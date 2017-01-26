Неоднозначні претенденти на місце Гонтарєвої

Думаю, не буде перебільшенням сказати, що ім’я Валерії Гонтарєвої, котра на даний момент очолює Національний Банк, викликає найбільш неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Причин для цього багато, але найочевидніші з них:

- масове банкрутство банків за часів керівництва Гонтарєвою банківською системою, що позбавило заощаджень не одну українську родину;

- девальвація української національної валюти гривні у рази.

Звісно, і перше, і друге можна було б списати за українською новітньою традицією на війну, але не викликає сумнівів, що вирішувати проблеми можна по-різному, і якщо інфляції, за великим рахунком, від НБУ не залежить, то коливання курсу валюти протягом кількох днів у рази – явно не обійшлося без участі керівництва Нацбанку. Так само, як і рефінансування для «потрібних» банків.

Враховуючи весь цей негатив, питання відставки Гонтарєвої – це питання часу, не більше.

Зрештою, коли владу найбільше «прикрутить», то розраховуватися з громадською думкою доведеться «головами» найбільш непопулярних державних менеджерів. Думаю, тут ніхто помилок Януковича повторювати не буде.

Відповідно, кандидати на місце керівника НБУ почали з’являтися вже зараз. Хтось лобіює це питання через державні інституції, хтось підключає «політичний дах», хтось намагається створювати відповідне реноме за допомогою засобів піару.

Деякі потенційні кандидати, щодо яких до мене періодично потрапляє «інсайд», не можуть викликати жодної реакції, окрім подиву.

Зокрема, зі здивуванням дізнався інформацію, що у керівництво НБУ всерйоз розглядається кандидатура нардепа Сергія Рибалки, котрий на даний момент очолює парламентський комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Теоретично даний нардеп (за посадою) є кандидатурою логічною, адже логічно, що той, хто відповідає за певний напрямок у парламенті, може реалізовувати свої амбіції і в інших гілках влади.

Однак одразу впадає в око кілька обставин, які, як на мене, не роблять його оптимальним претендентом у очільники НБУ.

Перший – і найголовніший фактор полягає у тому, що пан Рибалка не має досвіду роботи у банківській сфері. Якщо звернутися до його офіційної біографії, то ми побачимо, що у далекому 1995 р. Сергій Рибалка зі своїм товаришем створили спільне підприємство. А у 2000 р. – ще одне – «Снек-Експорт». З цього часу його бізнес-доля пов’язана з одним з найпотужніших вітчизняних виробників смаженого насіння, чіпсів та снеків. Безперечно, це все – серйозний бізнес, але до банківської сфери він має відношення таке ж, як і до аерокосмічної галузі.

Має пан Рибалка і досвід державної служби. Зокрема, 2008 р. він став радником голови Національного агентства України з проблем покращення та оформлення в Україні головної частини Євро-2012. Після чого у 2009 р. Сергій Рибалка числився півроку у рядах Блоку Юлії Тимошенко помічником міністра захисту природної сфери України. На даний момент він – нардеп від Радикальної Партії. Знову ж таки, тут зв’язок із банками обмежується керівництвом парламентського комітету, що, звісно, не так і мало, але, мабуть, недостатньо для того, щоб стверджувати про готовність пана Рибалки до керівництва головним банком всієї країни.

Я, загалом, нічого не маю проти «реформаторів» зі сторони, але не можу не визнати, що банківська сфера – дуже специфічна, і там будь-який зайвий рух може спровокувати паніку, обвал валюти та крах банків. Думаю, це останнє, що нам зараз потрібно.

Другий фактор – це освіта. Знову ж таки, якщо звернутися до офіційних даних, то ми побачимо, що Рибалка здобув дві вищі освіти. Першу — у 2000 р., отримавши спеціальність «Металургія чорних металів» у Державній металургійній вищій школі України. Другу — у правознавчій академії Департаменту внутрішніх справ. Зі стін ВНЗ вийшов з дипломом юриста. Але фінансового чи навіть економічного (математичного хоча б) диплому у його активі немає, що не може не викликати побоювань.

Третій фактор – це скандали, які пов’язані із прізвище пана Рибалка. Звісно, я чудово розумію, що всі вони можуть бути результатом проведення інформаційних кампаній, які цілком можуть фінансуватися конкурентами пана Рибалки, а вони, безперечно, є у кожного відомого бізнесмена та політика. Однак, факт залишається фактом: скандали, пов’язані із прізвищем голови фінансового комітету парламенту, розгораються постійно, і він постійно змушений їх спростовувати, а це може нести серйозні репутаційні ризики для будь-якої установи, яку може очолити С. Рибалка. Уявіть собі, у що це може вилитися, у разі, якщо саме він очолить Нацбанк?

Нарешті, четвертий фактор пов'язаний органічно із попереднім – це політична ангажованість п. Рибалки, що може означати зайву політизацію роботи Нацбанку, та перетворення даної інституції на арену політичної боротьби, а це означитиме постійні політичні обвинувачення та розборки, у той час як гроші, як відомо, люблять тишу.

При цьому, я не можу не відзначити, що за період керівництва парламентським «банківським» комітетом, С. Рибалка може відзначитися деякими досягненнями. Зокрема, досить позитивно в експертному середовищі було сприйнято його законопроект про посилення прозорості роботи НБУ, де, зокрема, передбачалося розкривати для громадян недоступну раніше інформацію про те, на підставі чого банки визнавалися неплатоспроможними та виводилися з ринку. Тобто, у якості контролера банківської сфери він зарекомендував себе не найгіршим фахівцем. Тому, гіпотетичний перехід пана Рибалки до Нацбанку не тільки може означати репутаційні ризики для даної установи, але й позбавить парламент контролера, що донедавна непогано виконував свої обов’язки. Думаю, усі лише виграють, якщо п. Рибалка залишиться у парламенті, і, можливо, з часом, набравшись досвіду, зможе претендувати на державні пости за умови відповідної політичної підтримки.

Не маю нічого проти ні щодо пана Рибалки, ні щодо його політичної сили, але все ж маю сподівання, що Нацбанк зрештою очолить тихий, неполітичний, досвідчений професіонал, позбавлений амбіцій та бажання робити кар’єру, що просто «вичистить» ці банківські стайні, стабілізує ситуацію, забезпечить більш-менш стійкий курс національної валюти та, зрештою, віру українців у завтрашній день. Це все, що зараз нам потрібно від НБУ.