Рабочая сила - это сила рабочих!!

ЕСЛИ ХОТИМ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ К ЛУЧШЕМУ, ВКЛЮЧАЕМСЯ В САМОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАШИХ ПРОБЛЕМ!

Ни одна политическая партия, что финансировалась олигархами, не достигла улучшения жизни людей, она только занималась проблемой умножения своего финансового состояния.

Если мы хотим повернуть ситуацию в стране в сторону решения проблем людей, а именно, добиться:

- повышения минимальной заработной платы до размера средне европейских стандартов:

- обеспечить создание прозрачности экономических процессов, вывести экономику с "тени":

- вместе решить вопросы занятости населения, путем создания новых рабочих мест через поддержку малого и среднего бизнеса:

- создать основу ведения справедливой политики в системе предоставления жилищно-коммунальных услуг:

- создать надлежащие условия по функционированию медицины для реального оздоровления нации:

и если вас волнует реальное будущее страны, где будут достойно жить наши дети и внуки, это значит вы поддерживаете идеи и программные цели Рабочей партии Украины!

ТОГДА НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ!!

Только сами... Без олигархов! Мы сможем обеспечить реализацию идей во благо нашего многострадального народа!

Хватит испытаний! Долой старых, обанкротившихся политиков!!

Нам нужны новые имена, нам нужны реальные дела!!

Спонсорские, народные средства на развитие партии могут поступать на нашу карточку в Приватбанке:

5168 7420 2039 5053

Помните... жадничаем в малом - теряем в большом!!

Пропиваем... больше!! Не пожалейте 100 грн. для благого дела!!

Если не мы... то КТО... изменит ситуацию в стране на лучшее!!?

ВКЛЮЧАЕМСЯ В РАБОТУ!!

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ!!