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В Кабмине продолжают давить на судей
16.01.2017 13:03
Несмотря на заявления о том, что со вступлением в силу новой судебной реформы, судьи станут по-настоящему независимыми, давление на них продолжается. И основным источником такого давления, как и во времена прежней власти, остаются политики. Особенно – что касается «громких» дел, ведь споры обычных граждан с властью ею не афишируются.
Так, 5 января 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, которым гражданка Италии Марилена Пизуто , задержанная в аэропорту «Киев» в октябре 2016 года, была привлечена к административной ответственности за нарушение таможенных правил и на нее наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 26,6 млн грн и конфискации денежных средств.
Такое решение суда возмутило премьер-министра Владимира Гройсмана, который на заседании Кабинета министров 11 января не только поручил провести его проверку, но и усомнился в добропорядочности судьи. «Первую инстанцию таможня выиграла... Решением Апелляционного суда таможню обязали вернуть деньги, а гражданку Италии признать невиновной... Все остальное, что бы я хотел сказать судье, я воздержусь. Потому что это будут только сигналы пи пи пи в эфире телеканала. Я не хотел бы этого делать, но я еще раз подчеркиваю, что совесть надо иметь», – сказал премьер», – сказал он.
Проверить решение судьи В. Гройсман призвал Национальное антикоррупционное бюро и Министерство юстиции, которые являются органами исполнительной власти (а Минюст вовсе подотчетен Кабмину). При том, что право проверять решения судов имеет только вышестоящая судебная инстанция, а действия судей на предмет наличия признаков дисциплинарного проступка – созданный после реформы Высший совет правосудия.
Но дело не столько в поручении, в искривленном представлении круга полномочий тех или иных органов и т. д. (премьер не обязан знать досконально украинское законодательство и то, что согласно Конституции у нас три независимых ветви власти), сколько в той форме, в которой оно было озвучено – как обычная «разнарядка» сверху «подчиненным», то есть, в данном случае – судебной власти.
Стоит отметить, что апелляционное рассмотрение проводилось при участии представителя Киевской городской таможни, а также был допрошен свидетель – инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста «Аэропорт «Киев». Согласно его объяснениям, Пизуто Марилена сплошную желтую линию, которая обозначает таможенную границу, с предметом нарушения таможенных правил не пересекала.
Итак, апелляционный суд установил, что денежные средства, которые находились в одном из чемоданов Пизуто Марилены, обнаружены работниками таможенного поста до момента пересечения ею таможенной границы Украины, что дает основания для вывода, что ее действия не образуют состав оконченного административного правонарушения по ч. 1 ст. 483 ТК Украины (перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля), поскольку фактически являются покушением на административное правонарушение. А за покушение ответственность нормами действующего Таможенного кодекса Украины или Кодекса Украины об административных правонарушениях не предусмотрена.
Насколько справедливо то, что такая ответственность не прописана в соответствующих кодексах, вправе решать сам Кабмин путем подачи законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс и КоАП или другие субъекты законодательной инициативы. Суд же закон только применяет.
Очевидно, такая форма выражения возмущения со стороны Владимира Гройсмана должна позитивно повлиять на имидж в глазах населения как «жесткого руководителя». Однако представим себе ситуацию, при которой глава правительства европейской страны, например, Германии подобным образом говорит о решении судьи и обещает ему, в лучших традициях Хрущева, «показать кузькину мать». Сложно представить?
Точно также сложно представить себе, что изменится мировоззрение наших политиков, и они перестанут воспринимать суды как подручное средство, которому можно давать указания, а в случае невыполнения таких указаний – «наказывать» судей.
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