявляв, що неодмінно отримає грант, бо знає як того досягти, маючи на увазі комерційний підхід до процесу отримання грантів, що кидає «корупційну тінь» на справедливість виділення усіх грантів, передбачених «Громадською синергією». А якщо взяти до уваги, що громадська організація “Європа без бар’єрів”, яка є постійним отримувачем грантів, на сьогодні вже отримала один грант в рамках проекту “Просування реформ в регіони” і цій організації в рамках зазначеного конкурсу «Громадська синергія» теж виділено 588 240 грн по темі: «Громадське сприяння імплементації Угоди про Асоціацію через гармонізацію законодавства України та ЄС у сфері авіації на основі досвіду країн Східного Партнерства», то претензії з боку громадскості до об ’ єктивності рішень Експертної ради, схоже, більш ніж справедливі.

Можливості корупційної складової, непрозорість дій Експертної ради, закритість її роботи, відсутність публічності проведення конкурсу, схоже і приводить до таких рішень.

Аби зняти виниклі сумніви та підтвердити об ’ єктивність дій Експертної ради необхідно отримати відповіді на такі питання:

1. Хто, в якому складі і яким чином формував склад Експертної ради?

2. За якими критеріями та процедурою приймалися рішення щодо прийняття чи відмови проектних пропозицій?

3. Чому Експертна рада не впоралася у визначений термін оголосити результати Конкурсу.

Аби отримати об ’ єктивну відповідь на ці та інші питання, пропонується створити Ревізійну комісію зі складу представників Платформ громадянського сспільства (УС ПГС та ФГС СхП) та публічно провести повну ревізію проведення Конкурсу. Якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо уникнути нарікань щодо наявності корупційної складової при проведенні громадських Конкурсів з визначення переможців грантів.