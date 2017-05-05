Реєстрація нерухомості. 6 актуальних питань

Процес державної реєстрації нерухомості – сфера , яка ніколи не втрачає своєї актуальності . Щоденно отримуючи коментарі та повідомлення на своїй сторінці у Facebook я вирішив комплексно відповісти на найпопулярніші питання, які отримую від українців. Отже, розпочнемо!

У які строки проводиться державна реєстрація прав?

Заява, з якою Ви звертаєтесь до державно го реєстратор а реєструється невідкладно. Усі інші дії ( в залежності від того, що саме Ви реєструєте) –після реєстрації заяви, але не пізніше 5 робочих днів, а для обтяжень та іпотек – не пізніше 2 робочих днів.

Питання друге: «Який документ я отримаю за результатами проведення державної реєстрації?»

За результатами державної реєстрації Ви за бажанням можете отримати витяг з Державного реєстру прав з підписом та печаткою реєстратора, цей витяг буде свідчити про проведену державну реєстрацію.

Яким чином зареєструвати заяву про заборону?

Якщо Ви вирішили зареєструвати заяву про заборону вчинення реєстраційних дій , то Ви знову маєте звернутися до державного реєстратора. Таку заяву він невідкладно реєструє у базі даних. П р о тягом 10 робочих днів після реєстрації вказаної заяви власник має подати замість заяви рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій.

Чи залишаться у реєстраційній справі паперові копії документів, на підставі яких виникає чи припиняється право власності, чи повертаються власнику?

Світ переходить в електронний формат. Користуватис ь паперовими носіями не зручно ( вони губляться та псуються), тому тепер копії документів, на підставі яких було проведено реєстраційні дії, зберігаються в електронному форматі (їх відскановує реєстратор під час проведення реєстрації). А ось оригінали повертаються заявнику.

Після проведення реєстрації к уди відправляються сформовані реєстраційні справи та, відповідно, де вони зберігаються?

Сформовані у паперовій формі справи зберігаються виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням зареєстрованої Вами нерухомості.

Чи існує можливість провести державну реєстрацію майна за прискореними строками?

Особа має право здійснити прискорену реєстрацію прав на нерухоме майно за два робочі дні, за один день та за 2 години з моменту прийняття заяви. Питання полягає лише у тому чи готові Ви додатково платити за таку послугу до 8000 гривень.

Сподіваюсь, що надав відповіді на Ваші питання, а ця актуальна інформація буде дій сно корисною!

