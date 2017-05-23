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Як зареєструвати структурне утворення партії (без статусу юр.особи)?
23.05.2017 09:39
Ми будуємо демократичне, громадянське суспільство, тому стрімко і помітно зростає роль політичних партій, які покликані представляти та реалізовувати інтереси різних соціальних верств шляхом представництва їх у органах влади. За останні два роки в Україні було зареєстровано та почало функціонувати більше політичних партій, ніж за попередні 10 років. Кожна з них – це громадське формування покликане сприяти формуванню і вираженню політичної волі українців.
Право кожного громадянина на свободу об’єднання у політичні партії для захисту своїх прав і свобод та задоволення його потреб й інтересів гарантується Конституцією України.
З приводу створення та реєстрації політичної партії у мережі є досить достовірної та вичерпної інформації. Тож сьогодні пропоную обговорити не менш актуальну тему - процедуру реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи.
Сьогодні реєстрація структурних утворень політичних партій без статусу юридичної особи є дуже поширеною, це зумовлено започаткуванням подачі звітів про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вимоги Закону України «Про політичні партії в Україні» зобов`язують звітувати політичні партії, в тому числі, про їх місцеві організації, які у встановленому законом порядку набули статусу юридичної особи.
Важливо, що така реєстрація здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії!
Тож, якщо маєте зареєстровану політичну партію чекаємо Вас для реєстрації структурного утворення. Вам знадобиться наступний пакет документів:
1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (форма заяви затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5);
2) копія статуту політичної партії, яка створює структурне утворення;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід`ємною частиною якого є реєстр учасників, що містить відомості про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, громадянство;
4) документ, що пі дтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє (мова йде про документ компетентного органу політичної партії, який уповноважений примати рішення про створення структурних утворень).
З цими документами необхідно звертатись до державних реєстраторів відповідних Головних територіальних управлінь юстиції, за місцезнаходженням структурного утворення політичної партії. Процедура не складна, але будьте уважні при зборі документів!
Займайте активну громадську позицію, тому що саме політичні партії посідають особливе місце і відіграють значну роль у суспільно-політичному житті країни й впливають на формування відкритих та довірчих відносин між громадянами та представниками влади!
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