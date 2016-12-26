Перспективи «блокади Донбасу»: чи потрібно це нам і в якій формі?

«Позитивний» і «негативний» порядок денний

Останнім часом все частіше зустрічаю заклики про необхідність повної блокади Донбасу, як основного напрямку реалізації української політики в регіоні, що має забезпечити припинення війни. При цьому аргументи звучать різного ступеня ірраціональності.

Хоча я особисто вважаю, що у цьому мінливому світі нам слід вчитися прагматизму та раціональності своїх кроків, вивчати світовий досвід, активно реалізовувати його на практиці, а не діяти за принципом «на зло» комусь.

Перш за все, я хотів би сказати, що однозначно вважаю повернення української юрисдикції в «Окремі райони Донецької та Луганської областей» необхідним та неминучим. І мова у даному випадку не про якійсь «ура-патріотизм», а про національні інтереси та необхідність виживання української держави. Існування на тілі України постійної «невизнаної гангрени» - це викачування грошей з бюджету на її стримування, створення зони нестабільності по всьому регіону, постійна небезпека, що завжди відлякуватиме інвесторів та негативно впливатиме на економіку держави.

Чому не можна «ампутувати ОРДЛО»?

Дехто пропонує «відрізати» райони т.зв. «ДНР/ЛНР», оголосити їх окупованими та забути про них. Чому це неможливо? А чи визнає такий «відділ» зворотна сторона? Очевидно, ні. Вона виголосить територіальні претензії на весь Донбас, і війна триватиме. Яка нам різниця, чи будуть називатися наші солдати «бійцями АТО» або «прикордонниками»?

Просто «відрізати ОРДЛО» - неможливо. Це – геополітичний проект Росії, що орієнтований на забезпечення впливу на всю Україну. Ніхто просто не дасть нам «відрізати» ці території. Забути – теж не вийде, бо ця територія все одно існує поруч, у безпосередній близькості до основних центрів української промисловості.

Тому нам нічого «відрізати» не потрібно, бо нам не потрібно, аби на східному кордоні у нас постійно існувала «сіра зона» з невизначеним статусом – джерело постійних небезпек, загроз та нестабільності. Тому відновлення української юрисдикції над ОРДЛО – питання національних інтересів та державної ваги. І рано чи пізно так і станеться.

Успішна Україна не зможе постати та існувати тривалий час у нинішній ситуації невизначених кордонів та «сірих зон». І проблему доведеться вирішувати радикально.

Отже, я виходжу з того, що українська влада має бути там відновлена та рано чи пізно це відбудеться.

Світові «кейси»

Водночас, сподіватися, що ми зараз все «заблокуємо», а потім через 10 років все повернеться назад – марна справа. Є, зрештою, той самий світовий досвід, котрий показує зворотне.

Наприклад, досить близька ситуація до сучасної української пов’язана із Кіпрським конфліктом.

Після того, як за допомогою Туреччини та прямого військового втручання на острові постала «Турецька республіка», відповіддю законної влади було впровадження ембарго та обмеження для переміщення громадян. Пн. Кіпр просто переорієнтувався повністю на відносини з Туреччиною. Тепер вже 10 останніх років переміщення громадян між обома частинами острову полегшене, і нерідкими є факти роботи мешканців невизнаної республіки на території «законного Кіпру». «Міжнародно-визнаний» Кіпр був змушений посилювати контакти з «не визнаним».

Цікаво, що люди з т.зв. «північнокіпрськими» паспортами можуть вільно їздити на контрольовану урядом Кіпру територію (на відміну від громадян Туреччини). Блокада не спрацювала, бо у Північного Купру був потужний зовнішній «спонсор». Хоча ембарго на поставку товарів діє до цього часу, і це свідчить про те, що певних універсальних методів та шляхів у вирішенні подібних проблем просто не існує.

Сама по собі блокада нічого не вирішує і не допомагає в інтеграції. Наприклад, Північна і Південна Кореї «заблоковані» один від одного вже 60 років, і «зближенню» їх між собою це аж ніяк не допомагає. Більше того, Південь живе у ситуації постійної загрози з Півночі. Більше того, оскільки жодних відносин у двох Корей, фактично, немає, то і загроза війни між ними – більш ніж реальна.

Звісно, блокада може бути засобом тиску та інструментом відновлення контролю над територією (або її «взяття під контроль»), але лише у окремих випадках. Наприклад, тривала підготовка Індії до взяття під контроль колишньої португальської колонії Гоа у 1961 році передбачала поступове «затягування удавки», починаючи від введення візових обмежень і до повної блокади кордону. Але цей приклад не є таким, що може всерйоз розглядатися як взірець для України. По-перше, Індія не відновлювала суверенітет, а займала територію, яку раніше не контролювала. По-друге, Гоа було сукупністю ексклавів та анклавів, на які справді було легко впливати через блокаду. Донбас же має широченний відкритий кордон з Росією – 409 не контрольованих Україною кілометрів, через які ця територія може поністю забезпечуватися з Росії – навіть і українськими товарами, які до Росії ввозити ніхто не забороняв. Взагалі, я тут повністю погоджуюсь з думкою, що блокада – це зупинка руху з усіх сторін. Блокада зі сторони лише України – не блокада, а просто перепона. По-третє, навіть у випадку Гоа повна блокада була застосована лише на останньому етапі перед військовою операцією.

У нас люблять згадувати Хорватію та операцію «Буря», однак майже ніхто не згадує, що ще у грудні 1994 року уряд Хорватії та т.зв. «Сербської країни» уклали договір про «нормалізацію економічних відносин». Також передбачалося відновлення пенсійних виплат у невизнаній «державі» та інші форми лібералізації взаємин. Цікаво, що у грудні ж Хорватія розпочала підготовку до операції «Буря». І це важливо розуміти: які б договори ти не підписував, все одно переможцем буде сильніший та більш підготовлений, і самі по собі відносини не можуть бути проблемою.

Раціональні підходи

Тому я просто закликаю всіх до того, аби ставитися до проблеми максимально раціонально та виважено.

Ми маємо повернути контроль над окремими районами Донбасу. У нас просто немає інших шляхів. Звісно, якщо ми підемо на якусь «повну блокаду», то це лише створюватиме умови для появи там «антиукраїнської фортеці», сенс існування якої буде у тому, аби вести постійну війну проти України.

Встановлення чи розрив контактів має бути раціональним, та ґрунтуватися на національних інтересах. Наприклад, якщо ми де-факто їх підтримуємо у вигляді постачання з окупованих районів вугілля, то чому ми повинні блокувати постачання продуктів чи інших мирних товарів «туди»? Адже якщо ми будемо лише вивозити звідти, то це створить негативний баланс торгівельних відносин, і вийде, що ми, фактично, фінансуємо не дружні нам сили. З іншого боку, якщо недружні сили хочуть купувати наші товари, що не можуть бути використані з військовою ціллю, то чому ми повинні їм повинні заважати?

Перш ніж повертатися на Донбас, Україна повинна потурбуватися про максимальну мережу своїх «друзів» на Донбасі, на яких і можна буде спиратися потім. Місцеві мешканці повинні бачити реальну Україну, місцева молодь – прагнути вчитися в українських вузах.

З іншого, «друзями» для Донбасу має стати й значна частина українського політикуму. І не шляхом відверто заяв на кшталт слів секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо блокади Донбасу, які все одно не можна реалізувати, та які не мають іншого призначення, окрім «піару».

То який смисл це виголошувати? Нам потрібно вже зараз турбуватися, як організувати життя «там» після відновлення української влади. Остання ж має пройти максимально спокійно, з мінімальними затратами ресурсів, а тому нам слід готувати громадську думку в ОРДЛО до цього вже зараз.

Поки що громадяни України по той бік розмежувальної лінії можуть сприймати як «друзів Донбасу» серед значимих в Україні політичних фігур лише Р. Ахметова з його «продуктовими наборами» та В. Медведчука з обміном полоненими та «мирними планами». У той час як інші лише розкидаються погрозами про «блокади», які все одно ніколи реалізувати не зможуть. І водночас, повторюють, що «немає альтернативи мирному плану», який передбачає проведення в районах ОРДЛО виборів. І за кого там будуть голосувати? Адже зараз вони «там» бачать ситуацію таким чином. Ахметов – друг, Медведчук – друг, а у Києві – «вороги».

Власне, нам тут треба спиратися не на пусту демагогію, а здоровий прагматизм, задіяний у потрібному місці та вірний час. Треба готуватися до різних варіантів і рухатися до кінцевої мети – відновлення територіальної цілісності України.

Зворотній варіант – формування української Північної Кореї, де кожен громадянин буде боятися та ненавидіти Україну. Не знаю, навіщо нам це потрібно.

Зрозуміло, що будь-яке відновлення юрисдикції неможливе без «наших людей там». А як їх підтримувати та мобілізувати, якщо ми підемо на якісь блокади? Бо сама ідея «блокади» у її нинішньому вигляді вкидається явно неукраїнськими силами та не в українських інтересах. Задача цих сил – формування ситуації «двох Україн», які би реально знаходилися у стані «громадянської війни».

Я взагалі не можу розуміти, звідки може виникати ідея «блокади Донбасу», якщо не заблокований східний україно-російський кордон? Кого і від чого ми хочемо таким чином блокувати? Бо з відкритим кордоном на Сході, ми не себе від Донбасу блокуємо, а Донбас – він України.

Тому, повторюсь, у всіх цих питаннях треба бути максимально виваженими та раціональними. Зокрема, будь-які відносини з ОРДЛО треба направляти у русло вигоди України та зростання її впливу: економічного, ідеологічного, інформаційного. Все що може забезпечити подібне зростання впливу – треба вітати.

Оскільки ми все одно будемо змушені рано чи пізно так або інакше повертати ці землі, то ми повинні готуватися до цього вже зараз. І не ховати голову в пісок, а розробляти реальні механізми та шляхи.