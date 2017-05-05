|
|
|
Автор
Кнопки
|
Реєстрація нерухомості. 6 актуальних питань
05.05.2017 10:09
Процес державної реєстрації нерухомості – сфера , яка ніколи не втрачає своєї актуальності . Щоденно отримуючи коментарі та повідомлення на своїй сторінці у Facebook я вирішив комплексно відповісти на найпопулярніші питання, які отримую від українців. Отже, розпочнемо!
У які строки проводиться державна реєстрація прав?
Заява, з якою Ви звертаєтесь до державно го реєстратор а реєструється невідкладно. Усі інші дії ( в залежності від того, що саме Ви реєструєте) –після реєстрації заяви, але не пізніше 5 робочих днів, а для обтяжень та іпотек – не пізніше 2 робочих днів.
Питання друге: «Який документ я отримаю за результатами проведення державної реєстрації?»
За результатами державної реєстрації Ви за бажанням можете отримати витяг з Державного реєстру прав з підписом та печаткою реєстратора, цей витяг буде свідчити про проведену державну реєстрацію.
Яким чином зареєструвати заяву про заборону?
Якщо Ви вирішили зареєструвати заяву про заборону вчинення реєстраційних дій , то Ви знову маєте звернутися до державного реєстратора. Таку заяву він невідкладно реєструє у базі даних. П р о тягом 10 робочих днів після реєстрації вказаної заяви власник має подати замість заяви рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій.
Чи залишаться у реєстраційній справі паперові копії документів, на підставі яких виникає чи припиняється право власності, чи повертаються власнику?
Світ переходить в електронний формат. Користуватис ь паперовими носіями не зручно ( вони губляться та псуються), тому тепер копії документів, на підставі яких було проведено реєстраційні дії, зберігаються в електронному форматі (їх відскановує реєстратор під час проведення реєстрації). А ось оригінали повертаються заявнику.
Після проведення реєстрації к уди відправляються сформовані реєстраційні справи та, відповідно, де вони зберігаються?
Сформовані у паперовій формі справи зберігаються виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням зареєстрованої Вами нерухомості.
Чи існує можливість провести державну реєстрацію майна за прискореними строками?
Особа має право здійснити прискорену реєстрацію прав на нерухоме майно за два робочі дні, за один день та за 2 години з моменту прийняття заяви. Питання полягає лише у тому чи готові Ви додатково платити за таку послугу до 8000 гривень.
Сподіваюсь, що надав відповіді на Ваші питання, а ця актуальна інформація буде дій сно корисною!
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.