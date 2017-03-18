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Почему напали на Игоря Бенедисюка?
18.03.2017 18:22
Попытка ночного нападения на
председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка – еще один случай,
когда политические силы вознамерились использовать руководителя ключевого
органа судебной власти для собственного пиара. В этот раз «бонусы» для будущей
избирательной кампании решило собрать радикальное движение «Традиция и порядок»,
отправившись поздно вечером домой в главе ВСП – якобы «побеседовать».
На данный момент в социальных
сетях происходит активное «накручивание» общественных настроений против Игоря
Бенедисюка, который внезапно позволил себе защищаться (!), совершив
предупредительный выстрел в воздух. Впрочем, по реакции видно, что далеко на
все граждане разделяют позицию данной группировки, поскольку откровенно не
понимают: для чего проводить такую «беседу» понадобилось именно ночью.
Кроме того, с точки зрения «черного»
пиара «Традиция и порядок» сделали большую ошибку, выложив в Facebook видео,
на котором четко видно, что И. Бенедисюк повел себя достойно и не провоцировал
конфликт с активистами.
Являются ли представители
указанного движения «простыми активистами», можно судить по нескольким
аспектам.
Во-первых, на сайте движения
четко указано, что «Традиция и порядок» - «находится на стадии преобразования в
идеологическую политическую партию». При этом руководство будущей партии не
ходит в обычной жизни в балаклавах и военной форме, а выглядят очень даже
солидно.
Кроме того, у них имеются средства на то, чтобы об их работе в самых «радужных»
тонах рассказали на центральном канале страны.
Примечательно, что один из
руководителей движения, Богдан Ходаковский, по его же словам, был судим,
поэтому также имеет определенный «зуб» на судебную систему.
Как видим, «карты» совпали очень
удачно, и стратегически действия со стороны движения понять можно – выбран субъект,
который отвечает за борьбу с давлением по всей судебной системе, и раз можно
давить на него, значит, можно и на других судей. Однако возникает большой
вопрос – кто заказчик данного мероприятия? Не является ли это сведением каких-то
личных счетов с И. Бенедисюком и попыткой показать свою власть над судебной
системой?
В любом случае, для судей, да и в
принципе всего юридического сообщества – это очередной, «сотый» по счету «звонок»,
что настало время объединяться, а не плодить внутри системы разногласия. Ведь
противостояние может быть еще жестче, когда начнется предвыборная гонка. И она,
судя по активизации политсил, по сути уже началась.
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