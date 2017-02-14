Чи є життя після «Мінську»?

Ескалація збройного конфлікту на Донбасі під Авдіївкою стала своєрідною демонстрацією того, як можуть розвиватися події після остаточного краху «Мінських домовленостей», які вже і так, фактично, «дихають на ладан».

Очевидно, що керівництво Росії використовує цю ситуацію, зокрема, для перевірки гіпотетичної можливості реалізації на Донбасі т.зв. «грузинського сценарію» - тобто, вирішення проблеми шляхом «бліц-кригу» за офіційної участі російської армії.

Зараз важко сказати, які конкретно висновки змогли для себе зробити в Кремлі за підсумками ескалації під Авдіївкою, але, очевидно, реакція «західних партнерів» України для них була досить цікавою.

Власне, найцікавішим було те, що на Заході почали все частіше лунати тези, які, загалом, дуже співзвучні з думками Віктора Медведчука – колишнього глави Адміністрації президента Л. Кучми та діючого переговорника в Мінській контактній групі.

Зокрема, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель у своєму останньому «скандальному» інтерв’ю українській пресі, фактично, повторив тезу, яку раніше озвучував Медведчук.

Більшість коментаторів тоді вернули увагу лише на тезу Райхеля про «можливість проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ».

Хоча, можливо, деякі інші меседжі, насправді, є більш важливими. Зокрема, німецький посол наголосив на тому, що «обидві сторони конфлікту винуваті в ескалації, оскільки в рівній мірі не виконують Мінські домовленості». І це дещо нова теза у «європейському дипломатичному лексиконі». Найголовніше, що вона повністю співпадає із висловлюваннями Медведчука у контексті останніх подій.

В унісон з його позицією пролунала і думка, висловлена заступником керівника Місії ОБСЄ на Донбасі, Александром Хугом. Останній, зокрема, зазначив, що причиною ескалації під Авдіївкою є «провокації з обох сторін».

https://www.youtube.com/watch?v=sztq_0WrA6U

Тому одночасні заяви і посла Німеччини, і представника ОБСЄ навряд чи можуть бути чимось випадковим.

В цьому контексті дуже цікавою також є остання публікація американського видання Foreign Policy, де, зокрема, стверджується, що в Україні немає «партії миру».

Цікаво, що сама стаття вийшла під заголовком «Київ теж розпалює війну на сході України». У публікації йдеться про те, що Дональд Трамп в перші дні на посаді зіткнувся не тільки з викликами російської агресії - але і все меншою схильністю Києва до компромісів, стверджує видання.

Відтоді, як осінні домовленості про розведення сил провалилися, українські війська стали частіше просуватися вглиб «сірої зони». Після чого і сепаратисти почали рух в бік нейтральної смуги, - таку думку транслює FP.

Автор публікації приходить до висновку, що «українська еліта абсолютно не схильна до впровадження будь-яких варіантів врегулювання, крім військових».

Власне, по суті, американське видання повністю відтворило риторику, логіку та аргументацію, на яку вже не один місяць посилається той самий Медведчук. Зокрема, ідея про «партію війни», яка гальмує реалізацію «мінських домовленостей», колишній глава АП Кучми і нинішній спецпредставник з питань гуманітарного характеру в Мінській контактній групі повторює дуже і дуже давно .

Чому все це важливо?

Тези про «обопільний зрив Мінську» лунають зовсім невипадково. Вони виглядають як приготування до масштабної ескалації конфлікту в недалекому майбутньому.

Говорячи про «обопільну вину», західні політики тим самим декларують власне бажання «умити руки» у випадку подібної ескалації. Ось звідки всі ці заяви про те, як, мовляв, вони попереджали, що треба реалізовувати «мирний план», але їх ніхто не послухав.

Таким чином, «обопільна» вина двох сторін – це насправді завуальоване обвинувачення України. Адже саме Україну донедавна США і ЄС підтримували за допомогою своєї «санкційної політики». Тепер США і ЄС закликають до «обопільного виконання» Мінських домовленостей. Тобто, не лише перших «безпекових» пунктів мирного плану, але й наступних – політичних пунктів, таких як ухвалення змін до Конституції або закону про вибори у ОРДЛО.

Більше того, такі заяви з боку західних політиків - це своєрідна підготовка до більш жорсткого тиску на Україну щодо імплементації зобов’язань, взятих на себе у Мінську. Саме тому збіг позицій Медведчука та німецького дипломата у цьому контексті не видається випадковим.

Таким чином, Україна, у разі зриву Мінських домовленостей ризикує лишитися сам на сам із військовою загрозою. Власне, всі дипломатичні формулювання для цього вже підготовлені. З іншого боку, це також може означати посилення тиску з боку Заходу щодо реалізації Мінських домовленостей. Причому, є ризик, що колективний Захід буде вимагати виконувати Мінські домовленості зовсім не в тій послідовності, як хотілося б українській владі.