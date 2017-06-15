Адміністративний збір: хто може «не платити»?

Аби кожен знав та був готовий сплатити необхідну суму під час державної реєстрації! Сьогодні розвію міфи про плату за надання послуг у сфері державної реєстрації. Розберемось , хто звільняється від сплати адміністративного збору та у яких випадках.

Законодавчо визначено перелік тих осіб, хто офіційно звільняється від будь-яких матеріальних витрат під час державної реєстрації.

По-перше – це ті громадяни та компанії, які реєструють права, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному законодавством, а саме до 01 січня 2013 року.

По-друге, ті, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2 ), а також громадяни, віднесені до категорій 3 і 4 постраждалих, які і досі проживають або постійно працюють на території зон відчуження (якщо до 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в зоні обов’язкового відселення не менше 2 років, або не менше 3 років - в зоні добровільного відселення, для 4 категорії - цей термін становить 4 роки).

По-третє, інваліди I та II груп, особи, які отримали інвалідність під час бойових дій Великої Вітчизняної війни, антитерористичної операції чи учасники таких подій. А також сім’ї воїнів, які загинули чи пропали безвісти.

По-третє, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Національний банк України.

Четверта група – ті, хто за рішенням суб’єкта державної реєстрації прав (сільської, селищної, міської ради) звільнений від сплати адміністративного збору.

Але варто розуміти, що якщо дані категорії осіб бажають зареєструвати нерухомість, бізнес чи громадське об’єднання у скорочений термін, то платити доведеться у загальному порядку.

У наступному блозі розповім про суми адміністративного збору для кожного виду реєстрації!