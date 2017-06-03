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Рука на пульсі. Відповідальність невідворотна
03.06.2017 13:47
Що необхідно для вливань коштів
у
сектор українського бізнесу?
2 складові -
простота у веденні бізнесу та впевненість у завтрашньому дні - надійний захист
права власності. Ці два елементи - це новий рівень інвестування у вітчизняну економіку.
Для залучення іноземних інвестицій Міністерство юстиції реалізувало
кардинальні зміни у сфері державної реєстрації.
Мін’юст звільнив
2000 державних реєстраторів, натомість з’явилося 10000 незалежних від
Міністерства реєстраторів, що надають дійсно якісні адміністративні послуги, про
що я розповідав у своєму блозі (https://investgazeta.info/blogs/akreditovani-khto-voni).
Збільшення суб’єктів реєстрації – реальне подолання корупційної складової процесів.
До того ж це підвищило здорову конкуренцію між суб’єктами державної реєстрації,
що покращило рівень надання ними адміністративних послуг відповідно.
Далі - прийняття Антирейдерського закону як забезпечення
належного законодавчого підґрунтя, спрямованого на подолання такого ганебного
явища, як рейдерство. Детальніше ознайомитись з новелами цього закону можна на
сторінках мого блогу ( https://ua.censor.net.ua/blogs/4053/antyreyiderskyyi_zakon_dlya_kogo_vin).
Одне з ключових нововведень
передбачених Антирейдерським законом - це контроль за діяльністю державних
реєстраторів та нотаріусів, який здійснюється шляхом проведення регулярного моніторингу
й камеральних перевірок. Максимально оперативно виявляти тих, хто викликає
підозру. До них відносяться ті нотаріуси та реєстратори, які:
l
порушують встановлені строки реєстрації (реєструють занадто швидко або
навпаки затягують процес реєстрації);
l
“понаднормово працюють” - здійснюють реєстрацію, навіть, вночі;
l
не роблять електронні копії документів та не вносять їх до реєстрів;
l
проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
l
видаляють записи з реєстрів.
Якщо під час моніторингу виявлені порушення, то наступний
етап - камеральна перевірка (також
підставою для проведення камеральної перевірки можуть бути скарги, подані
відповідно до закону "Про звернення громадян", та обґрунтовані
подання територіальних органів Міністерства юстиції).
Камеральна
перевірка: що це таке?
Це безвиїзна перевірка роботи суб
’
єктів реєстрації з приводу виявлення конкретних порушень. Проводить таку
перевірку комісія у складі не менше трьох осіб. Члени комісії перевіряють
реєстраторів чи нотаріусів віддалено за допомогою програмних засобів ведення реєстрів.
Далі на недобросовісних нотаріусів та реєстраторів
накладають відповідні санкції. Не зважаючи на те, що механізм контролю відносно новий - він беззаперечно необхідний. Найкращий
доказ - статистика. На сьогодні доступ до держ.реєстрів було заблоковано 150
державним реєстраторам і нотаріусам.
Регулярний контроль та моніторинг – черговий крок у напрямку
запровадження європейських стандартів захисту прав власності, економічних
інтересів громадян та інвесторів. Це можливість постійно тримати руку на пульсі
та
оперативно
реагувати на будь-які порушення.
теги: Мін'юст БПД Мороз
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