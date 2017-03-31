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Зачем политики давят на главу Соломенского райсуда Людмилу Шереметьеву
31.03.2017 15:01
Судьи с начала 2000-х находятся под постоянным давлением. Менялись украинские президенты и премьер-министры, но эта проблема не решалась. Поэтому одной из целей Майдана было сделать суд независимым – от политиков, от давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов, исправить ситуацию с повальным вынесением обвинительных приговоров.
Однако сегодня те, кто активно продвигал эти лозунги во время Революции Достоинства, придерживаются другой позиции. Поменялась ситуация – эти люди оказались по другую сторону: не на Майдане, а у власти, и получили в руки ресурс для политического влияния на суд. Поэтому независимый суд им уже не так выгоден. Выгоден такой суд, который будет следовать их позиции.
Последний инцидент с нападением на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка со стороны активистов некоего движения «Традиция и порядок» отлично демонстрирует общую тенденцию принесения суда в жертву для зарабатывания политических дивидендов.
Аналогичная ситуация сложилась вокруг Соломенского райсуда Киева, которому приходится рассматривать материалы, поступающие от Национального антикоррупционного бюро, поскольку его дела находятся в территориальной подсудности данного суда.
Фактически, НАБУ тут играет роль прокуратуры, которая во времена Януковича не брезговала различными способами давления на судей. В том числе, путем инициирования вопросов об увольнении судей через подконтрольных членов Высшего совета юстиции от прокуратуры, открытия уголовных производств, если было очевидно, что судья не идет на поводу в правоохранительных органов и т. д.
Но, в отличие от прокуратуры времен Януковича, у НАБУ больше рычагов для манипуляции общественным сознанием, поскольку оно имеет поддержку от парламентариев.
Во-вторых, ввиду того, что фактически НАБУ работает не столь давно и его деятельность прямо не влияет на права обычных граждан, то, в отличие от прокуратуры, этот орган не имеет негативного имиджа в их глазах (да и, откровенно говоря, мало кто понимает, чем НАБУ занимается). Соответственно, инициативы по задержанию чиновника такого крупного калибра как глава Государственной фискальной службы Роман Насиров быстро находят ответный отклик.
При этом суд политики априори позиционируют как «защитника власти» - вне зависимости от реальной позиции суда, ведь на этом информационном поводе можно бесконечно собирать очки от избирателей.
«Подбросить дров» в затихающий «костер» общественного возмущения на днях решило НАБУ. По инициативе Сергея Лещенко, Светланы Залищук, Мустафы Найема и др. оно открыло уголовное производство против председателя Соломенского районного суда Киева Людмилой Шереметьевой по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). При том, что сама она обратилась в Высший совет правосудия еще в начале марта в связи с вмешательством в работу суда.
Характерно, что инициаторами заявления в НАБУ была группа народных депутатов, которые называют себя «еврооптимистами», то есть политиками, якобы ориентированными на европейские стандарты политической жизни и на поведение, которое призвано продемонстрировать честность и открытость. Однако в реальности получается, что народные депутаты больше декларируют эти принципы на словах, а не на деле. Удивительно и то, что «еврооптимисты», которые, как правило, пользуются расположением влиятельных западных политиков, достаточно благосклонно относятся к практике работы НАБУ, даже если этот орган допускает те или иные ошибки при расследовании дел против коррупционеров.
Как правило, в среде еврооптимистов, к которым относится и один из заявителей в отношении Людмилы Шереметьевой народный депутат Сергей Лещенко, принято хвалить работу НАБУ при задержаниях тех или иных чиновников или судей. При этом уже в традицию вошло скромно отмалчиваться в случае, если что-то идет не так, а адвокаты и журналисты говорят о многочисленных нарушениях при обысках, задержаниях и давлении на суды.
Такие действия НАБУ в отношении главы Соломенского райсуда Киева являются ничем иным как давлением.
По сути, оно копирует метод органов прокуратуры, которые открывают уголовные производства в отношении судей по ст. 375 УК в случаях, когда им не нравится то или иное судебное решение.
При этом, представители власти будто закрыли глаза и не видят, что происходит с судебной системой. Хотя дальнейшее молчание и бездействие может привести к тому, что осуществлять правосудие будет некому.
Такая ситуация ставит крест на стремлении Украины стать европейской страной, ведь мы очередной раз демонстрируем полное игнорирование европейских принципов.
Под угрозу поставлена и судебная реформа. Ведь искусственное манипулирование общественным мнением о судьях со стороны политических игроков не позволит достичь ее главной цели – восстановить авторитет суда, сколько бы мы ни очищали судебную власть и не меняли ее структуру.
В таких условиях единственное, что может спасти судебную систему, и не лишить граждан доступа к правосудию, это объединение внутри самой судебной власти перед лицом ее полного уничтожения.
теги: суды, Людмила Шереметьева, НАБУ, Лещенко
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