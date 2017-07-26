Виконувати обов'язки чесно. Або як знайти зраду там, де її немає

Думаю, ні для кого не секрет, що українському законодавству до досконалості… дуже далеко.

Колізії, неоднозначність та суперечливі тлумачення – наші реалії.

Згадайте, як декілька спеціалістів однієї і тієї ж державної структури просили Вас заповнити ідентичний документи по-іншому? Згадайте ситуацію, коли один юрист стверджував, що вчинити ту чи іншу дію – неможливо, адже це суперечить закону. У той же момент юрист, який має офіс у сусідньому будинку, запевнив Вас, що документи відповідають вимогам законодавства та готовий в рамках чинного законодавства супроводжувати Вашу справу.

Прикладів – безліч!

Переконаний, з такими моментами стикалися понад 80% наших пересічних громадян у всіх без винятку державних відомствах. Навіть більше, часто законодавство змушує нас робити юридичну фікцію! Як, наприклад, при отриманні свідоцтва про народження для дитини, яка була народжена не в шлюбі (за умови відсутності заяви про визнання батьківства). Уявіть абсурдність цієї ситуації! Буква закону вимагає від матері… придумати “юридичного” батька! Тобто закон прямо вимагає вписати у свідоцтво будь-кого: Барака Обаму, Річарда Бренсона чи Нельсона Манделу!

Але найцікавіше – це наслідки таких абсурдів. В майбутньому мама не може відвезти дитину за кордон без дозволу такого “батька-примари” чи, наприклад, отримати відповідну соціальну допомогу. (За ліквідацію цієї норми я особисто боровся майже рік, сподіваюся нашим депутатам вистачить розуму все ж її прибрати, проголосувавши за законопроект №6150).

Але у неприємні ситуації, пов’язані з абсурдними вимогами закону, потрапляють не лише пересічні громадяни, матері-одиначки, але й топ-посадовці J У березні цього року, перебуваючи на посаді заступника Міністра юстиції, я за розподіленням, виконував обов’язки Міністра юстиції. У цей період надійшло звернення, що стосувалося моєї діяльності на посаді заступника Міністра юстиції.

Паралельно зазначу, що законодавством чітко визначено терміни, у які громадянин має отримати відповідь на своє звернення. Тому я виконав свої посадові обов’язки в межах чинного законодавства та надав громадянину X чітку, аргументовану відповідь.

Сьогодні ж вранці, з відкритих інтернет-джерел, я дізнався про те, що … “перевищив службові обов’язки”. І так і не зрозумів, яким чином. Просто добросовісно виконуючи свої прямі обов’язки?

Друзі, варіанти відповіді на це питання є?:)