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ЄРДР ч. 2
01.06.2017 14:56
В попередній статті ми розглядали питання, пов’язанні з застосуванням положення ст. 214 КПК України, яке регулює загальні правила внесення відомостей до ЄРДР.
Однак, КПК України містить й інші статті, які регулюють обов’язковість внесення відомостей до ЄРДР.
Однією з таких статей є положення ч. 4 ст. 278 КПК України, відповідно до якої дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У зв’язку з наведеним виникає цілком логічне питання: які правові наслідки невнесення відомостей в ЄРДР, передбачені ч. 4 ст. 278 КПК України?
Для відповіді на попереднє питання пропоную відповісти на питання: чи поширюється положення ч. 3 ст. 214 КПК України на невнесення відомостей в ЄРДР передбачені ч. 4 ст. 278 КПК України?
Як вбачається з назви ст. 214 КПК України, ця стаття регулює початок досудового розслідування, що разом з тим вбачається і з положень самої статті (ч. 1-2, ч. 4, ч. 6-8). З цього можливо було б дійти висновку, що положення ч. 3 ст. 214 КПК України не можуть поширюватись на дії або бездіяльність щодо дій передбачених ч. 4 ст. 278 КПК України.
Однак, в абзаці 1 ч. 3 ст. 214 КПК України йдеться про: «здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається…». Тобто, абз. 1 ч. 3 ст. 214 КПК України регулює не початок досудового розслідування, а встановлює заборону проведення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення і відсилає до норми закону, яка встановлюється за це відповідальність.
Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 КПК України, випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів; 3) наявності достатність доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, повідомлення про підозру має місце, коли вже встановлена особа підозрюваного, а відтак, збирання відповідних доказів у кримінальному провадженні вже здійснюється відносно конкретної особи, підозрюваного і починається перебіг строку досудового розслідування (ст. 219 КПК України).
Відомості, які вносяться до ЄРДР, регламентовано рядом статей КПК України, більш детально буде зазначено нижче, в тому числі ч. 4 ст. 278 КПК України, а разом з тим, згідно п. 7 ч. 5 ст. 214 КПК України інші відомості, які вносяться до ЄРДР передбачені положенням про ЄРДР.
06.04.2016 наказом №139 Генеральною прокуратурою України було затверджено Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до вказаного Наказу, д о Реєстру вносяться відомості про:
час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;
попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (частина п’ята статті 36, частина сьома статті 214, статті 216 , 218 КПК України);
прізвище, ім’я, по батькові керівника прокуратури, органу досудового розслідування, слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування;
дату затримання особи;
обрання, зміну та скасування запобіжного заходу ( статті 176–178 , 200 , 202 , 492 , 493 , 508 КПК України);
час та дату повідомлення про підозру, зміну повідомлення про підозру, особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ( частина четверта статті 278, стаття 279 КПК України);
час та дату складання повідомлення про підозру, особу, стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність у разі неможливості повідомлення такій особі про підозру з об’єктивних причин ( стаття 277 КПК України);
юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру ( частина восьма статті 214 КПК України);
дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування ( частина шоста статті 297-4 КПК України);
зупинення та відновлення досудового розслідування ( частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282 КПК України);
оголошення розшуку підозрюваного ( стаття 281 КПК України);
об’єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань (стаття 217 КПК України);
продовження строків тримання під вартою та досудового розслідування ( статті 197 , 199 , 219 , 294 КПК України);
встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;
закінчення досудового розслідування ( частина третя статті 283 КПК України);
інші відомості, передбачені первинними обліковими документами.
Таким чином, на наш погляд, без внесення відомостей, які прямо передбачені КПК України, до ЄРДР, в тому числі відомостей, передбачених ч. 4 ст. 278 КПК України, здійснення досудового розслідування не допускається (ч. 3 ст. 214 КПК України), а всі докази, отриманні без внесення відомостей, передбачених КПК України, до ЄРДР, є недопустимими доказами.
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